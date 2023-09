Política en Off: el candidato obligado a tomar mate, enojo peronista con “Figureti” y una campaña política que cruzó los límites

El candidato al que no le gusta el mate y no le queda otra que “chupar”

Dicen que en campaña, los candidatos están obligados a hacer todo por un voto. Está a la vista en las propuestas y los cambios discursivos de los que aspiran a suceder a Rodolfo Suárez. Un clásico de las campañas son las recorridas por los barrios. La caminata incluye golpear puertas, dar abrazos, escuchar a la gente contar sus problemas y también, no puede faltar, tomar mate.

El que recibe la visita de un candidato en la puerta de su casa o su barrio parece sentir la obligación de convidarle la segunda bebida nacional (después del vino). Para muchos no es un problema. El mate es si se quiere el principal elemento decorativo de todo político que se precie de tal. No hay entrevista en la que no posen con un mate sobre el escritorio, o cebándolo o directamente tomando. Por supuesto, esas fotos casi nunca salen. Pero ellos se prueban.

Hay algunos cebadores compulsivos, que pueden estar haciéndolo dos horas sin pausa. En la Legislatura, aún recuerdan las largas charlas con mate de Carlos Ciurca. Al ex vicegobernador de Paco Pérez le gusta dulce y suele limpiar la bombilla con una servilleta, como para no andar traspasando bichos.

El problema empieza cuando al convidado no le gusta el mate, como es el caso de uno de los candidatos que más salen en los carteles de la vía pública. Tanto que ni en su casa, cuando se sienta al atardecer con su esposa en el jardín, se anima a un amargo. Cada vecino que ve venir con mate y termo en la mano es una amenaza a su paladar y su estómago. Pero claro, está en campaña y “despreciar” a un posible votante no es una opción, más cuando escasean. Entonces, no queda otra que sonreír, chupar fuerte y que el mal trago pase rápido.

Todo mal entre los peronistas y “Figureti”

“No sabés qué vergüenza. Cuando apareció canal 7, fue y se puso entre la Flor (Destéfanis) y (Fernando) Ubieta. Puso incómodos a todos. Es Figureti”. El que habla es uno de los tantos dirigentes peronistas que el miércoles pasado fueron a Santa Rosa a celebrar el día de la patrona departamental. El apuntado es Omar de Marchi, el candidato a gobernador de La Unión Mendocina, que en todo momento y lugar parece estar seduciendo al peronismo para engrosar su alianza.

A los candidatos del PJ los exaspera tener que andar dando explicaciones en cada entrevista por los dirigentes que dieron el salto a la alianza liderada por el ex macrista. Y por eso la relación es cada vez peor.

Lo que pasó en Santa Rosa, más o menos igual, había ocurrido unas semana antes en el aniversario departamental de La Paz. Entonces, el vínculo no era tan tenso y hasta sus compañeros le pidieron al intendente Ubieta que aceptara sacarse una foto junto a De Marchi en el palco. Desde entonces, mucha agua pasó por el río y ya no les hacen gracia las peripecias del rival.

Una campaña política sin límites

Desde hace unos días circula una publicación con la que se despertó el misterio en el ambiente de la política. Se trata de un libro que prometía revelar verdades sobre uno de los temas que coyunturales de la política mendocina: los escándalos en la Municipalidad de Las Heras.

“La madama de Las Heras” es el título de un libro que se promociona a través de una web con el mismo nombre y hay descripciones que prometen una lectura atractiva para quien quiera adquirir la obra. Según la página, ha sido escrito por Fátima Ojeda y editado por la Editorial Dunken. Sin embargo, el libro, así como se titula, no está disponible en el catálogo. Tampoco la web permite hacer reservas ni conocer dónde se puede adquirir, ni mucho menos cuando y dónde será la presentación oficial.

Es algo que no sucederá, porque la misma editorial ha desmentido todo, por lo tanto se trata de una fake news evidentemente generada por opositores a La Unión Mendocina. De hecho, se estarían evaluando acciones legales contra los autores de la movida.

El flyer que circula sobre la publicación de un libro que pone en aprietos a la Municipalidad de Las Heras.

