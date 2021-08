Política en Off: alarmas por Portezuelo, las calenturas de radicales y macristas y el candidato “inédito”

Alarmas por el desenlace de Portezuelo del Viento

“Creo que hay que despejar lo del laudo presidencial y Alberto Fernández tiene que laudar a favor de Mendoza para que tengan certidumbre la obra y el proceso”, dijo el ex gobernador Alfredo Cornejo en la entrevista del domingo a Los Andes. Los dichos del candidato a senador nacional encendieron las alarmas en algunos sectores empresarios y políticos, y para otros, confirman alguna sospecha sobre la certidumbre.

Para entender estos procesos hay que recordar algunas cosas. El cuestionamiento de La Pampa sobre la obra Portezuelo del Viento, que incluso judicializó, fue archivada por el ministro del Interior de ese entonces, Rogelio Frigerio (en caracter de titular de esa cartera que siempre preside el Consejo de Gobierno de Consejo de cuenca del Río Colorado) tras un laudo presidencial de Mauricio Macri. Y de esta manera, el famoso estudio de impacto ambiental que tanto cuestiona la provincia vecina, había quedado aprobado.

Con el cambio de bastón de mando, y con Eduardo “Wado” de Pedro al frente del organismo, hizo caso a la solicitud pampeana de desarchivarlo y volver a discutir el tema. Ante esto, el gobernador Rodolfo Suárez solicitó un laudo presidencial para que se vuelva a archivar el expediente.

Para muchos, el desarchivo hace ruido en la certidumbre de la obra. El motivo, según leen políticamente el tema, es que “si está desarchivado, es como que el estudio de impacto ambiental no está aprobado”. Y es uno de los puntos clave del convenio: “¿quién va a adjudicar una obra sin un estudio de impacto ambiental? Es una locura”, indicó alguien con conocimiento del tema.

Calentura disimulada

Hace tiempo que la causa Tupac, por las irregularidades de la construcción de las casas sociales, se viene desinflando. El Gobierno disimula su descontento, más que nada con la investigación realizada en el ámbito en el Ministerio Público Fiscal, por los puntos a favor que se anota la defensa.

En los últimos días, este bando consiguió que el propio fiscal a cargo desistiera de la acusación contra los funcionarios políticos involucrados a la causa: el intendente Roberto Righi y el ex presidente del IPV Omar Parisi, entre otros. Ellos figuraban como partícipes necesarios de las maniobras de la Tupac y el oficialismo cree que ambos “dejaron hacer” a la organización kirchnerista, más allá de que no haya posibilidad de judicializarlos.

Pero el Gobierno radical, que es querellante en la causa, se ha ocupado también en las últimas horas de aclarar que no ha sido cerrada la causa judicial contra los miembros de la Tupac, o sea, el clan dirigido por la dirigente Nélida Rojas, quienes son los principales acusados en el expediente.

Candidato “inédito”

Desde el frente Vamos Mendocinos, comunicaron hace unos días las listas de diputados y senadores provinciales por el segundo distrito electoral, que conforman los departamentos de Maipú, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. En un entusiasta comunicado de prensa dicen: “en un hecho inédito para el Partido Demócrata y con la firme intención de revitalizar al partido, el Movimiento Demócrata Independiente ha presentado, dentro del Frente Vamos Mendocinos candidatos en el Segundo Distrito Electoral”. Ante tanto entusiasmo surge la pregunta: cuál es el hecho inédito de presentar una lista de candidatos o, qué sería lo inédito en esta lista que la diferencia de otras listas que se presentaron la semana pasada.

La grilla de aspirantes a senadores está encabezada por Rómulo Leonardi; la boleta de diputados la encabeza Javier Jofré.

Rómulo Leonardi, ex concejal, ex diputado provincial y ahora quiere ser senador. gentileza

El nombre de Leonardi hace volver a preguntarse: es que el comerciante sanmartianiano no es un dirigente “inédito” para la política, sino que tiene una larga trayectoria; fue diputado provincial entre 2011 y 2015. Antes de eso fue concejal en dos periodos. De hecho, a principios de este siglo, fue presidente del Concejo Deliberante de San Martín, durante la gestión del intendente ganso Julio César Arancibia (1999-2003).

Las venas abiertas del macrismo

La última renovación de autoridades del Pro mendocino generó un cisma interno en el partido y, pese a que ya pasaron algunos meses de la interna, las heridas están lejos de cicatrizar. Al momento de las elecciones partidarias un sector liderado por los legisladores Pablo Priore y Hebe Casado apostaba a disputarle la conducción a Álvaro Martínez, diputado provincial elegido por Omar de Marchi para sucederlo como presidente de la fuerza macrista.

