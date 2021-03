Política en Off: Macri vendrá a Mendoza con Primer Tiempo, Suárez también quiere escribir y los anfitriones de Pichetto

Macri llegará en abril con su libro bajo el brazo

Con el lanzamiento de su primer libro, “Primer Tiempo”, se esperaba una gira por el interior, aunque claramente habrá una selección de provincias. Mendoza, entre las más anti K del país, es una de las primeras paradas. La llegada del ex presidente está prevista para abril, aunque aún no hay fecha ni lugar para la presentación del ejemplar, aunque se descarta que sea en algún municipio amigo.

Ya comenzaron las gestiones con el ex presidente, de vínculo muy cercano con el titular del Pro Omar De Marchi, para su regreso a la provincia. La última vez que pisó estos pagos como funcionario fue en plena campaña del “Sí se Puede” rumbo a la reelección. Aquel 5 de octubre, la gente se congregó en el Parque O’Higgins para acompañar al entonces mandatario nacional. Sin embargo no alcanzó porque en las elecciones del 27 de octubre, perdió a manos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Alfredo Cornejo ya avisó que en los segundos tiempos hay que hacer cambios, descartando una vuelta de Macri a la candidatura presidencial.

Suárez quiere escribir de minería

La frustrada iniciativa de Rodolfo Suárez de que la minería metalífera sea parte de la economía de Mendoza marcó a fuego a su gestión desde el momento inicial. Hoy, un año y tres meses después de esos días agitados en los que una pueblada, agitada por ambientalistas y agrupaciones políticas, obligó al Gobernador a retroceder con la Ley que había aprobado la Legislatura, Suárez no se olvida de ese mal paso. Pero con las heridas ya cerradas, la visión que tiene de esa experiencia es cada vez más reflexiva, con alguna autocrítica pero sin ningún arrepentimiento.

Algo de eso es lo que quiere contar en un libro que tiene pensado escribir cuando termine su gestión en 2023, según le dijo a los corresponsales de medios que lo entrevistaron hace poco y cuyos detalles publicó el portal Infobae el miércoles pasado. “Yo voy a escribir un libro sobre esto, porque no lo puedo entender”, contó en esa charla que trascendió más por otra confesión que hizo Suárez: que Mendoza tenga un régimen impositivo especial como el de los Países Bajos.

Volviendo al libro, por ahora es una idea que da vueltas en su cabeza. Ni siquiera tiene un nombre. Solo el tema: “Es una linda experiencia para contar”, le repite a sus íntimos convencido de que relatando cómo vivió y sobre todo explicando las decisiones que tomó en esa última quincena de diciembre de 2019 pueden servir para contrarrestar el furioso discurso antiminero que él siente ayudó a que no pudiera avanzar con su propuesta.

Los anfitriones de Pichetto

Mientras Miguel Ángel Pichetto hablaba de una “Argentina oscura” en donde crecía la dependencia a los planes sociales, las luces del Park Hyatt alumbraban a los presentes, y pudieron verse algunos rostros que hacía tiempo no se veían en este tipo de actos. Uno de ellos fue el del ex Procurador de la Nación, Nicolás Becerra, quien había sido muy crítico con el kirchnerismo cuando lo han consultado. Probablemente atraído por el Peronismo Republicano que pregona Pichetto, llegó hasta el coqueto hotel y se sentó en primera final.

Se lo vio a Ricardo Lilloy, quien fue gerente de la Obra Social de Empleados Públicos en la administración de Rodolfo Gabrielli y dirigente del Club Sportivo Independiente Rivadavia y que actualmente es presidente de la Cámara Argentina de Medicina Prepaga de la República Argentina (Cempra); incluso, uno de sus hijos colaboró en la organización del evento y ayudó a la gente que ingresaba a ubicarse en sus asientos.

