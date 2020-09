Política en Off: casi nadie quiere cuarentena, la crema de Macri y la interna empresaria

La encuesta que explica el viraje de Alberto

Como la semana pasada, en esta sección volvemos a hablar de las encuestas. A un año de las elecciones legislativas, los sondeos van calentando motores y empezando a guiar las decisiones de los líderes, porque no hay convicción política que resista la opinión en contra del votante.

Así se explica que Alberto Fernández haya desaparecido del anuncio de la extensión de la cuarentena hasta el 11 de octubre. Para los estrategas de la Rosada, extender la “no cuarentena” ya no es una buena noticia que debe dar el Presidente mostrando filminas con lo que bien que le va a la Argentina en comparación con otros países. Sencillamente, porque ya no hay números optimistas que mostrar. Y además, la gente está harta de que le digan que se guarde.

Así lo muestra la encuesta de Zuban Córdoba y Asociados realizada del 13 al 15 de setiembre con consultas en todo el país. Como todos los últimos sondeos, muestra la caída en la imagen presidencial, que hoy tiene 52,9% de aprobación cuando el 20 de marzo, al iniciar la cuarentena, llegó a un casi irreal 97% según esta encuestadora. En sentido inverso, el rechazo a Fernández pasó de un ínfimo 2,2% al 44,1% actual.

Otro índice de que el coronavirus ya no es el foco de las preocupaciones de los argentinos es que el desempleo y la pobreza figuran al tope de los problemas para los consultados. Y después vienen las cifras que demuestran el hartazgo tras seis meses de interminable cuarentena. La mitad de los encuestados cree que el barbijo no evita el contagio del virus, otros tantos dicen que “no le tienen miedo” a la pandemia y un porcentaje algo menor, pero que llega al 40%, sostiene que el distanciamiento social no sirve para nada, según Zuban Córdoba.

Con estos números, o con otros similares que le acercan a diario a Fernández a su oficina en Olivos, el Presidente eligió ya a fines de agosto abandonar aquellas conferencias en vivo llenas de filminas que al principio de la pandemia le dieron un masivo apoyo pero que ahora, seis meses después, se transformaron en el búmeran que amenaza, junto con el dólar y la agenda del cristinismo, con minar toda la credibilidad que había logrado en los votantes que castigaron a Macri en 2019.

Mientras tanto, como hace un año, la grieta sigue ahí, alimentándose del fuego cruzado entre oficialismo y oposición. Según este sondeo, un 45% se identifica con el peronismo o kirchnerismo, un 25% con Cambiemos, el radicalismo el Pro y, lo que alarma, un 27% no adhiere a ninguno, como si hubiera un “que se vayan todos” latente que va creciendo silenciosamente.

Los números que Nieri no tiene problemas en mostrar

Que la recaudación provincial se vino a pique, no es ningún secreto. Desde que comenzó la cuarentena, la caja del Estado se fue achicando para Rodolfo Suárez, sobre todo en abril y parte de mayo, cuando fue más duro el aislamiento social decretado a nivel nacional y que en Mendoza debió cumplirse a rajatabla. Ante esto, el escenario financiero cambió no solo para el Gobierno sino también para los gremios estatales, que ya habían visto cómo este año se les esfumaba la cláusula gatillo que tan bien les había venido con su odiado Alfredo Cornejo.

El panorama de aumentos salariales era gris a principios de marzo, cuando Suárez los convocó a la primera paritaria; pero después de esa reunión donde las partes empezaron a “conocerse”, todo se volvió negro con la irrupción de la pandemia y la cuarentena. No solo se suspendieron las negociaciones, sino que después se postergó el pago del aguinaldo.

A partir de agosto, ya pasado el shock, los gremios estatales (ATE y SUTE, los más combativos) volvieron a la carga, con distanciamiento pero sin pausa. Por eso no sorprende que en medio del recrudecimiento de los reclamos, el ministerio de Hacienda haya salido a difundir el miércoles último los números de la recaudación hasta agosto, que como no podía ser de otra manera siguió cayendo, aunque con menor profundidad que hasta junio.

“Se puede observar una caída real interanual acumulada al 31 de agosto, del 16% en los recursos tributarios provinciales y 12% en recursos tributarios nacionales”, dice con frialdad el informe de Hacienda, que el ministro Lisandro Nieri explicó después por todos los medios.

El jueves, el SUTE respondió con una conferencia de prensa en la Legislatura pidiendo, antes que discutir la nueva Ley de Educación, hablar de los salarios docentes. Y hoy lunes, Día de la Sanidad, ATE promete “viralizar en las redes sociales el malestar que reina en las bases” pidiendo “un aumento salarial de emergencia”.

El Gobierno jura y perjura que no habrá paritarias este año y mucho menos aumentos. Tiene la crisis por la pandemia como su gran argumento. Y si le quedan dudas a los gremios, están los informes de la pobre recaudación mensual que ahora, más que nunca, Nieri no tiene problemas en salir a mostrarle a todo el mundo.

