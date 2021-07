Política en Off: candidato demorado, las locutoras candidatas y el mensaje del cineasta

Tardanza macrista

Una de las perlitas que dejó el acto de presentación de la lista oficialista de Cambia Mendoza fue la tardanza de uno de los precandidatos, quien se sumó a sus compañeros de boleta con el evento ya empezado. La actividad realizada en el Hotel Raíces Aconcagua estaba convocada a las 12, aunque los protagonistas de las listas comenzaron a desfilar ante las cámaras recién media hora después.

Cambia Mendoza presentó a sus precandidatos. Esperaban a uno de los aspirantes a diputado nacional, el presidente del Pro Álvaro Martínez. Los Andes

A escena salieron los aspirantes al Senado, Alfredo Cornejo y Mariana Juri; y los precandidatos a la Cámara de Diputados, Julio Cobos y Pamela Verasay; acompañados por el gobernador Rodolfo Suárez, quien sorprendió al anunciar que ocuparía un lugar en la nómina de postulantes como primer senador suplente.

No obstante, llamaba la atención de los presentes la ausencia en el escenario improvisado de Álvaro Martínez, el presidente del Pro local que va tercero en la categoría de diputados nacionales. La presentación arrancó sin él pero cuando Suárez ya llevaba cuatro minutos de discurso ponderando la oferta electoral oficialista.

Afortunadamente para él, el joven dirigente del Pro no se quedó afuera de la primera foto de campaña de Cambia Mendoza. De todas maneras no debiera preocuparse por este percance a futuro, ya que en el Congreso de la Nación no se caracterizan por ser estrictos con la puntualidad.

Dos locutoras candidatas

En estas elecciones 2021 se ha dado una curiosidad: dos locutoras se han anotado en la carrera. Una es la recordada Lila Levinson, uno de los rostros fundacionales de la televisión mendocina; la otra es Laura Carbonari, quien saltó a la fama también en la televisión y radio local.

Lila aspira a una banca en el Congreso. Va en tercer término en la nómina de diputados nacionales de Republicanos Ya, quienes compiten en la primaria de Cambia Mendoza, por lo que es poco probable que logre llegar. El mecanismo de selección de los lugares en el espacio oficialista es por mayoría y minoría, es decir que su lista debería vencer a Julio Cobos y Pamela Verasay, para lograr los dos primeros lugares.

Laura competirá por una banca en la Legislatura provincial. Se anotó entre los candidatos del Partido Federal, que lidera el ruralista Carlos Iannizzotto, para ser senadora provincial por el primer distrito electoral (conformado por Guaymallén, Capital, Las Heras y Lavalle).

El Partido Federal es uno de los espacios que quiere quedarse con el tercer lugar, tras los espacios que lideran el radicalismo y el peronismo. También la tiene difícil para llegar.

En los mentideros se comentaban las candidaturas y no faltó quienes recordaran que ambas participaron de actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia. No faltó quien se preguntará: “¿se pondrán a cantar los votos que consigan, como si estuvieran en el Frank Romero Day?”

El saludo del cineasta

Si hablamos de la gente que se quedó sin lugar, sin dudas nos referimos a Luis Petri. Diputado nacional por 8 años (llegó en 2013 al Congreso y fue reelecto en 2017), al sanmartiniano se le terminará su mandato en diciembre y no tuvo espacio ni en el Congreso ni en la Legislatura Provincial. No obstante, no pasó desapercibido, y sobre todo en redes sociales militantes de Juntos por el Cambio se quejaron de que no haya habido lugar para uno de los legisladores más críticos del kirchnerismo.

Ayer Petri se tomó un momento y agradeció las menciones de la gente que lo valoró en su trabajo en la Cámara Baja, así como también en infinidad de veces en medios de comunicación. “Gracias a todos por el apoyo y el cariño que a través de las redes me han hecho llegar!! Voy a seguir, desde donde esté, defendiendo y luchando por mis convicciones y nuestros valores en defensa de la República. Abrazo grande y buen domingo”, marcó. Y agregó: “Felicitaciones y muchos éxitos en las próximas elecciones a todos los candidatos de las listas a legisladores nacionales, provinciales y municipales del Frente Cambia Mendoza!”.