La lista disidente no llegó a ser avalada para competir y se proclamó a Martínez como máxima autoridad del partido. Esto generó cruces de declaraciones y reproches entre los sectores y concluyó con un alejamiento de Priore y Casado, quienes decidieron acercarse a otros sectores liberales del oficialismo aglutinados en la lista “productivista” que se presentará en las PASO de Cambia Mendoza comandada por el bodeguero Rodolfo Vargas Arizu.

Tras conocerse la conformación de las listas de precandidatos para las legislativas 2021, el senador provincial Pablo Priore dejó en claro que el enojo sigue a flor de piel. “Al final sólo querían carguitos. El tema es que todos los carguitos fueron para los ex PD amigos de @omardemarchi y se olvidaron de los dirigentes del PRO”, publicó la última semana en su cuenta de Twitter.

Priore hacía referencia también a otro tweet de la diputada provincial Hebe Casado, quien también disparó contra De Marchi cuando tuvo lugar el cierre de alianzas electorales, luego de las tensiones entre el Pro y la UCR en las negociaciones previas. “Se hicieron los picantes y al final eran lugarcitos en las listas nomás. No les daba el cuero para ir por fuera a los autopercibidos ganadores, y como les dan miedo las urnas ni siquiera a unas PASO se animaron. No se puede andar por la vida vendiendo encuestas falsas”, era el comentario de la sanrafaelina que buscará la reelección en su banca formando parte de la lista liberal de Cambia YA.

Polvareda ruralista

En una entrevista publicada ayer por Los Andes al diputado nacional Alfredo Cornejo, levantó polémica una declaración que hizo respecto a las colectoras con las que pretende competir el Frente de Todos y dirigentes que amagaban a irse al Partido Federal, que lo conduce Carlos Iannizotto, titular de Coninagro.

El ex Gobernador sugirió que muchos de los que hoy conforman esas colectoras en el peronismo “se iban a ir a armar las listas con Iannizzotto y los traían diciendo: ‘No, venga compañero’. Ellos decían: ‘Yo con boleta corta no voy’, y les dijeron que no iban a ir con boleta corta. Han hecho eso”, criticó.

Las expresiones de Cornejo levantaron la pólvora en el Partido Federal, quienes salieron ayer mismo a despegarse del Frente de Todos y a asegurar a la ciudadanía que son “independientes”. En un acto realizado por el Partido, Iannizzotto expresó: “Todo este equipo no le debe nada a nadie ni tampoco espera un mandato u orden nacional para definir políticas. Somos independientes y esa es una gran diferencia. Nuestro mayor compromiso en es con la gente. Estamos frente a un electorado desencantado y enojado por la situación económica”, marcó.

El referente del ámbito de la producción ya se pronunció como independiente, a pesar de su pasado como funcionario en gestiones peronistas. ¿Qué dirá Gustavo Majstruk, quien fue diputado del PJ?

Los encandilados de la política

Suele decirse que en época de elecciones los dirigentes políticos se “olvidan” de sus trabajos y ocupan una buena parte de su tiempo en campaña con el objetivo de ganar comicios, más que de tratar de solucionarle la vida a la sociedad. En parte el propio gobernador, Rodolfo Suárez, propuso la eliminación de las elecciones intermedias para que haya menos tiempo de campaña, en la fallida reforma constitucional, ya que no consiguió el apoyo del Frente de Todos.

Desde la Unión Comercial y Industrial de Mendoza (UCIM) salieron con los tapones de punta en un documento presentado ayer llamado “La mirada ausente ante los verdaderos problemas”, en el cual criticaron fuertemente a todos los sectores políticos. “Mientras la sociedad se encuentra viviendo lo que será, seguramente, una de las peores crisis integrales de su historia, encontramos a funcionarios y representantes de partidos peleando por colectoras, lugares en las listas, listas sábanas, espacios ganables, sub listas, presentaciones judiciales y desde ahora, buscarán mostrar fallas y ‘sacar la ropa sucia’”.

El enojo de la UCIM va directamente a este momento político-electoral, en medio de una crisis tremenda en el país y claramente también en Mendoza. “La clase política vive una realidad que da la impresión de estar divorciada del resto de la sociedad”, expresaron... y si bien destacaron que las elecciones son importantes, “no nos pasa desapercibido el interés, las prioridades y las mezquindades de una clase política que parece no estar a la altura de las gravísimas circunstancias que atravesamos”, sostuvieron. A ver quién acusa recibo…