Otro dirigente célebre que supo estar ligado al peronismo y que se lo vio en el acto de Pichetto es Alberto Flamarique, fue el alma mater del evento y quien presentó a Pichetto junto a Alfredo Cornejo. Flamarique arrancó en el PJ y luego dio el salto al Frepaso de Carlos “Chacho” Álvarez, lo que lo llevó al Ministerio de Trabajo en la presidencia de Fernando de la Rúa.

En el público, también estaba Ana María Mosso, quien fuera la ministra de Hacienda en el gobierno de Arturo Lafalla. En el acto también se lo vio al cardiólogo Claudio Burgos, quien es uno de los rostros célebres de Mendoza, pero no ligado a la política.

El intendente que cortó cintas en un cajero

Que la Argentina está en crisis y estancada económicamente no es ningún secreto. Que la pandemia agravó esto aún más, tampoco lo es. Y los gobiernos lo saben mejor que nadie porque desde hace un año vienen administrando la escasez como en las peores épocas del país. Y eso se ve al momento de planificar nuevas obras, que son parte de la razón de ser de la gestión política. Sin obras no hay avances, no hay trabajo... y no hay votos.

En este contexto de vacas flaquísimas, llama la atención que en General Alvear el intendente Walther Marcolini haya encabezado el acto de inauguración no de una ruta, de un barrio o una plaza, sino de ¡un cajero automático! Fue el martes 16, en Alvear Oeste, un distrito que no contaba con este servicio.

El equipo es del Banco Nación y la “obra” fue financiada con fondos municipales. Por eso la presencia del jefe comunal y del delegado municipal, Mariano Varela, en el acto de inauguración, que incluyó corte de cintas frente a la puerta del cajero y los discursos de rigor de funcionarios y el gerente de la sucursal bancaria.

La espera que desespera al futuro diputado

Alejandro Bermejo renunció a su banca como diputado nacional el 3 de marzo. Pasaron casi tres semanas de eso y quien debe reemplazarlo, Eber Pérez Plaza, aún no sabe cuándo asumirá. “En la próxima sesión”, dicen en su entorno, aunque como esa sesión no tiene fecha, la incertidumbre no se disipa.

En principio, está previsto que mañana martes Diputados trate en el recinto el proyecto de modificación del régimen de Ganancias, lo que le daría la oportunidad al joven productor agrícola de Tunuyán para jurar como nuevo legislador nacional. La cuestión es que Pérez Plaza esperaba la confirmación desde la presidencia de la Cámara de Diputados, que lidera Sergio Massa, para sacar los pasajes de avión a Buenos Aires.

Mientras tanto, el ignoto dirigente peronista que ahora será diputado por Mendoza decidió llamarse a silencio luego de unos primeros días tras la renuncia de Bermejo en los que salió a hablar con todos los medios mostrando su fidelidad al PJ, a su presidenta Anabel Fernández Sagasti y a la gestión nacional de Alberto Fernández. Eso le permitió darse a conocer para la mayoría de los mendocinos y sobre todo para algunos peronistas que no registraban que el bueno de Eber había ido colgado en el quinto lugar de la lista legislativa de 2019.

Una de las dudas a despejar sobre el tunuyanino es si se alineará automáticamente a Sagasti y al kirchnerismo, o si como Bermejo permanecerá más cercano al peronismo tradicional. Hay una señal inicial que permite inferir una respuesta: eligió como su vocero de prensa al mismo de la diputada nacional Mariana Uceda.

El pasado de la nueva casa del PJ

Esta semana el peronismo inaugurará su nueva sede partidaria. El Partido Justicialista abandona la casa de calle San Lorenzo y se va a España 1.256, un local mucho más amplio, que supo ser la sede de varios bancos: los memoriosos recuerdan que en los ‘90 estuvo el Banco de Quilmes y luego el ScotiaBank. También estuvo ahí un local de Sancor Seguros.

Otros recuerdan que en 2007 ese local también tuvo un fugaz uso político: Fue comité de campaña de la Concertación Ciudadana de Julio Cobos.