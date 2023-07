Política en Off: el changuito que llevó Orozco, los Omar que hacen campaña y el ninguneo al bullrichismo

Guiño al banco provincial

La nota de diario Los Andes sobre la opinión de los candidatos a gobernador respecto de la creación de un nuevo banco estatal en Mendoza tuvo sus repercusiones. Uno de los que opinó a favor fue Mario Vadillo, quien señaló que está tan a favor de tomar esta medida que presentó un proyecto en la Legislatura.

El anunció de Mario Vadillo provocó reacciones en el radicalismo, cuyo candidato a gobernador, Alfredo Cornejo, afirmó que está a favor de la idea si hay un cambio en la macroeconomía nacional. Pero otros dirigentes agregaron que, si el próximo gobernador quiere recrear la experiencia de que haya un banco provincial, cuenta con una herramienta legal para avanzar. Se trata de la ley 9610, de 2010, la cual autoriza al Poder Ejecutivo a la creación de un banco.

Aquella iniciativa había sido impulsada por el entonces gobernador Julio Cobos y fue aprobada por la Legislatura provincial.

“Por supuesto que a la ley 9610 habría que hacerle modificaciones, pero no está derogada, es decir, se encuentra vigente”, explicó la fuente. Un paso menos, si alguien decide avanzar.

Las compras de la pareja lasherina

Las salidas al supermercado no siempre encuentra a las parejas haciendo las compras. A veces uno de los dos integrantes se ocupa de buscar en las góndolas los mejores precios. Sin embargo, este no es el caso del intendente de Las Heras, Daniel Orozco y de su pareja, la Secretaria de Gobierno de la comuna, Janina Ortiz.

Incluso, hasta fueron acompañados por una mujer mayor a ellos según fueron vistos en un conocido supermercado cerca del Parque Central, es decir que las compras no las hicieron en alguna cadena lasherina. De acuerdo a lo que advirtió un cliente de la cadena, los tres ingresaron y fue el jefe comunal lasherino quien llevaba el tradicional changuito, algo que también hizo la mujer que los acompañaba.

Atacaron a la Secretaria de Gobierno de Las Heras y pareja del intendente Daniel Orozco

“Janina es la que iba por la góndola sacando productos para los dos”, dijo el observador que se retiraba al momento en el que ellos ingresaron. Le llamó la atención el gesto serio de las tres personas, Orozco casi que pasó desapercibido luciendo una campera gris mientras que la funcionarias optó por un outfit más llamativo con prendas cercanas al rojo o colores similares.

La resistencia al cambio

La interna feroz en Juntos por el Cambio ha dividido a la militancia y a algunos dirigentes aunque no era su intención. Si bien el candidato a gobernador Alfredo Cornejo dijo que todos son recibidos en Cambia Mendoza, Luis Petri agita la grieta a más no poder y salió a decir que la agenda de Patricia Bullrich esta semana será sólo con quienes la apoyan.

Esto se ha trasladado a las propias recorridas. Hace días, el compañero de fórmula de Bullrich junto a Patricia Giménez fueron al Parque Central y el intendente Ulpiano Suárez (inclinado al larretismo) no fue de la partida porque no lo invitaron. Llevaron a un grupo de militantes para repartir panfletos, pero a la gente que iba pasado por la zona mucho no se entusiasmó con escuchar propuestas políticas.

Y en el Parque Central junto a los Mendocinos por el Futuro con los que trabajamos todos los días por #LaFuerzaDelCambio y @luispetri. pic.twitter.com/wkkyp0rdX5 — Patricia Giménez (@PGimenezDC) July 25, 2023

“Le querían dar a los folletos a los que iban pasando y algunos no se los querían recibir, la gente está en otra evidentemente”, contó un joven que trotaba por la zona cuando desembarcó el bullrichismo para hacer la campaña.

Otro punto que había quedado claro era el de la fiscalización unificada por parte de Cambia Mendoza, pero algunos fanáticos exacerbados con la ex ministra de Seguridad hicieron oídos sordos y salieron a convocar fiscales para Bullrich. Una de ellas es la concejala Sol Salinas que no pierde oportunidad de llamar la atención y socavar la grieta con el larretismo. “Evidentemente algunos no quieren entender que Juntos por el Cambio está por encima, y los popes radicales no los pueden disciplinar”, dijo molesto un militante.

Los radicales emprenden y ¿hay nueva base?

Desde los tiempos en los que Alfredo Cornejo empezó a construir el poder en Godoy Cruz, siempre procuró tener un lugar donde reunirse y que todos lo supieran. Así existió, durante mucho tiempo la Cantina de Andes Talleres y algún restó en Palmares.

Pero ahora con la inauguración de Planta Uno, en Godoy Cruz, todo indica que el cornejismo plantará bandera de nuevo “búnker” porque tiene todo lo que encontraban en otros lares: café restaurantes, bebidas, modernidad y está en Godoy Cruz, ¿para qué más?

