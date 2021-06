Política en off: Grieta maradoniana, freno radical a CFK y las 2.596 preguntas a Santiago

Ni el gol de Maradona se salvó de la grieta

Se trataba en la Cámara de Diputados la creación de una comisión bicameral de la Hidrovía Paraguay-Paraná cuando, a las 16.09, Carlos Heller interrumpió el debate para que los diputados se sumaran al festejo por los 35 años del gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986. “Nos lo merecemos. Además, así parecemos normales”, bromeó el presidente de la Comisión de Presupuesto mientras aplaudía junto a algunos de sus colegas.

Pero un integrante del Pro, Jorge Enriquez, no dejó pasar la situación. “Soy futbolero de alma, pero me genera una profunda tristeza que hoy, que ya pasamos los 90.000 muertos por un pésimo manejo (de la pandemia), se pusieran a festejar el gol de Maradona de hace 35 años…”, se espantó, y comentó que sus pares de Juntos por el Cambio se mostraban “horrorizados” en el chat del bloque por lo que acababa de suceder.

Entonces intervino, en tono irónico, el kirchnerista Rodolfo Tailhade: “Me genera tanto mal que estés triste, Enriquez… es patético que un homenaje a Maradona te provoque tristeza… ¿no te dieron tristeza los 50 mil millones de dólares que le pidieron al FMI?”.

La reunión entró en un revuelo que no cesaba a pesar de varios llamados al orden. “Ni espíritu para festejar goles tiene…”, acotó Heller entre los gritos cruzados, y Enriquez insistió: “Los goles se festejan cuando hay que festejarlos, no cuando hay 90.000 muertos producto de un grupo de delincuentes que se robaron vacunas que no les correspondían”.

Finalmente, Heller intentó calmar las aguas. “Habíamos hablado de que a las 16.09 íbamos a hacer una pausa para festejar aplaudiendo esto que estaba pasando en todo el país”, aclaró, y finalizó: “Somos seres humanos y no hemos hecho más que darnos la pequeña satisfacción de compartir un sentimiento que es transversal al pueblo argentino”.

Alberto no cultiva el estilo Chávez

Un sector del cristinismo duro se embanderó en los últimos días en la causa por la estatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, intentando presionar al Poder Ejecutivo para que no licite y que sea el sector público el que administre

En el reclamo puntual para estatizar se encontraron dos diputados: la economista Fernanda Vallejos y el sindicalista Hugo Yasky. Ambos quieren que la Hidrovía pase a manos del Estado cuando venza en pocos días la prórroga de la concesión.

Pero en la Casa Rosada hay voces que aseguran que no se trata de un pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien respalda que la Hidrovía vuelva a ser concesionada porque el Estado no cuenta con las herramientas para el mantenimiento.

Y aseguran que el presidente Alberto Fernández no tiene el “estilo Chávez” para estatizar una empresa sin que esté efectivamente garantizada la operatividad. Pero el recuerdo de Vicentin inyecta dudas sobre el pensamiento del Ejecutivo ante esta situación.

Freno radical al proyecto sanitario de Cristina

Atentos a las gestiones que activó la vicepresidenta Cristina Kirchner para diseñar un proyecto de ley para avanzar con la integración del sistema de salud, en la Unión Cívica Radical (UCR) adelantaron sus propias discusiones para definir posición.

El próximo lunes, el titular del partido, el diputado Alfredo Cornejo, encabezará un encuentro virtual para analizar “la post-pandemia y los ejes centrales para poner en agenda la reforma sanitaria”.

Algunos de los oradores serán el ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein y los diputados Claudia Najul y José Cano, entre otros.

Golpe judicial a las prepagas

Siguiendo con el proyecto sanitario de CFK, la historia de cruces entre los representantes de la medicina privada y el gobierno nacional sumó un nuevo capítulo porque la Justicia rechazó el pedido que hicieron las prepagas para avanzar de manera urgente con un aumento cercano al 10 por ciento.

Así lo dispuso el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials. El magistrado se negó a dictar una medida cautelar interina, tal como lo habían solicitado desde la Unión Argentina de la Salud (UAS), que preside Claudio Belocopitt, con una inusual presentación colectiva que respaldaron 15 compañías.

Para justificar su reclamo, Belocopitt presentó un texto con duras críticas contra el Gobierno. Lo hizo apenas después de advertir que la propuesta de Cristina Kirchner para reformar el sistema de salud es, a su entender, un intento de estatización.

Horacio, el conquistador del conurbano

A pesar de las quejas de sus socios dentro de Juntos por el Cambio, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó su decisión de avanzar con un armado propio en el territorio bonaerense.

Con su mirada puesta en 2023, el mandatario porteño sabe que debe construir poder en ese distrito, clave para el resultado en las urnas. Y allí promueve a su segundo, Diego Santilli. Los movimientos generaron malestar en los radicales y en la propia Elisa Carrió, quien habló de “destrato”.

La tensión fue motivo de charla en la última reunión de la mesa nacional de JxC, pero al día siguiente Rodríguez Larreta encabezó un encuentro en Tres de Febrero con el grupo de intendentes bonaerense que acompaña su construcción. Claro que uno de los ausentes fue Jorge Macri, quien se jactó de ser “mejor candidato” que Santilli.

2.596 preguntas a Santiago

En medio de las fortísimas tensiones con la oposición y ante el inminente inicio de la campaña, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se presentará el jueves 8 de julio ante la Cámara de Diputados para brindar el informe de gestión número 130.

En el gobierno refunfuñan porque Se trata de un “nuevo informe récord”, con la mayor cantidad de consultas enviadas por los diputados y diputadas en la historia desde que existe el cargo: 2.596.

Del total, el 93,5% de las preguntas fueron escritas por el PRO, la UCR y Juntos por el Cambio, los tres integrantes del mayor espacio opositor, la coalición Juntos por el Cambio. Atrás quedaron el Movimiento Popular Neuquino, la Izquierda Socialista – FIT, y otros bloques.