Política en off: el enojo de Mechi, un bloque que no cambia de nombre y el recuerdo de una votación

El enojo de Mechi con Petri y los dardos a Cornejo

Este fin de semana, resaltaron declaraciones del ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, quien, ya en tono político, comenzó a trazar líneas de cara al 2025 en Mendoza y a nivel nacional.

Particularmente, hizo referencia a alianzas fuertes entre La Libertad Avanza junto al radicalismo y, por supuesto, el Pro.

Al margen de la visión nacional, lo que impactó fuerte en la provincia fue cuando Petri hizo referencia al gobernador Alfredo Cornejo. “Él (por Cornejo) comparte un ciento por ciento las políticas que se vienen implementando desde el gobierno nacional. Está apoyando y veo posible un frente común. Hasta es posible que podamos confluir en un frente y estoy trabajando para eso”, señaló el ministro de Defensa a Infobae.

Fue, en parte, esa declaración, la que hizo explotar a la diputada nacional por La Libertad Avanza, Mercedes Llano, quien está fuertemente peleada con el gobernador mendocino.

En redes sociales, sostuvo que el Frente Libertad Avanza “no necesita a Cornejo para fortalecerse en el Congreso, necesita diputados que defiendan los valores e ideas liberales por principios, no por especulaciones coyunturales”.

Mercedes Llano

Y remató: “Precisa de legisladores liberales propios, no en alquiler”. Se viene fuerte la interna 2025.

La interna de La Libertad Avanza y los patitos de Arrieta

La victoria “judicial” de la diputada Lourdes Arrieta, quien logró el sello provisorio de La Libertad Avanza en Mendoza, comenzó a crear problemas entre dirigentes que están desencontrados entre sí, y que lo único que los une es la intención de “representar” los designios del presidente Javier Milei, en Mendoza, a sabiendas que el libertario mantiene una buena imagen en la provincia.

Uno de los problemas que se visualizan es el del nombre “La Libertad Avanza” en la Legislatura local, que hoy en día está representado en un monobloque con el diputado demarchista Gustavo Cairo.

Desde el espacio de Arrieta aseguran que no debería estar este nombre en la Legislatura, y menos sin la representación o venia de Arrieta. No obstante, no habrá cambios por ahora de parte de Cairo.

De hecho, el diputado viajó a Buenos Aires con motivo de establecer diálogo político con el Gobierno Nacional, pero en la previa del conflicto asegura que verán “qué es lo mejor para el espacio, mientras el partido no se constituya en Mendoza”, ya que aún no tiene personería política.

No obstante, asegura que su objetivo “es aportar y no tener conflictos con nadie, así que definiremos acá en Buenos Aires cómo transitamos esta transición”.

Mientras tanto, en redes sociales, Arrieta se ocupa de quienes la han criticado por asistir a comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, con un “patito” en la cabeza, una moda que ha surgido en las últimas semanas en los jóvenes del país.

Lourdes Arrieta

Al margen, decidió postear un misterioso mensaje en redes sociales: “‘No importa quién contra mí, sino quién está conmigo’. Mi protección, mi socorro y mi amparo vienen del Cielo. ¡Feliz Finde!”, posteó.

¿A quién se referirá?

Facturas por la coparticipación

El miércoles pasado, la sesión de la Cámara de Diputados trató un tema caliente como es el proyecto de ley que cambia el Coeficiente de Equilibrio Regional (10%) para los fondos coparticipables. El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur venía despotricando desde hace varias semanas con el tema.

Fue a la presentación del proyecto, a las comisiones y también a la sesión legislativa. La media sanción fue inevitable y tuvo la curiosidad de los votos en contra (en ese capítulo) de Miguel Ronco y de Mauricio Di Césare, dos rivadavienses.

El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur.

Mientras algunos creyeron que lo habían hecho para evitar el escarnio público en sus pagos, algunos memoriosos apelaron al recuerdo del año ‘96, cuando Mansur votó a favor de la Ley de Coparticipación que tiene ese índice (tiempos en los que el petróleo era fuerte en el este). “Ese coeficiente colocaba a Rivadavia en desventaja del resto de los departamentos, era de -0,773″, dicen.

Remarcan que Gerardo del Río, ex jefe comunal, trabajó en una ley de coparticipación que no vio la luz, pero, según dicen, achicaba la brecha para Rivadavia. Y más aun, dicen que tanto Ronco como Di Césare fueron coherentes con los perjuicios al departamento, y que por eso votaron en contra.

“Mientras Ricardo Mansur votó en positivo que los rivadavienses perdieran miles de millones anuales, los diputados Di Césare y Ronco votaron en contra de un índice para Rivadavia del 0,749″.

¿Más divisiones?

En esa misma sesión quedó en evidencia que al peronismo le cuesta, y mucho, cerrar posturas. Hace tiempo, juraban que no se quebrarían ante los proyectos oficialistas. Pero Maipú no soportó que el coeficiente lo pusiera en desventaja, según sus cuentas, y el diputado Juan Pablo Gulino fue el único que rechazó todo el proyecto.

La reunión en San Rafael convocó a varios dirigentes. El ex legislador Gustavo Valls; el intentende de Maipú, Matías Stevanato, la senadora Adriana Cano; el intendente de La Paz, Fernando Ubieta y el diputado Gustavo Perret se ubicaron a la izquierda. De lado derecho están los hermanos sanrafaelinos Emir y Omar Félix, intendente de esa comuna; la intendenta de Santa Rosa y presidenta del PJ además de la diputada Verónica Valverde y su colega Juan Pablo Gulino.

Otros apoyaron algunas cosas, como los sanrafaelinos que avalaron los cambios para los fondos coparticipables. La sorpresa la dieron las kirchneristas Natalia Vicencio y Valentina Morán, que se abstuvieron son avisarle a nadie y cayó muy mal adentro del bloque.

Algunos empiezan a preguntarse cómo se sostendrá la unidad como la que se vio en aquella famosa reunión “de los manteles feos”, como apodó con acidez un dirigente. Habrá que ver qué sucede con el correr de los proyectos, más aun cuando en algunos meses entra el Presupuesto provincial y son las elecciones partidarias.