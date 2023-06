Política en Off: el demarchista sobreviviente, las huellas del panquecazo y la vigencia del “mapa del delito”

El PJ contra otro demarchista de la gestión radical

La polémica por los funcionarios demarchistas sigue. Esta semana, los justicialistas se encargaron de hacer una nueva “revelación”.

El candidato a vicegobernador de la línea “Ahora Peronismo”, Lucas Ilardo, señaló que a Omar de Marchi no se lo puede considerar opositor porque todavía tiene funcionarios en el Gobierno. Y atacó en forma frontal a quien tiene a cargo la “infraestractura escolar”.

“Los edificios escolares están destruidos y el funcionario es de De Marchi”, exclamó Ilardo en TV, en búsqueda de lastimar al que aparece como el principal competidor por el segundo puesto de las elecciones.

El peronismo dio más datos al respecto y apuntó que el señalado es Guillermo Carbonell, quien tiene a su cargo la Subsecretaría de Infraestructura Escolar.

Pase de facturas al ritmo del Indio Solari

Días atrás, fuentes del PJ nos dejaron una intriga importante. Luego de que la conducción partidaria advirtiera que había peronistas que podían “traicionar” al partido votando a un tercero (Omar de Marchi), hubo quienes se sintieron aludidos y devolvieron el golpe.

Pero la respuesta llegó en forma poética. Los no kirchneristas del partido citaron al Indio Solari, quien en su tema “Encuentro con un ángel amateur”, dice: “La traición duele hacia atrás, no sabes cuando comienza”.

Profundizamos la búsqueda para saber de qué traición antigua se quejaba el peronismo disidente. La fecha referida era el 18 de abril de 2018, cuando el entonces gobernador Alfredo Cornejo se juntó en su despacho con la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y acordaron el impulso de la ley para implementar los juicios por jurado.

En el peronismo disidente creen que aquel acuerdo inédito era la antesala de otro para la ampliación de la Corte provincial, proyecto que no prosperó en la Legislatura. Pero la foto todavía duele y vuelve en forma de reproche rockero y melancólico.

En Luján se matan hasta por carteles informadores

La durísima campaña electoral en Luján de Cuyo va palo a palo porque en el radicalismo se envalentonaron ante la decisión del intendente Sebastián Bragagnolo de no ir por la reelección. Natalio Mema busca diferenciarse y mostrarse más conciliador, ya se lo vio fotografiándose con su contrincante Esteban Allasino. También junto a Matías Bertona y Julio Cobos, del espacio de Luis Petri.

Sin embargo, nada parece alcanzar en La Unión Mendocina. Ya se vio a los militantes que trataron de entorpecer la visita de Horacio Rodríguez Larreta en la plaza de Chacras de Coria. Pero no fue el único escenario para la “vieja política”. Esa misma tarde, Mema y su equipo estaban hablando con vecinos en la plaza de las Vertientes y con el caer de la tarde no había luces, ni las hubo. “Hasta que no se fueran no las iban a prender”, contó un testigo. También contó que hay bajada de carteles.

La zona de Las Vertientes, en el pedemonte de Luján de Cuyo, necesita orden territorial urgente. Servicios acordes para la cantidad de familias que ya forman parte de este núcleo urbano.

Sumamos sus aportes, para encarar esta nueva etapa @FrenteCambiaMza pic.twitter.com/PYhyVXFzDU — Natalio Mema (@NatalioMema) May 26, 2023

Pero la disputa más curiosa es la los carteles informadores para el Mendotran que se iban a instalar sobre calle Roque Sáenz Peña llegando a la plaza de Luján de Cuyo. Esa obra se había encarado en conjunto con la provincia, cuando los ahora La Unión Mendocina estaban en Cambia Mendoza. Según cuentan, los informadores fueron licitados por la Provincia pero ahora el municipio busca instalar los propios. ¿Habrá carteles provinciales y municipales? Tendremos que esperar a la inauguración.

Un viaje que enojó a Cambia Mendoza

Sol Salinas jugó fuerte en medio de las negociaciones para que el Pro se quedara en Cambia Mendoza. Recrudeció su enfrenamiento con Omar De Marchi y fue una de las dirigentes cercanas a Patricia Bullrich que terminó posando junto a Humberto Schiavoni cuando firmó la intervención partidaria y abrochó su integración en Cambia Mendoza.

Era sabido que la actual concejala de la Ciudad de Mendoza iba a tener lugar en las listas y terminó como precandidata a diputada provincial. La campaña tiene a la militancia y a los precandidatos a todos los cargos electivos caminando y visitando vecinos. Pero la joven bullrichista partió a Paraná, Entre Ríos para acompañar a Emanuel Gainza, dirigente que quiere ser intendente y acompaña en la boleta a Rogelio Frigerio.