La perlita fue que el director de cine y ganador de un premio Oscar, Juan José Campanella, quien además es reconocido en Twitter por sus críticas al kirchnerismo, fue uno de los primeros en “saludarlo” y pidió que se forme “algo nuevo”... “Hasta entonces, apretar los dientes para derrotar al enemigo mayor”, largó.

El éxodo y nuevos lugares en nuevos partidos

En el armado de las listas y boletas se sabe que hay ganadores y perdedores. Y quienes se la ven venir, deciden emigrar a otros rumbos. Ha sido el caso de algunos peronistas y radicales. Uno de ellos es Gustavo Majstruk, legislador provincial alvearense, quien se fue del Frente de Todos y se pasó al Partido Federal, con Carlos Iannizzotto. De hecho, tendrá un puesto importante en la boleta, ya que será precandidato a Senador Nacional.

Recordemos que el legislador se manifestó desde hace tiempo en contra de Portezuelo del Viento, así como también ha defendido la ley 7722, incluso cuando se trató la fallida reforma, que tuvo un aval importante del peronismo.

Otra de las que se fue del espacio peronista fue Andrea Blandini. La senadora por el tercer distrito integrará las filas del Partido Verde, que comandan Emanuel Fugazzotto, Mario Vadillo y Marcelo Romano. Blandini intentará retener su banca, y encabezará la lista en el tercer distrito.

Por último hablamos de un radical. El ex intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, pegó el portazo en el radicalismo con el que también fue legislador nacional y provincial, y ahora intentará retornar como concejal a su departamento del este, liderando la boleta. ¿Se tratará de un “operativo retorno”? Soldado que huye…

Tirón de orejas para Víctor

El gobernador Rodolfo Suárez salió por las redes sociales a decir que impugnará a las listas colectoras, amparándose en la legislación nacional y pidió reglas claras para no confundir a la ciudadanía. El peronismo, que tenía todo abrochado para resolver internamente el tema dándole oportunidades a los espacios y que cosechen votos, salió a quejarse. Pero encontró a un “aliado” inesperado que es el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia.

Víctor Ibáñez había expresado por Twitter los argumentos que compartía Suárez. Pero borró uno de los post que se encadenaba en un hilo y el peronismo recogió rápidamente la maniobra para capitalizarla a su favor. Según cuentan, el post generó mucho revuelo en la Casa de Gobierno.

Entienden que si el funcionario hubiera puesto que la participación es “con listas cortas”, quedaba claro. Pero la omisión del término le jugó en contra. Algunos entienden que “no lo tendría que haber borrado”, sino haber aclarado lo escrito en otro post.

El borrón sin duda generó ruido e inesperadamente, Ibáñez le hizo un guiño al reclamo del PJ, en forma involuntaria claro.

Un café y un despecho

El intendente Daniel Orozco fue uno de los “perdedores” del armado de listas. Es el único jefe comunal del Gran Mendoza, y de los departamentos más populosos, que no pudo meter a un delfín suyo en las listas a cargos provinciales. No sólo eso, sino que le metieron una candidata.

Haciendo un repaso, y bajo el respeto a los intendentes cuando sugieren nombres, se observa que Marcelino Iglesias (Guaymallén) ubicó a Evelin Pérez; Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz) hizo lo propio con Mariana Slovec; Ulpiano Suárez (Capital) cuenta con la renovación para la China Rodríguez y Alejandro Diumenjo. Hasta Juan Manuel Ojeda, desde el sur, postuló a su esposa Jessica Laferte.

Pero al que le metieron una esposa, pero de otro radical como es Néstor Parés fue a Orozco: Ángela Floridia. Y en la política es más una muestra de no tener muñeca que otra cosa. Floridia, al igual que Parés son ejemplares del cornejismo en Las Heras, por lo que la jugada lo dejó a Orozco con las manos vacías.

Los memoriosos recuerdan haber visto al intendente con Alfredo Cornejo, tomando café en un coqueto local ubicado en el Chacras Park. No trascendieron muchos detalles de esa charla, lo que sí está claro es que no obtuvo lo que pidió o lo que esperaba que le tocaría. No sólo eso, sino que por su comuna entraría alguien a la Cámara de Senadores que no viene de su riñón.