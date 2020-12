Política en Off: el truco para dejar a Anabel sin prensa, el funcionario con falda y el intendente gorila

Contacto: politica@losandes.com.ar

Mendoza, otra vez la más anti K

A lo largo de este año de pandemia, las encuestas de opinión pública no se frenaron. Los encuestadores apelaron a las redes sociales para suplantar las consultas personalizadas, todo para continuar monitoreando la “temperatura” de los dirigentes políticos en la previa del año electoral que se avecina.

Una de las que generó más ruido fue la cordobesa CB Consultora con su ránking de gobernadores mensual. Pero no esa de esa medición de la que queremos ocuparnos acá, sino de otro aspecto secundario de la misma encuesta que repercutió con todo en Mendoza.

En el sondeo de diciembre, nuestra provincia volvió a transformarse en la más anti K, superando a Córdoba en una pelea que libraron cabeza a cabeza todo el año. ¿Cómo se mide este rechazo al kirchnerismo? Por la imagen negativa que tienen los dirigentes del oficialismo nacional. Empezando por el Presidente, que en Mendoza es donde peor imagen positiva tiene hoy entre las 24 jurisdicciones: 38,1% de respaldo contra un 59,1% de rechazo.

Peor le va a la vicepresidenta Cristina Kirchner, con solo de 22,9% de imagen positiva y un altísimo 75,3% de negativa (siete de cada diez mendocinos no la quieren). Mejor no le va a Sergio Massa: 21,5% positivo y 63,6% negativo (con mayor nivel de desconocimiento de los encuestados).

Hay que decir que no solo al kirchnerismo le va mal hoy en Mendoza. También al ex presidente Mauricio Macri le pasa la factura esta encuesta, con 32,4% de imagen positiva y 65,4% de negativa. En contraste, otro dirigente del Pro (con aspiraciones presidenciales) mide mucho mejor. Horacio Rodríguez Larreta consigue 53% y 31,3%, respectivamente. Aunque al igual que Massa, tiene más desconocimiento que su ¿amigo? Mauricio.

Enemigos íntimos en el radicalismo

Los dos son militantes del mismo partido, la UCR, y han ocupado a lo largo de sus carreras casi los mismos cargos. Pero hay uno en particular que los marcó: ambos fueron “superministros” de Cornejo, esa superestructura que unía Economía, Infraestructura y Energía con la intención de concentrar decisiones y a la vez dar la señal de austeridad que la sociedad reclamaba.

Justamente ese puesto parece ser la razón de la inquina que hoy se profesan.

Enrique Vaquié fue quien lo “inauguró” en diciembre de 2015, cuando el radicalismo volvía al poder tras ocho años de peronismo. Martin Kerchner asumía al mismo tiempo al frente de Hacienda. Pero poco más de un año después, repentinamente Vaquié renunció para irse como segundo del Banco Nación, un trabajo que dicho sea de paso mucho no le duró, y quien lo remplazó fue Kerchner.

La relación de Vaquié con Cornejo nunca fue la ideal. Los egos del ministro y el estilo del Gobernador chocaban. Y en aquel verano de 2017 la situación decantó en la salida sorpresiva del hombre que ocupaba el mejor lugar para hacer política.

Cuando vio que su sucesor era Kerchner, Vaquié creyó entender las razones: pasado lo peor de la crisis financiera provincial, el entonces gobernador ya no necesitaba tanto de su discípulo en Hacienda y el súperministerio era una mejor plataforma para construir una candidatura a gobernador. Un destino que quería para Kerchner pero no para Vaquié, que hacía años también aspiraba a lo mismo.

Kerchner se valió de ese cambio y casi inmediatamente empezó a posicionarse. La historia ya es conocida: no le alcanzó y el candidato elegido fue el hoy gobernador Rodolfo Suárez.

Hoy Vaquié es nuevamente ministro de Economía y Energía, ya sin infraestructura. Y Kerchner es el representante mendocino en el directorio de YPF. La lógica indica que su contacto debería ser estrecho. Pero la realidad es otra: no solo no se hablan sino que, según cuentan en el Gobierno, incluso ni se saludan cuando deben cruzarse obligadamente en alguna actividad. Los viejos rencores no tienen fecha de vencimiento.

El funcionario que se “trasviste” por la gestión

El femicidio de Florencia Romano despertó la ira de la oposición, que exigió la renuncia del Jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, y también la del ministro de Seguridad, Raúl Levrino.