“¿Quién es, realmente, Janina Ortiz y cómo se volvió una pieza clave en el esquema de Omar De Marchi? Tras una investigación exhaustiva, la periodista Fátima Ojeda publica por primera vez todos los secretos de esta saga de sexo, denuncias e intrigas políticas que amenaza el futuro del demarchismo”, dice uno de los textos en la web. A la hora de saber quién es la autora, su nombre despliega varios perfiles en las redes sociales, por lo que es difícil saber quién es. Todo indica que esa persona no existe como tal.

La campaña ha cruzado todos los límites al punto de generar una fake news, pagar un dominio en la web y hasta generar publicidad.

El Enzo equivocado

La campaña política en los departamentos que eligieron ayer a sus intendentes y concejales pasó un poco desapercibida. Muy enfocados en sus pagos, las estrategias apuntaron a conquistar al vecino, más allá de alguna crítica en redes sociales entre candidatos y la infaltable batalla por los carteles en la vía pública.

Todo sirve para sumar voluntades. En la última semana, el intendente Matías Stevanato se dio el lujo de recibir el apoyo del cantante Diego Torres, con quien estuvo en la comuna. Pero un importante jugador de fútbol no quiso perder la ocasión de respaldar al jefe comunal de un departamento del que es oriundo: Enzo Pérez, pieza clave en River Plate y nacido futbolísticamente en el Deportivo Maipú, equipo del que Stevanato es hincha.

Enzo Pérez grabó un video para el intendente de Maipú, pero se confundió de Enzo cuando lo mencionó en Instagram.

El futbolista grabó un video, se lo envió y el intendente lo subió a sus historias de Instagram. Pero Enzo Pérez no se enteró por las menciones, porque arrobaron al Enzo equivocado. Mencionaron a Enzo Fernández, el volante campeón del mundo que actualmente juega en la Premier League inglesa. El error fue enmendado poco después y el equipo de comunicación del maipucino deberá afinarse en materia futbolística.

La dudosa producción legislativa

La Legislatura provincial suele ser el blanco de críticas de la ciudadanía porque los sueldos son muy altos, y para la gente trabajan poco en comparación con otros trabajos. Cada legislador percibe de sueldo bruto el 95% del salario del Gobernador y la discusión surge sobre la calidad de ese trabajo. Mientras hay levantamanos, otros estudian y proponen soluciones a los mendocinos.

Una mirada sobre la labor legislativa se expuso en el Encuentro de la Federación Universitaria del Río de la Plata, que tenía al diputado José María Videla Saenz entre los organizadores y fue parte del último panel. En su alocución remarcó que la Legislatura de Mendoza es de las más baratas del país y también que es más fácil pegarle al legislador.

En lo que pareció ser una crítica a la oposición, el diputado se despachó diciendo que “está el camino más fácil, que es salir con algún mensaje disruptivo, salir a decir algo que va a llamar la atención”. Había un grupo de presentes que luego comentaron lo que habían escuchado.

Uno de los presentes había indagado sobre los proyectos de Videla Saenz, dirigente que preside el Partido Renovador Federal, porque no lo conocía. Se encontró con el apoyo a Javier Milei y el giro en el aire para despegarse del dirigente libertario, además de la historia del león pintado en un mural en calle Zárate, esquina Rioja de Ciudad y algunos proyectos presentados.

El más disruptivo, según le contó este presente a otro, fue el que propone por ley el reemplazo de mingitorios actuales por unos “secos”, es decir que no se utiliza agua para desechar los restos de orina. La ley que propone tenía como intención avanzar en edificios públicos y privados.

En el intercambio de impresiones, los jóvenes concluyeron que si bien puede ser que la Legislatura sea de las más baratas del país pero “¿le pagan a un tipo para que presente una ley para cambiar mingitorios? Las prioridades de esta gente son geniales”.

Otro se acordó cuando en medio de los saqueos, el diputado se paró en pleno centro y se filmó diciendo que no pasaba nada. “Hizo el modo selfie en pleno centro a dos cuadras de donde labura y no sabés como lo insultaron en las redes”, dijeron entre risas.