El llanto radical y la crema de Juliana

Fue un zoom sorpresivo para muchos en Cambia Mendoza. Por lo bajo, muchos radicales se quejaron de que su aliado Omar De Marchi, organizador de la reunión virtual, no les avisó que Mauricio Macri iba a tener en Mendoza su primera reaparición política tras la carta que publicó en el diario La Nación. En el Pro se defienden asegurando que la UCR no les comunica -ni tiene que por qué hacerlo- cada vez que hacen sus reuniones partidarias.

Pero lo cierto es que se trata de Macri, el ex presidente, el que para no pocos opositores le abrió la puerta al kirchnerismo para volver al poder. Y por eso no se lo perdonan. Viéndolo tan orondo en las fotos de ese Zoom, se estremecen imaginándolo en la boleta de Juntos por el Cambio en 2021. Como el año pasado se quemaron con leche, ahora ven la vaca y lloran.

¿Y en el Pro cómo andamos? Algunos macristas que estuvieron en la reunión virtual del jueves la celebran como un buen golpe de efecto, sobre todo hacia dentro de Cambia Mendoza, donde son socios minoritarios. Pero por lo bajo aseguran que esperaban ver a un Macri más decidido y en cambio, se encontraron a uno displicente, como si estuviera más allá de todo, pensando más en la FIFA que en la pelea electoral que se viene.

Incluso, cuentan una anécdota que pinta de cuerpo entero al ex mandatario: mientras hablaba de “defender la república”, de la "crisis institucional” y de todas las plagas que para él trajo el kirchnerismo, lo interrumpió su esposa, Juliana Awada, preguntándole por ¡una crema! que no encontraba. Inmediatamente, Macri cortó su diatriba política y volvió a la rutina doméstica como si nada.

Un par de horas después, esa misma casa donde él le habló a un centenar dirigentes mendocinos, fue allanada en un operativo policial en el muchos ven la mano del Gobierno nacional. ¿Se habrán llevado la crema de Juliana?

La interna de productores del Valle de Uco

“Es muy doloroso cuando uno ha hecho las cosas bien. Asumí con responsabilidad en espacios públicos y comerme esta opereta, que ya sé de dónde viene, porque me tocó sufrirla cuando tuve que poner la cara en Irrigación representando a los productores del Valle de Uco. Me da pena pero me la banco porque es política, algo aprendí en este tiempo”. La frase es de Carlos Dávila, el candidato postulado por la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Tunuyán para ocupar un lugar en el directorio del Banco de Vinos.

El rezongo de Dávila viene de una publicación de la semana pasada en esta misma sección, cuando señalábamos que su candidatura era resistida por algunos productores que recuerdan su paso por el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) del Departamento General de Irrigación. Fue consejero por la cuenca del río Tunuyán Superior en épocas en que el superintendente era José Frigerio, el titular de Irrigación que debió renunciar acosado por las denuncias de mal manejo de la repartición.

Los Andes le recuerda que hay gente que no cree que no supiera nada cuando estuvo en ese cargo. Y Dávila dice que cuando llegó a Irrigación “tenía 36 años, nunca participé en nada. No estoy afiliado ni al peronismo. Me dijeron si quería participar. Me apoyaron productores del Valle de Uco”.

Entonces personaliza las resistencias en un productor, el presidente de la Cámara de Agricultura, Comercio e Industria de Tupungato, Sebastián Lafalla: “Cuando dictaminamos la restricción hídrica en el Valle de Uco, porque los acuíferos corrían peligro, Lafalla me la juró, porque no consiguió dos pozos. Ahora, con el Banco de Vinos, como no logra instalar a su candidado me saca el carpetazo”, acusa Dávila.

“Cuando sacamos la restricción hídrica, por unanimidad , se dio por pedido de los regantes y de sus asociaciones”, agrega.

El empresario de Tunuyán reconoce que estuvo en el lugar y momento equivocado. “Tuve que pagar el precio de esa gestión; tras el Jury, asumí como presidente interino de Irrigación, cuando podría haber dado el paso al costado. Me la comí, pero me parece que era lo que tenía que hacer”.

“Yo estuve en esa gestión completita, pero a nadie le han sacado a los pozos y el Tribunal de Cuentas no me cuestionó nada”, dice.

Respecto de la denuncia de los 100 contratos en el Departamento, asegura que “es lo normal que pasa en una repartición pública. No eran nuevos, eran renovaciones, salía uno y entraba otro”.

Empresarios piden el fin de la cuarentena

Seguimos con cámaras empresarias. En este caso la decana del rubro, la UCIM. Desde que comenzó la pandemia, cuando los emprendores, comerciantes y empresarios profundizaron su crisis (porque la malaria venía de antes, hay que decirlo), ha sido una de las entidades privadas que más ha combatido las medidas de aislamiento y las prohibiciones impuestas por los gobiernos nacional y provincial.

