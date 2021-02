Política en Off: el “cumple” de Ibáñez, lafallistas al ataque y un rockstar suelto en Mendoza

El “cumple” de Ibáñez en el Bustelo

La reforma de la Constitución ha dejado mucha tela para cortar en términos políticos. Si bien sorprendió al radicalismo el “comunicadito” del PJ, también asombraría al partido liderado por Anabel Fernández Sagasti la avanzada de Suárez y la presentación del proyecto, con las supuesta intención -para el peronismo- de obligarlos a votar en contra y que “den argumentos” de por qué no acompañan una iniciativa que, dice el Gobernador, tiene un amplio apoyo de la sociedad.

Pero el revuelo no se acabó ahí; siguió después por el lugar elegido para la presentación del proyecto ante un auditorio exclusivamente de oficialistas: el auditorio Ángel Bustelo. En el peronismo tomaron con sorna lo que para ellos fue un “show mediático” del radicalismo, ya que “podrían haberlo hecho en el Anexo Legislativo”.

Incluso hubo quienes bromearon con la idea de que Suárez “le festejó el cumpleaños a Ibáñez, pero le quedó grande el lugar”, en parte por el faltazo de la oposición. Más allá de la falta de diálogo, las chicanas nunca faltan de ambos lados de la vereda política.

Martes 13: no te cases, no te embarques, ¿ni sesiones?

Hay mucha superstición en torno a los Martes 13 aunque ninguna con sustento científico. Hay gente que no se casa ni se embarca en un viaje, pero hay otros que quieren sesionar ese día. El Senado está agitado por la negativa del peronismo de dar el debate por la reforma constitucional. Con altísima tensión mediática, la semana pasada hubo cruces de todo tipo y un festival de repercusiones.

El Gobierno decidió avanzar igual con el cronograma y llevar a la oposición al recinto para que argumente su negativa. Por lo tanto, la grilla de reuniones de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de ambas cámaras que tendrán lugar los jueves continuará con la hoja trazada.

Ya se ha dicho que la idea del Gobierno es tener el resultado (que será negativo al despacho) antes del 1 de mayo, por lo que la sesión del Senado sería el 20 o el 27 de abril. Sin embargo, algunos oficialistas quieren redoblar la apuesta y sesionar el martes 13. ¿Osado? “Si total no nos van a dar los dos tercios”, dijo con sorna un legislador imaginando el escenario.

El lafallismo levanta el perfil

El Grupo Olascoaga hace tiempo que está activo, pero ahora esta dispuesto a salir a jugar en primera. De raíz peronista y con Martín Lafalla -hijo del ex gobernador- como uno de sus referentes, lanzó una plataforma con propuestas políticas, “Mendoza Habla”, que incluye cartelería pública, lo que habla de que no se anda chiquitas (es un medio de difusión caro).

”Mendoza Habla es una acción de consulta pública, para que la ciudadanía se involucre y participe en temas de vital importancia para la provincia. Desde el Grupo Olascoaga estamos convencidos de que para cambiar y potenciar Mendoza, la sociedad debe participar, sobre todo en temas que son la base para un desarrollo óptimo de la provincia”, reza esta consulta pública orientada a temas como la educación y el agua.

Es apenas una muestra de lo que vendrá, electoralmente hablando, de cara al 2023, las elecciones a als que apunta el lafallismo Con web propia (www.grupoolascoaga.org) y una incipiente cuenta de Twitter que empieza a tener actividad, empieza a ordenar la tropa. En sus filas está Marcos López, hijo de Jorge “Coco” López, quien fuera vicegobernador durante la gestión de Lafalla. Tambien milita allí Javier Espina, ex ministro de Turismo de “Paco” Pérez.

Según cuentan por los cafés y pasillos, el armado de esta plataforma consolidará candidatos propios de cara a las elecciones de 2023, con serias intenciones de abrirse del kirchnerismo. ¿Migrarán históricos justicialistas a las filas que comanda Arturo Lafalla?