Sol Salinas en viaje a Paraná para ser parte de la campaña de Emanuel Gainza.

La partida de Salinas al Litoral fue compartida por ella misma en las redes sociales y más de un dirigente mendocino no escondió su enojo cuando la vio sonriente en una campaña ajena. “Todos los candidatos a legisladores repartidos caminando y ella haciendo campaña en Paraná”, ha sido uno de los rezongos que se ha desparramado por los celulares.

No son pocos los que recuerdan que Salinas no quedó para nada conforme con el cierre de listas, porque no fue la precandidata a vicegobernadora ni tampoco integró las listas al Senado. En aquellos días agitados del cierre, dicen que hizo un berrinche ante importantes dirigentes del radicalismo manifestando su enojo por el lugar asignado.

Sol Salinas en viaje a Paraná para ser parte de la campaña de Emanuel Gainza.

Hasta se enojó con los que la felicitaron. Al parecer, las intenciones de la concejala era “conducir” al sector de Bullrich en el Senado y debió conformarse con un lugar en la Cámara de Diputados casi sin poder, porque el referente de la ex ministra de Seguridad en ese órgano es Enrique Thomas. ¿Será que la campaña en Mendoza no le importa mucho porque está en un lugar entrable y no podrá construir el liderazgo que pretendía?

Las huellas del “panquecazo”

Las redes sociales han sido sin dudas herramientas que han utilizado los dirigentes políticos para posicionarse en campaña, así como también para influir y persuadir al universo de ciudadanos que interactúan día a día en las redes, ya sea Facebook, Twitter (por excelencia la gran elegida por los políticos), e Instagram, entre otros.

Lo cierto es que, así de positivas, también pueden guardar algún que otro mal recuerdo para el político, particularmente si está en campaña electoral.

Junto a @JorgeGimenezOk recorrimos distintos puntos de San Martín.

Junto a @JorgeGimenezOk recorrimos distintos puntos de San Martín.

Es increíble el potencial que tiene el departamento y no se está aprovechando. pic.twitter.com/ZpRXY7Z5BB — Omar De Marchi (@omardemarchi) May 24, 2023

Curioso es, por ejemplo, entrar a la cuenta de Jorge Giménez, quien hasta ayer era un ferviente defensor del gobierno “nacional y popular” de Néstor, Cristina y hoy Alberto (que no es tan querido en este momento por el kirchnerismo).

El sanmartiniano, hoy con Omar De Marchi y la legión de La Union Mendocina, ha vuelto incipientemente a las redes sociales, que las había abandonado en 2019, una vez que perdió los comicios en San Martín.

Sin embargo, ha quedado rastro de su “salto” del kirchnerismo al antikirchnerismo sin escalas. No con toda La Unión Mendocina, es cierto, porque hay varios peronistas en la coalición que han valorado la gestión nacional; pero sí, si hablamos de su máximo líder, De Marchi, quien está en las antípodas del frente de Todos.

Basta ver los primeros 10 tuits de Giménez para ver ese “panquecazo”. Qué tal…

Yapa: la vigencia del “mapa del delito”

Como se ha dicho muchas veces en este espacio, la memoria es un ejercicio común en los corrillos de la política. A veces para justificar acciones, a veces para encontrar vasos comunicantes, a veces para acribillar dialécticamente a los adversarios.

Por eso es extraña la mentira en política, porque siempre alguien se acuerda y saca prontuario del mentiroso. Pero, como la actividad también tiene componentes de la fé religiosa, la mentira parece salir victoriosa, aún cuando tenga patas cortas.

En esos ejercicios de la memoria estaban un par de dirigentes políticos, de distintos partidos, en una esquina cercana a la Legislatura. Dialogaban animadamente y se reían con ganas, mientras ojeaban el celular de uno de ellos.

En eso pasó un tercero y le mostraron una imagen en la pantalla del aparato. En la foto se veía a los integrantes de una de las fórmulas que compiten en la PASO del Frente Elegí, Omar Parisi y Lucas Ilardo, flanqueando al ex gobernador Celso Jaque.

La fórmula Parisi-Ilardo estuvo haciendo campaña en Malargüe, acompañados por el ex gobernador Celso Jaque.

Era inevitable que los tres jocosos interlocutores recordarán las cuestionadas propuestas de Parisi (por irrealizables) sobre las 16.000 viviendas y duplicar la cantidad de efectivos policiales para fortalecer la seguridad.

“Ahora se entiende. Las promesas de Parisi son como la del mapa del delito de Jaque”, dijo uno y los otros dos lanzaron la carcajada.