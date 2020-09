Política en Off: Alberto saca pasajes, Sagasti va a misa e Ibañez vuelve a la universidad

No lo bajen del avión a Alberto

La primera visita como presidente de Alberto Fernández a Mendoza iba a concretarse el lunes 7 de septiembre, pero dos días antes en la Rosada cambiaron de planes. La pregunta que quedó flotando es si realmente se va a concretar el viaje presidencial (en principio se habló de “reprogramarlo”) o si está descartado hasta próximo aviso.

Pero desde el entorno del Jefe de Estado no han tachado a Mendoza en la agenda de visitas. Pese a que es la provincia más “anti k” del país, esperan que Fernández pueda subirse al avión y llegar “pronto” a la tierra del sol y del buen vino, aunque no hay fechas.

Los motivos por los que decidió no pisar estos pagos nunca se aclararon, aunque quedaron entre varios rumores: caída en la imagen presidencial, falta de acuerdo en la recepción oficial y algunas cosas más. Para ese lunes 7 se tuvieron que desarmar algunos decorados que esperaban con ansias al Presidente. Sin embargo, el cotillón quedó guardado en algún depósito a la espera de la concreción.

Hay quienes se ilusionan con que suceda en las próximas semanas. ¿Vendrá a festejar el Día de la Lealtad Peronista, el 17 de octubre, como sueñan algunos?

Una misa camporista y una foto incompleta en Maipú

Es sabido que el intendente de Maipú, Matías Stevanato, es un católico muy devoto porque así lo expresa cada vez que tiene la oportunidad. Incluso, al propio presidente Alberto Fernández le dijo, en el acto virtual de entrega de viviendas del jueves pasado: “Le pedimos a la virgen de La Merced que lo ilumine y puede salir adelante”. Como ese día era el Día de la Virgen de la Merced, la protectora de Maipú, antes del acto varios dirigentes asistieron a la misa en la iglesia que lleva su nombre.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti asistió al Tedeum y estuvo atenta a cada detalle de la ceremonia. No revisó el celular y hasta comulgó, al igual que Stevanato.

Volviendo al evento de los departamentos del Procrear, la mirada estaba puesta en la lista de invitados. Algunos aseguran que hubo puja hasta último momento para balancear el partidismo. Ante la presencia del intendente y de la joven camporista, el oficialismo provincial habría intentado copar la escena con algunos propios. Quien no estaba en la lista, y al parecer se incluyó a último momento fue la senadora Pamela Verasay, junto al vicegobernador Mario Abed, que se sumaron a Suárez.

Del otro lado, Sagasti y Stevanato sumaron Alejandro Bermejo, ex jefe comunal y actual diputado nacional. Sin embargo, el Pulga soportó el sol de frente un rato nomás. Ni bien empezó el acto y cuando el recorrido virtual estaba en La Rioja, Bermerjo recibió un llamado telefónico, se bajó del escenario y no regresó. “Estaba por acá”, dijo Stevanato al micrófono cuando las cámaras “poncharon” Mendoza y el intendente fue nombrando a todos los presentes. Por eso el diputado no salió en las fotos oficiales del evento.

El “Super Mario” del radicalismo

El vicegobernador Mario Abed viene tomando cada vez más protagonismo, con la venia del Gobernador. Suárez le delega las negociaciones con el peronismo y en carpeta tiene varias iniciativas en las que el mandatario quiere que haya acuerdos. Con carisma y llegada, el juninense se sienta con los peronistas (como la semana pasada, que lo hizo con la hiper K Anabel Fernández Sagasti) y oficia de contrafuego cuando la hoguera opositora acecha.

Hay un juego entre “el bueno y el malo” en el que lo incluye a Andrés Lombardi, el presidente de la Cámara de Diputados, aunque dicen, a veces no le simpatiza del todo. Sobre el “Peti” estaban puestas las miradas en torno a cómo iba a funcionar ese binomio legislativo, teniendo en cuenta que a la hora de criticar al peronismo, siempre ha disparado con munición gruesa. Sin embargo, la convivencia entre el más duro y el más amiguero no muestra trapitos al sol porque siempre viene bien alguien que pague los platos rotos.

Aun así no todas son flores. Para algunos legislativos el titular del Senado tendría que pulirse más en lo técnico, porque consideran que no profundiza los temas, y que “a veces es hasta liviano para hablar de algunas cosas”, salvo vitivinicultura y los que conciernen a los sectores productivos.

En el SUTE, “todos unidos triunfaremos”

El gremialismo cercano al peronismo en el SUTE calienta el terreno en medio del debate de la nueva Ley de Educación. Con fuertes críticas al oficialismo del sindicato, que comanda la izquierda, aseguran que es un gremio “debilitado” y que le ha hecho el juego al radicalismo “con concesiones desde Cornejo y ahora con Suárez”.