Los camarines del radicalismo

Andes Talleres es no solo un club histórico de la provincia, sino un ícono para Godoy Cruz. Hoy eclipsado futbolísticamente por el Tomba, tiene sin embargo una intensa vida social debido a las actividades deportivas que ofrece para toda la familia. Pero no es esta sección precisamente un lugar para promocionar clubes, así que vamos al grano. Talleres tiene también un fuerte vínculo con la política mendocina, concretamente con la UCR.

Desde los tiempos de Alfredo Cornejo intendente, la cantina del club, la que da a la esquina de Belgrano y Castellani, se convirtió en un búnker radical. Cualquier día de la semana, mejor dicho cualquier noche, podía verse por allí al propio Cornejo junto a funcionarios municipales que luego lo acompañaron a la gestión provincial, como Humberto Mingorance y Diego Gareca. En los corrillos del partido de Alem se dice que fue allí, en las mesas de la cantina de Talleres, donde se diseñó la estrategia política que llevó al actual diputado nacional a la Gobernación.

Sea una leyenda urbana o no, lo cierto es que Cornejo -que es hincha del Tomba- sigue teniendo su corazoncito en Talleres. Y por eso fue uno de los invitados estelares de la inauguración de los nuevos camarines del club el viernes. Los otros que estuvieron fueron el intendente y actual presidente de la UCR provincial, Tadeo García Zalazar, y el ex jefe comunal -antecesor de Cornejo- César Biffi, otro radical del departamento que suele ir a comer muy bien a la cantina de Talleres. En las fotos del acto también se lo vio a Sergio Pinto, que si bien es de La Paz fue adoptado por el radicalismo godoycruceño. Tanto que el ex intendente paceño comparte hoy el gabinete del ministerio de Economía con el hijo de Biffi, Facundo.

Milei, un verdadero rockstar

La visita a la provincia de Javier Milei no pasó desapercibida. El mediático economista llegó a Mendoza junto a José Luis Espert y con “padrinazgo” del Partido Demócrata para lanzar su frente “Avanza Libertad”, pero su presencia no fue la de cualquier otro político.

El dirigente libertario no cuenta con un encargado de prensa propiamente dicho, sino que, al mejor estilo televisivo, viaja acompañado de una manager que, además, es su hermana , quien trabaja “desde siempre” con él. Para contactarlo había que pasar el filtro de varios intermediarios hasta dar con la RRPP que le maneja la agenda.

En Mendoza Milei pasó varios días, los cuales incluyeron una conferencia de prensa, una actividad pública en la Plaza Independencia y una visita al Cerro de la Gloria, además de desayunos en cafeterías del centro mendocino. Sin embargo, algunos problemas de salud no le permitieron disfrutar más del paisaje local. Esto no quitó que en su paso por la provincia se dedicara la mayor parte del tiempo a sacarse selfies con muchas de las personas que lo pararon por la calle. Según indicaron en su entorno, en el microcentro porteño tarda una hora para caminar una cuadra, por todas las fotos que le piden.

La “guerra de panes” que no fue en Palmares

Siguiendo con la visita de los libertarios a Mendoza, un curioso hecho tuvo lugar en uno de los coquetos restó de Palmares, justamente con el blanco preferido de Milei y compañía: Alfredo Cornejo. Luego de la conferencia de prensa en donde estuvieron el economista, José Luis Espert y Luis Rosales despotricando contra “Juntos por el Cargo” y el “Frente de Chorros”, un almuerzo tuvo lugar en el centro comercial de Godoy Cruz.

Allí coincidieron, en distintas mesas, Cornejo, Espert y Rosales, aunque no se sabe quién llegó primero. Algunos comensales que se estaban acomodando para presenciar una “guerra de panes” entre las mesas se quedaron con las ganas. ”No se saludaron, pero de todos modos estaban lejos”, contaron desde el entorno del ex gobernador. En plena campaña electoral, cualquier cruce verbal hubiera condimentado el asunto. Sin embargo, primaron la cordura y los buenos modales.