Política en Off: Cristina y la campaña de Luis, un error no forzado y el nuevo programa “Pasajes para todos”

La difícil misión de “congelar” a Cristina y Luis

Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo están bajando en el oficialismo el mensaje de que hay que parar con los lanzamientos de 2023. Consideran que candidatearse con tanto tiempo de antelación puede tener efectos negativos en la gestión y alejar a los líderes de Cambia Mendoza de los verdaderos problemas del país. De este modo, buscan que las figuras que aspirarán a cargos importantes dentro de dos años (la gobernación y varias intendencias) detengan la precoz carrera electoral.

Sin embargo, el mensaje no parece haber llegado a todos todavía. E incluso hay personalidades que escapan a las instrucciones de la política oficialista. Es el caso de la periodista Cristina Pérez, quien está de novia con el diputado nacional Luis Petri y no pierde cada oportunidad que se le presenta para promocionar en los medios la candidatura a gobernador de su pareja radical, que se lanzó esta semana.

Recientemente Pérez vino a Mendoza y entre otras apariciones mediáticas, participó del ciclo “Yo soy” de Canal 9. Si bien la entrevista con Majo Pérez Comalini era sobre su vida, la relación con el legislador de San Martín no tardó en aparecer en el cuestionario.

Fue allí donde la famosa conductora dijo sin pelos en la lengua que Petri quiere ser gobernador, que ama Mendoza y que lo ve muy compenetrado con los problemas de la provincia. Incluso le tiró besos a su pareja, que estaba en el estudio, fuera de cámara.

¿Lograrán convencer Suárez y Cornejo también a la periodista porteña de que evite agitar la campaña electoral en Mendoza?

Otro freezer de la política

En la edición dominical de Los Andes, informábamos que Juntos por el Cambio pretendía avanzar sobre una comisión clave del Senado nacional, la de Acuerdos, en la que se analizan los antecedentes de los candidatos a la magistratura, es decir, jueces, fiscales, defensores oficiales y ministros de la Corte Suprema.

Tras las elecciones del 14 de noviembre, el peronismo perdía la mayoría propia en la Cámara Alta del Congreso por primera vez desde el retorno de la democracia en 1983 y es en esa comisión y en esa cámara en la que se cocina el destino de la Justicia Federal argentina. (Nota aparte: si el peronismo ha sido tan influyente en ambas instancias decisivas en el nombramiento de magistrados, es llamativa la queja de buena parte del kirchnerismo sobre la supuesta parcialidad de la Justicia).

Volviendo al tema que nos ocupa, el resultado y sus consecuencias en la conformación del Senado han envalentonado al principal espacio opositor y quiere ir sobre un organismo que difícilmente el Frente de Todos quiera dejar de controlar.

Obviamente, Los Andes quiso consultar a la titular de la comisión de Acuerdos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, para que reflexionara sobre la decisión de la oposición. Desde el entorno de la senadora nacional reelecta señalaron escuetamente: “La decisión de comisiones es en febrero”. Así se pasa al freezer las intenciones de Juntos por el Cambio.

Error no forzado de la futura ministra

El gobierno provincial ha puesto en foco cada vez más el atractivo turístico de Mendoza, con el objetivo claro en posicionar a la provincia como uno de los lugares más importantes para visitar, al menos de Argentina, y con el plus del enoturismo y los espacios naturales a lo largo y ancho del territorio.

En los próximos días, veremos cambios en algunos ministerios. Uno de ellos será el de Cultura y Turismo, ya que su actual titular, Mariana Juri, migrará al Senado de la Nación, con su banca que ganó el pasado 14 de noviembre.

En tanto, quien la reemplazará será Nora Vicario, secretaria de Medios de la Ciudad de Mendoza.

El datito que nos trae a contar esta historia es que la futura ministra quiso poner en valor en sus redes de comunicación el boom turístico de Mendoza, que fue la tapa de La Nación con una buena foto de la cantidad de turistas.

No obstante, tuvo un error “no forzado”, ya que dijo en Twitter que se trataba de la calle Arístides, y la potenció al decir que es un “polo gastronómico de la Ciudad de Mendoza”. No obstante, la imagen en cuestión mostraba la Peatonal de Mendoza.