Ahora, sacó un durísimo comunicado reclamando por el sector hotelero porque “lleva más de 180 días sin facturar un solo peso. Nada de ingresos y soportando sueldos, impuestos nacionales (AFIP y otros) provinciales (ATM, inmobiliario y otros) más tasas y servicios municipales”.

No es casualidad su pataleo. La UCIM es presidida por Daniel Ariosto, quien además del mundo del vino se dedica al rubro hotelero, con el hotel del mismo nombre. Pero no es el único: en la comisión directiva de la entidad hay otros empresarios hoteleros que, como Ariosto, tienen paralizados sus negocios.

En su comunicado la entidad empresaria no hace diferencias entre la Nación y la Provincia a la hora de repartir críticas. “El gobierno nacional (más preocupado en seguir abusando y ajustando al sector privado), ¿ no advierte la cantidad de trabajadores que están quedando y quedarán sin empleo y las pymes que cierran para no abrir más?”. Después, apunta contra la gestión de la cuarentena: “La pandemia está pasando y debió estar bastante controlada tras meses y meses de aislamiento social preventivo y obligatorio. Seguramente sus consecuencias se van a seguir sintiendo por bastante tiempo más”.

En otro tramo, la UCIM dispara un dardo a la Provincia. “Quienes no han convertido sus establecimientos en hospitales, se preguntan: ¿alguien imagina en el Gobierno lo que significa este escenario? ¿Consulta a cualquier comerciante-empresario qué pasa si en 180 días no le ingresa un centavo y tiene mucho por pagar, acerca de cómo va a resolver su situación?”.

Para la entidad empresaria, “el sector hotelero está en estado terminal, de quiebra”, mientras que el sector privado “se encuentra librado a su suerte y sin la posibilidad de ejercer el más básico de los derechos, el derecho al trabajo”.

Y cierra con un pedido que desde el sector sanitario pueden mirar con enojo: “A los gobernantes les queda restablecer las libertades que durante tanto tiempo nos quitaron y al menos generar un ambiente propicio para trabajar”.

Los legisladores aprenden a hablar

La Legislatura lanzó las capacitaciones de la Escuela de Gobierno y en el curso de Marketing Político se anotaron muchos legisladores, secretarios y empleados administrativos.

Allí estudian cómo mejorar su oratoria, postura, voz y contenido de sus discursos, un arma fundamental entre los políticos y más en el recinto, donde las intervenciones han ido en picada desde hace unos años. Hay oradores que dejan mucho que desear y discursos que a veces no hilan sujeto y predicado, por ser suaves.

En la primera clase del curso dio la bienvenida el vicegobernador Mario Abed con su estilo descontracturado y amigable, pero se olvidaron de que el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, también saludara a los participantes. Hay que tener en cuenta que las fallas de internet y las salas de zoom no ayudan para marcar la presencia de las autoridades, pero en más de una vez el cornejista que preside la Cámara Baja ha quedado desplazado de las reuniones importantes o del primer plano.

Hasta ahora, el resto de las clases han pasado sin alteraciones ni exabruptos. El curso requiere participación en charlas virtuales, entrega de trabajos prácticos e intervención en foros. Lo que llama la atención es que hay algunos “alumnos” que nunca entraron al sitio ni para consultar los textos de lectura. ¿Recibirán al final el certificado correspondiente?

¿Total normalidad en Alvear?

El polémico cumpleaños violando medidas de distanciamiento social en una de las reparticiones de General Alvear había agitado al oficialismo puertas para adentro. El peronismo se mofó y parecía que los espacios radicales internos levantaban la guardia.

El tiempo pasó y las aguas se calmaron. De cara al armado de listas legislativas para el año que viene, hay un pacto de caballeros de no escupirse el asado. Los territoriales, con Alejandro Molero (titular del Iscamen) a la cabeza, el oficialismo que se encuadra detrás del intendente Walther Marcolini y los que siguen al senador Leonardo Viñolo (Nueva Alternativa Radical) conforman el mapa político radical.

“El que quiera hacerse el loco, no ha entendido que nos podemos comer 12 años de peronismo de nuevo, como nos pasó con (Juan Carlos) De Paolo”, despotrica un territorial. Aseguran que el intendente es hoy “el que tiene la chequera” y que si no quiere revuelos, se deberá consensuar la lista entre los tres espacios y ver si hay algún aliado que reclame lugares.

Un soldado del jefe comunal confirma el acuerdo, pero avisa que “por ahora” está todo tranquilo. “Habrá que ver si se respeta lo que se arregló más cerca de fin de año, o si hay alguna sorpresita”, dice con sorna. Marcolini transita su último mandato y no sólo quiere salir bien parado en las legislativas, sino que además debe pensar en un sucesor. ¿Se vendrá la puja con los otros dos sectores?