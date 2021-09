Política en Off: Fuga en Turismo, los incondicionales de CFK, el recuerdo de Lucas y el “latinboy”

¿Fuga de empleados?

La candidatura de Mariana Juri, y el hecho de que será senadora nacional si el caudal de votos de Cambia Mendoza se mantiene, abre la sucesión al cargo de ministra de Cultura y Turismo.

Uno de los nombres que viene sonando con fuerza y volvió a sonar el domingo por la noche en el búnker de Cambia Mendoza, ubicado en el hotel Aconcagua, fue el de Nora Vicario. Actualmente es la secretaria de Medios de la Ciudad y en los tiempos de Víctor Fayad como intendente capitalino era una de las personas de máxima confianza.

Nora Vicario, Mariana Juri, Carlos Bergara, Diego Gareca y Alicia Caceres. La primera viene sonando para ser la reemplazante de Juri, cuando se vaya al Congreso.

Sin embargo, la idea de Vicario en la cartera que dejará otra ex funcionaria de Capital no cayó del todo bien en algunos empleados actuales. Según las paredes del Ministerio, el fuerte de Vicario no es justamente el del trato con el recurso humano.

Hay algunos que han empezado a hacer averiguaciones para retornar a sus oficinas de origen e incluso esperan que lo de la secretaria de Medios sea sólo un rumor y no se termine haciendo realidad.

El tapado en la sucesión

Mas allá de las versiones, el reemplazo de Mariana Juri en Cultura y Turismo es un misterio todavía. Como se dijo más arriba, la mencionada hasta ahora es Nora Vicario. Sin embargo, los conocedores del negocio turístico tienen reparos en que sea la candidata sea la actual jefa de prensa de Ulpiano Suárez. En esos corrillos, se mira entre los colaboradores de Juri. Hay un funcionario que tiene larga experiencia en el tema, de hecho estuvo en la gestión turística en las gestiones de Alfredo Cornejo y Julio Cobos. Hablamos de Marcelo Montenegro, el vicepresidente del Ente Mendoza Turismo (Emetur).

Desde hace años Montenegro se dedica al Turismo. Es decir, tiene más experiencia en una de las áreas de interés de la cartera que la jefa de prensa de Capital. El obstáculo es que en el área cultural ha tenido el vínculo por trabajar en la cartera, pero no es un profundo conocedor del tema.

Otro detalle, que a veces se pasa por alto, es territorio dónde el funcionario se vincula con la política. Marcelo Montenegro es un hombre del radicalismo de Capital, es decir, el mismo radicalismo de Vicario y también el del gobernador, Rodolfo Suárez.

Los pocos que rompieron el silencio K en Mendoza

La categórica derrota que sufrió el Frente de Todos en las elecciones PASO del 12 de septiembre provocó una crisis en la alianza oficialista que devino en un conflicto interno entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El escándalo de las renuncias de ministros y los posteriores cambios en el gabinete nacional fueron observados con bastante hermetismo desde el justicialismo mendocino. Unos pocos dirigentes del espacio se expresaron públicamente por el tema y evitaron tomar postura en la discordia.

Sin embargo, algunos “compañeres” no pudieron evitar dejar en manifiesto su apoyo a la vicepresidenta una vez que se conoció la contundente carta que publicó el último jueves.

La diputada nacional Marisa Uceda fue una de las primeras en manifestar su respaldo y probablemente la más “encumbrada” en hacerlo. A través de Twitter y comentó: “Fui, soy y seré peronista @CFKArgentina”.

Asimismo, también varios concejales kirchneristas usaron la misma red social para dejar asentado su posicionamiento. “La claridad de los que marcan el rumbo.

Una vez más. https://t.co/M4jJOncfrV — Paloma Scalco (@scalcopaloma) September 16, 2021

Una vez más”, expresó la concejal lujanina Paloma Scalco, mientras que su compañera de bancada Sonia Quiroga indicó: “Gracias @CFKArgentina ! Te banco fuerte”. En la misma línea, el edil sanrafaelino Nadir Yassuf manifestó: “Siempre Cristina! Claridad, Fortaleza y Peronismo”.

Lucas recordó a Máximo y a Néstor

Ya no es novedad que el Frente de Todos sufrió una durísima derrota en las elecciones primarias del domingo pasado. Con poco tiempo de análisis para aceptar el golpe, el frente opositor tendrá que trabajar mucho para recortar votos en las generales de noviembre, en menos de dos meses.

No obstante, un dirigente peronista, precisamente el legislador Lucas Ilardo (quien fue separado como jefe de campaña), decidió traer del recuerdo una anécdota de Máximo Kirchner en su estado de Whatsapp, que bien podría ser emulada para “levantarse” o “rearmarse” tras la caída de las PASO.

En ese comentario de Máximo, que fue utilizado en la película de Néstor Kirchner del 2012, recuerda a su infancia y a su papá, con un mensaje que también podría utilizarse también a nivel nacional, donde además hay una gran crisis en el Frente de Todos.

“Jugábamos a los soldaditos y (él) pasaba y por ahí te rompía todo. Eso hacía Néstor. Y por ahí estábamos así jugando y él pasaba y pá pá ... te rompía todo, y otra vez a arreglar todo. Y se divertía. Nosotros por ahí nos enojábamos. Pero lo volvíamos a armar. Creo que por ahí nos estaba enseñando algo”, sostenía Máximo.

Un recuerdo que tal vez explique la actitud de Cristina, cuando lanzó la ofensiva contra el gabinete del Presidente.

Los dolores de cabeza que genera el “Latin boy”

Los chismes dentro de las municipalidades están a la orden del día, independientemente del color político. Hay uno radical del Gran Mendoza en donde se desempeña un empleado incómodo para la conducción municipal.

El joven se autodenomina “latin boy” y hace publicaciones subidas de tono a las redes sociales. Amparado por el padrinazgo de un alto funcionario de la comuna (que en la gestión de Cornejo estuvo en la Provincia), se daba el lujo de complementar su perfil a la generación de contenidos eróticos, diciendo que trabajaba en la Municipalidad.

Según dicen sus ex jefes tampoco era el mejor empleado del área, y que estas publicaciones eróticas empezaron a jugarle en contra.

Se le pidió que cambiara la descripción de su trabajo en sus perfiles, porque al lado de la institución aparecía una imagen en paños menores, insinuando lo que se puede insinuar. Este ruido en las redes sociales incomodaba.

Luego de algunos movimientos internos, dejó el área donde estaba, que paradójicamente no tenía punto en común con la generación de contenidos que hacía el joven, y pasó a trabajar con una edil. Este beneficio también lo recibió por el paraguas protector del alto funcionario.

Bloqueó el acceso a las redes y nadie sabe donde trabaja según la descripción de su perfil, salvo los testigos de esta historia.

El joven se llama Lucas y su perfil de Twitter es @only_luquix. Sino se dieron cuenta, trabaja en la Municipalidad de Godoy Cruz.