Algunos no se la dejaron pasar y respondieron, mientras que para otros el error de Vicario “fue doble: como funcionaria de la Capital, por un lado; y como futura ministra de Turismo, por el otro”.

El culpable de la derrota en Guaymallén

Las derrotas electorales suelen despertar reproches y recriminaciones internas en las fuerzas políticas. El duro revés que sufrió en las urnas el Frente de Todos de Guaymallén, provocó en los días posteriores que desde un sector del peronismo se quiera usar el viaje a México del presidente del bloque de concejales del PJ en medio de la campaña como un pase de factura.

En las legislativas del último 14 de noviembre, Cambia Mendoza arrasó en el departamento más populoso de la provincia con el 54% de los votos, contra el 21% del Frente de Todos.

En los días posteriores, en la búsqueda de excusas por la derrota, cayó en la volteada el concejal Pablo Gudiño, titular de la bancada del Frente de Todos en el Concejo Deliberante, quien se ausentó las últimas dos semanas de campaña por un viaje a México, del que regresó el viernes 19 de noviembre.

El edil se defendió señalando que no era candidato en la elección y que si bien fue el jefe de campaña de la lista oficial, que se impuso en la interna de las PASO, luego se organizó una mesa coordinadora con representantes de las otras tres colectoras que habían competido en el departamento. Sostuvo que colaboró hasta el momento que tuvo que viajar y que sus asesores también estuvieron participando de la campaña.

En tanto, afirmó que él no recibió reproches de ningún espacio y que las posibles críticas responden a “miserias personales” y a “sectores celosos” que quieren sacar algún rédito político.

Gudiño, referente del kirchnerismo guaymallino, explicó que el viaje a México tenía planeado realizarlo el año pasado pero la pandemia obligó a postergarlo en varias oportunidades, hasta que la aerolínea le fijó una fecha para noviembre, porque si no se vencían los pasajes.

Aclaró también que no hubo “nada ilegal ni antirreglamentario” ya que utilizó su licencia correspondiente al 2020 para ausentarse de sus funciones como concejal.

Según resaltó, el Concejo Deliberante de Guaymallén no tiene receso ni en enero ni durante el invierno. Por lo que los concejales utilizan los días de licencia anuales dando aviso que estará ausentes durante ese periodo, que generalmente son 15 días y no hay una obligatoriedad de una fecha específica.

Otro punto que generó algún que otro cuestionamiento estuvo relacionado con el “Ítem Recinto”. Se trata de una porción del sueldo de los concejales de Guaymallén que está sujeta al presentismo en las sesiones y reuniones de comisiones y que actualmente supera los $64.000.

Gudiño tenía que regresar de América del Norte a Mendoza el miércoles 17 de noviembre, casualmente el Día de la Militancia Peronista. El retorno en esa fecha le permitiría estar en la sesión especial del jueves siguiente. No obstante, el vuelo se reprogramó por 48 horas y terminó llegando el viernes a la provincia.

Por ese motivo se ausentó con aviso de la sesión. Asimismo, se le computó una falta ya que esa situación no está contemplada en los justificativos para las inasistencias del Ítem Recinto. No obstante, al concejal no se le aplicará el descuento porque la ordenanza establece que deben ser tres las ausencias injustificadas.

Pasajes para todos

Siguiendo con el turismo o, mejor dicho, con los viajes, sorprendió una nota de diario Clarín en la que se mencionaban los aportes del Estado nacional para cubrir el rojo de empresas del Estado u organismos mixtos. Uno de los aportes que fue comentado en una mesa de café es el de Aerolíneas Argentinas, a los que el Estado deberá ponerle este año 600 millones de dólares sólo para funcionar.

Entre risas, alguien comentó que la empresa de aviación podría regalarle a los argentinos un vuelo por año, algo así como un nuevo programa gubernamental que se llamase “Pasajes para todos”. En los grupos, nunca falta el que busca precisión y sacó la cuenta: 600 millones de dólares dividido unos 45 millones de argentinos, significa que cada uno pone algo más de 13 dólares para sostener la empresa estatal.

Esa suma no alcanza para un pasaje per capita por año, aunque tal vez si alcanzase, si se tiene en cuenta que el año pasado también hubo que asistir a Aerolíneas con U$S700 millones. Ni hablar si sacamos la cuenta sumando déficits más atrás en el tiempo.