Política en Off: consejo leproso, la frustada modelo legislativa y la nueva pizarra de Nieri

El consejo del plateísta eterno

Jorge Pujol, referente del flamante espacio peronista Plataforma Mendoza, divide su pasión entre la medicina, la política y el fútbol. El autodenominado “plateísta eterno” de Independiente Rivadavia ocupa desde hace casi 8 meses el cargo de vicepresidente de la Lepra y se enorgullece de integrar la primera Comisión Directiva donde el empresario Daniel Vila ya “no pincha ni corta”.

A comienzos del 2021, Pujol cargó duramente contra el gobernador Rodolfo Suarez por el asesinato de un hincha en los festejos por el aniversario del club del Parque. En esa oportunidad, apuntó desde las redes sociales a la responsabilidad del mandatario por la inseguridad en la provincia.

Ahora, Pujol se anima a darle un consejo a Suarez para solucionar el problema de las barras bravas en el fútbol. Su propuesta consiste en que convoque al diputado nacional Alfredo Cornejo y al exvicegobernador Carlos Ciurca para que lo asesoren sobre el tema. ¿Tomará el Gobernador el consejo de este peronista que quiere, según le dijo en la entrevista que publicó ayer Los Andes, desterrar al kirchnerismo del PJ mendocino?

“Hablamos del club y que estamos preocupados, pero le ganamos a Estudiantes y creo que va a comenzar una remontada del equipo. Le tengo mucha confianza, me parece que tiene un muy plantel”, se ilusionó el ministro de Turismo de la Nación.

Los “guachos” de Mario

Un error de tipeo dejó al vicegobernador Mario Abed en una situación incómoda. Hombre de campo tal como se define con orgullo, recibió en su despacho al flamante presidente de la Federación Gaucha, Fabián Reyes.

Hasta ahí no había nada raro, salvo que en la publicación que se difundió por Twitter se escribió Federación Guacha. Claro que no duró mucho tiempo el post en las redes sociales. Alguien detectó el error de tipeo y avisó al equipo de prensa que eliminó el tuit y los reemplazó bien escrito: Federación Gaucha. Lo curioso del hecho era que justamente, la entidad no estaba guacha: ¡acababa de asumir el presidente!

La diputada que desfila en el recinto

Siguiendo con Twitter, otro hecho insólito se registró la semana pasada con la diputada radical Paula Zelaya. El miércoles sesionó la Cámara de Diputados y una de las novedades fue la media sanción al pedido de autorización para que el Estado Provincial invierta en IMPSA.

Sin embargo, los detalles técnicos quedaron de lado por las fotos de la legisladora. Con tres imágenes mostrando su perfil izquierdo y derecho, además de posar de frente al lado de su banca, quedaron dudas sobre la relación entre la imagen y el texto.

Alguien quiso evacuar la duda: “Hola, disculpa pero no entiendo tus fotos, las tres primeras, tienen algo que ver con el salvataje a Impsa?” Sin embargo, Zelaya no contestó.

La nueva pizarra de Lisandro

Los ministros y funcionarios del Gobierno provincial tienen varias formas de trabajar, de relacionarse con los medios de comunicación, pero también de hacerse entender. Si bien cada ministerio tiene su complejidad a la hora de explicar medidas y justificarlas, así como también analizar fenómenos, sin dudas Hacienda es de los más complejos.

Allí está Lisandro Nieri, funcionario que viene de la gestión de Alfredo Cornejo; y que fue uno de los que siguió en la de Rodolfo Suárez. Entre los dirigentes políticos valoran su “obsesión” por los números provinciales; y de hecho también tiene un trato cordial con la oposición. Para cada explicación respecto de las subas o bajas en la actividad económica, Nieri suele utilizar hojas y hojas de papel donde garabatea gráficos, en las últimas semanas ha optado por una opción mejor: usar su escritorio.

El Ministro decidió poner debajo del vidrio del mueble una gran hoja en blanco; por lo que puede realizar sus gráficos escribiendo con un marcador sobre el vidrio. En su cajón también guarda un trapo con el deja limpio su escritorio una vez hecha su explicación. Un acierto, con el que también ahorrará alguna que otra resma de papel. Maravillosa jugada.

Nueva entrega de “Peronismo en off”

La semana pasada, un reconocido dirigente y legislador del peronismo puso las quejas porque “Política en off” se dedicaba mucho a rumores referidos al PJ. Es cierto que hubo varios chimentos referidos al Frente de Todos.

El folleto de Anabel Fernández Sagasti que circuló por algunos barrios de Godoy Cruz, un tuit sobre la promoción industrial que desapareció (también de Fernández Sagasti), la pelea en redes sociales entre radicales y peronistas por apropiarse de la inauguración de un cajero automático y las denuncias por violencia de género que tuvo (hace muchos años) el flamante diputado nacional Eber Pérez Plaza, fueron los temas que se publicaron en esta sección la semana pasada.

Para darle contexto al rezongo, debemos decir que los folletos no los repartió Los Andes, el tuit tampoco lo borramos y la pelea por el cajero, así como las denuncias contra Pérez Plaza tampoco se agitaron desde las páginas de este diario, sólo fuimos observadores.

Pero eso no fue suficiente. El legislador aseguró socarrón que esta sección podría llamarse “Peronismo en off”.