Una versión que circuló el miércoles aseguraba que Munives se iba del Gobierno y que en su lugar asumía la primera mujer comisaria general, Cecilia Argones, quien durante la gobernación de Alfredo Cornejo fue designada al frente de la Policía Distrital I correspondiente al Gran Mendoza.

A ese rumor rápidamente se lo llevó el viento. Rápido de reflejos, cuando fue consultado por este medio, un funcionario provincial dijo: “yo me voy a vestir de mujer, voy a ser una gordita rica y sexy”.

Entre risas, agregó además que tiene “labios carnosos, por no decir que voy a ser bien jetona”. Cuando parecía que la conversación había tomado el camino más humorístico, se puso serio y sentenció: “Es mentira, Munives sigue en el cargo”.

¿Gullé le vació la conferencia a Sagasti?

sábado anterior, el femicidio de Florencia Romano y la consternación que ha vivido la sociedad mendocina obligó con buen tino al principal partido opositor a postergar dicho acto.

Finalmente, Anabel Fernández Sagasti pudo asumir como presidenta del PJ. La senadora nacional sostuvo, de igual manera, que el acto suspendido se realizará en 2021, donde se prevé la participación de las principales autoridades del universo peronista, para dejar en claro la visión a futuro que pretende el partido con el objetivo de pelearle a Cambia Mendoza las elecciones de 2021 y 2023.

Al margen de todo esto, en el peronismo creen que desde el Ministerio Público Fiscal le jugaron una “mala pasada” con la conferencia de prensa, ya que el mismo día (miércoles) y a la misma hora (12:00), la fiscal Claudia Ríos se presentó en otra conferencia de prensa para dar detalles de la investigación del femicidio de Florencia y a explicar los avances en el caso. En el peronismo no fueron pocos los que le apuntaron a Alejandro Gullé, el jefe de los fiscales.

“Nos hicieron una jugada”, se escuchó decir en la sede del PJ en San Lorenzo al 400, teniendo en cuenta que la conferencia de la asunción de autoridades fue anunciada el martes a las 14, mientras que el diálogo de la fiscal Ríos con la prensa se comunicó el mismo miércoles a las 9, es decir, 19 horas después.

¿Quién ganó la pelea? Si bien hubo varios medios de comunicación cubriendo el evento peronista, la mayoría de las luces y los flashes se los llevó la Fiscalía (es decir la gente de Gullé).

El intendente gorila con champán propio

Grata fue la sorpresa de un jefe comunal oficialista, y con vasta trayectoria en la política mendocina, cuando recibió un regalo por parte de un amigo con motivo del Fin de Año. “Me acaban de regalar unas botellas de champán Gorila. Dentro de las noticias malas que tengo, esto me alegró el día”, dijo el intendente con el pecho inflado.

La botella tiene una etiqueta con la cara del animal y está acompañada por la frase “Estandarte Gorila”. “Yo llevo ese estandarte”, describió el veterano jefe comunal, cuyas iniciales aparecen en la corona que porta el ejemplar que hizo famoso a King Kong.

En la descripción de la bebida burbujeante, el hombre del Gran Mendoza aseguró que su amigo le dedicó una serie de botellas pero que no las comercializa. “No las vende, esto es para los gorilas nomás, nos las regalamos entre nosotros, no es para cualquiera”, dijo con orgullo.

Lo cierto es que recibió varias consultas de allegados “del palo” para hacerse del “champú gorila”. Algunas las obsequió pero tal fue la demanda, que debió llamarles por teléfono a quienes aun no las retiraban porque “se las van a llevar, es un éxito esto”.

Comitiva suplente para Vale

Los legisladores estaban listos para viajar a Malargüe para recorrer las instalaciones de la ex Vale cuando el feminicidio de Florencia Romano cambió el curso de las cosas. La oposición se negó a viajar hasta que los responsables de Seguridad no dieran sus informes en la Casa de las Leyes y el oficialismo se fue al sur sin dar más explicaciones.

Aunque en algún momento se pensaba que el propio gobernador iba a viajar, esta idea quedó desterrada y lideraron la comitiva Emilio Guiñazú, Andrés Lombardi y el intendente Juan Manuel Ojeda. En total, solo fueron un puñado de legisladores: Jorge López, Eduardo Martínez, Gustavo Cairo, Guillermo Mosso, Jorge Sosa, Lucas Quesada y Rolando Baldasso.

El viaje pasó sin pena ni gloria y la oposición continuó denunciando las “cláusulas secretas” del acuerdo con Vale y que el Estado se comporte como “una empresa privada” cuando “tiene que velar por los intereses del pueblo”, como dijo un legislador.