Desde el sector opositor quieren volver a conducir el SUTE y saben que la única vez que fueron divididos a las elecciones, en 2017, perdieron. Fue cuando el ala más kirchnerista compitió con la lista Azul-Naranja (llevó como candidata a Graciela González) y el sector más “heterogéneo” lo hizo con el histórico Gustavo Maure en la lista Celeste. Entre los dos se coló Sebastián Henríquez y la izquierda unida en el Frente de Unidad por la Recuperación del SUTE (FURS).

Viendo hacia atrás, quienes participaron del armado de las listas para las elecciones del año que viene aseguran que “fue un error” haber participado sin unidad, por lo que más allá de las diferencias, no ven con malos ojos enterrar viejos problemas y volver a integrarse. El modelo que tienen en la oposición del gremio educativo es no casualmente la elección presidencial del año pasado, en la cual Cristina Fernández de Kirchner acordó con quienes había tenido fuertes disputas: Alberto Fernández y Sergio Massa.

Carmona o un K, esa es la cuestión

Seguimos en el peronismo, aunque ahora sí en el partido propiamente dicho. En el PJ mendocino se deberían realizar elecciones de autoridades en noviembre, teniendo en cuenta que el mandato del presidente, Guillermo Carmona, vence ese mes. Sin embargo, por la pandemia del coronavirus, aún no hay certezas de lo que ocurrirá.

Hoy habrá una reunión del Consejo Provincial para ver si se aplaza la elección a diciembre, para que se haga en conjunto con la elección del PJ nacional. Otra opción es prorrogar el mandato de Carmona (actual funcionario del ministerio de Defensa, ya que es titular del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, IAF).

Como Carmona no es de los propios, desde el sector kirchnerista ya están pensando en que la presidencia la tome algún “compañero”, teniendo en cuenta que el actual presidente del PJ perdió en 2019 la interna para intendente de Capital en manos de un K bien puro, Martín Sevilla. También anotan que en la interna a gobernador, ellos -con Fernández Sagasti- le ganaron la contienda al peronismo de los intendentes, por lo que si no hay elecciones se sienten con derecho a tomar la conducción del partido aunque sea de manera interina hasta que se pueda votar.

Carmona, es cierto, tiene mucha resistencia en este sector. Y hasta hay algunas voces envenenadas que aseguran que hoy no tiene participación en la toma de decisiones, ya que pasan principalmente por la Sasgasti gracias a su mayor llegada a la Nacion y sobre todo a Cristina Kirchner.

El “ibañismo” debate la Reforma

El ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, sigue sin prisa pero sin pausa “militando” la Reforma Constitucional que él impulsa desde el Ejecutivo, con el respaldo pleno -claro- del gobernador Suárez. A los distintos zoom que cada semana el funcionario realiza para convencer a distintos sectores sonre la necesidad de modernizar la Carta Magna de Mendoza, Ibañez sumará ahora un ciclo de debates que se realizará en la UNCuyo.

Un ámbito donde no es casualidad que se realice esto. Es en la Universidad donde el “ibañismo” tiene presencia, ya que por su perfil más académico el ministro aún no ha podido generar total aceptación de los más políticos del Gobierno provincial, es decir (casi) todos.

Según la gacetillla difundidad por la UNCuyo (donde Ibañez fue secretario de Relaciones Institucionales y Asuntos Legales hasta diciembre de 2019), la universidad “pondrá a sus principales referentes del Derecho, la Política, la Economía y las Ciencias Sociales para analizar en profundidad la reforma de la Constitución de Mendoza, basando sus debates en el actual proyecto que ha presentado el Gobierno de Rodolfo Suarez”.

El ciclo comienza este jueves y lo abrirá, claro, el propio Ibañez, que además es docente de la UNCuyo y tiene un doctorado en Derecho Constitucional.

Por cada debate y hasta el jueves 5 de noviembre, pasarán juristas como Diego Lavado, Gustavo Castiñeira de Dios (que como Ibañez también fue funcionario del actual rector Daniel Pizzi antes de irse como juez a la Cámara Federal de Mendoza), Alfredo Puebla, Aída Kemelmajer, Alejandro Pérez Hualde y Gabriela Abalos, entre otros.

Y ya que hablamos de Pizzi: a muchos les llamó la atención el tuit que publicó el rector el último jueves criticando a Jair Bolsonaro porque nombró a un rector en una universidad estatal “unilateralmente y sin el apoyo mayoritario”. Lo llamativo no es su defensa de la autonomía universitaria ni mucho menos su cuestionamiento al presidente brasileño, sino que se haya manifestado públicamente por un asunto tan lejano teniendo en cuenta que Pizzi tiene un perfil muy bajo y no suele enredarse en estas polémicas. ¿Será un cambio de perfil?, se preguntan en la oposición universitaria.