Compartimos con @Luispetri un desayuno de trabajo. Nos convoca la idea de un cambio para la #Argentina y #Mendoza es el modelo a seguir. pic.twitter.com/axL9MeZonH — Lisandro Nieri (@LisandroNieri) July 25, 2023

El nuevo “mercado” abrió sus puertas y ya se vieron cafés entre dirigentes para las redes sociales y la prensa. Días después fue la inauguración política, con la presencia del gobernador Rodolfo Suárez y su candidato a sucederlo.

Por supuesto que la frecuencia de rostros radicales en las flamantes instalaciones no estarían relacionadas a la preferencia por los riscos cafés que se sirven. Sino que tendría que ver con algunos emprendimientos puntuales porque los rumores que corren con fuerza vinculan a algunas marcas reconocidas con familiares de importantes funcionarios radicales, de esos que son conocidos.

Se agita la conspiración

Seguimos con los radicales y también hablando de La Unión Mendocina. El sábado se informó la entrada del espacio Encuentro por Mendoza al frente que lidera el lujanino diputado nacional Omar de Marchi.

Para los desprevenidos, Encuentro por Mendoza tiene un referente excluyente: el dirigente ruralista Carlos Iannizzotto, quien fuera gerente general y mano derecha de Eduardo Sancho en la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), presidente de Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria).

Gracias @EncuentroMdz por sumarse a esta fuerza imparable que se llama La @UnionMendocina

Juntos vamos a transformar Mendoza.#VeniALaUnionMendocina https://t.co/MotTObUr4o — Omar De Marchi (@omardemarchi) July 29, 2023

Para los más desprevenidos, Iannizzotto fue jefe de gabinete del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas entre 1997 y 1999, cuando Sancho era ministro de la administración de Arturo Lafalla y ambos trabajaron juntos en la reestructuración de Bodega Giol que impulsó José Octavio Bordón.

En una mesa de café se comentaba el frondoso currículum de Iannizzotto, claramente ligado al peronismo. Algún radical memoriso, señalaba casi con un aire de revancha, que la llegada formal del dirigente rural a las huestes de De Marchi, era otra prueba de que el peronismo apoya la aventura electoral de De Marchi, para quitarle votos a Alfredo Cornejo, el candidato de Cambia Mendoza.

“Hace rato que no tenemos pruebas, pero no tenemos dudas. De Marchi juega para el peronismo. Por eso no es rara la foto de (Sergio) Massa, con el candidato a vice de La Unión Mendocina, Daniel Orozco”.

Gobernar es definir prioridades y gestionar con eficiencia. Nos reunimos con el ministro Sergio Massa y logramos destrabar el dinero para la Obra más importante de Agua Potable de la Provincia. Saldaremos una deuda de 30 años con los LASHERINOS La gestión con Obras, lo primordial pic.twitter.com/1bxFuKSgaz — Daniel Orozco (@mdanielorozco) July 26, 2023

En la mesa política se levantaba la temperatura. “Hasta De Marchi festejó esa foto”, decía. El festejo al que hacía referencia el furibundo radical es un tuit del candidato a gobernador lujanino, en el que celebraba la firma de un convenio por obras de agua potable entre Orozco y Massa.

Que bueno firmar con la Nación obras que benefician a Mendoza. pic.twitter.com/w9ATSsPzw2 — Omar De Marchi (@omardemarchi) July 27, 2023

La polémica propuesta del PJ

Mirando hacia el otro competidor de las elecciones provinciales, Omar Parisi, el otro Omar que quiere ser gobernador, pero por el kirchnerista Frente Elegí, lanzó otra propuesta de campaña que levantó polvareda.

No es novedad que la seguridad es un tema de agenda ciudadana y política. Tampoco es nuevo que Parisi ha propuesto aumentar la cantidad de efectivos policiales, que hoy rondan los 10.000 en toda la provincia, para que salgan a combatir cuerpo a cuerpo con los delincuentes.

La realidad es que faltan policías en Mendoza, no están bien equipados, mal pagos y la salud policial es un desastre!

La propuesta es una sede por Municipio y que presten servicio en el lugar donde viven, no como ahora que los trasladan de un lugar a otro https://t.co/Tb5ScxM3HE — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) July 28, 2023

La semana pasada lanzó su propuesta de que la formación policial, que hoy está a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública (IUSP), se descentralice y haya escuelas de capacitación en todo el territorio provincial. “La idea es replicar institutos para quien quiera abrazar la fuerza policial pueda estudiar en su departamento y quedar cumpliendo función allí”, dijo.

En la misma mesa de café que comentó la llegada de Iannizzotto a La Unión Mendocina, alguien recordó la propuesta de Parisi y lanzó: “¿Quién va a pagar los sueldos de los formadores de policías? ¿Y el montaje de las instalaciones para formarlos? Hacen falta polígonos de tiro, espacios para entrenamiento físico y aulas para clases teóricas y eso hay que pagarlo”.

“A los peronistas les gusta prometer sin pensar en la plata. Ya vienen prometiendo que van a hacer 16.000 casas en cuatro años, que representa una inversión de más de 250.000 millones de pesos, ahora proponen repartir conchavos de profesores policiales. Si llegan a ganar, van a terminar como Paco Pérez, sin pagar los sueldos”.