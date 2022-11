Policías retirados desconocieron el anuncio del Gobierno y volvieron a manifestarse por los retrasos salariales

Este miércoles, el Gobierno provincial informó cuando se abonarán los aumentos adeudados a los policías y penitenciarios retrasados. Sin embargo, ese comunicado no fue aceptado por la Asociación Mutual para el Personal Policial (Amuppol) y hoy volvieron al edificio del Ejecutivo para manifestarse de nuevo.

Fueron unos 300 los jubilados que llegaron hasta el Parque Cívico y luego se trasladaron hasta la entrada de calle Peltier, dónde se concentraron sin generar incidentes.

“Ratificamos el reclamo de que nos paguen las deudas que tienen con nosotros y que no hemos recibido ninguna comunicación, de cómo, qué y cuando nos van a pagar. Como toda organización, se necesita una comunicación oficial y documentada de una autoridad razonablemente importante del Gobierno”, afirmó el presidente de Amuppol, Omar Alcalde.

Y comentó: “No digo un acta paritaria, pero una notificación firmada por el ministro de Gobierno (Víctor Ibáñez), porque él es el jefe de la Oficina Técnica Previsional que es la que causa el problema de las demoras”.

“Además que expresen que tienen pensado hacer en el futuro para que no se vuelva a producir este fenómeno de que tengamos que esperar 7 u 8 meses, con una inflación mensual del 7%. El jubilado tiene 56% menos de poder adquisitivo hoy”, sostuvo.

La manifestación de Amuppol en Casa de Gobierno. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Y aparte de eso tenemos otro problema, hay un 25% que la Anses no reconoce por decretos mal hechos”, agregó el dirigente y cuestionó: “¿Cuesta tanto que el gobernador (Rodolfo Suárez) escriba dos renglones y ponga su firma? Porque no hace eso, no nos pagan ese porcentaje”.

Alcalde también aseguró que Ibáñez “ha recibido de mí parte diversas notas advirtiendo de esta problemática y solicitándole una pronta solución. Nunca contestó”.

“Por eso es que tuvimos que optar por manifestarnos porque nunca respondieron. Ayer entregué un petitorio al director de la Oficina Técnica Previsional para que se lo hiciera llegar al ministro”, agregó y dijo que se van a quedar por turnos en una carpa instalada en el Parque Cívico, hasta que el Gobierno los convoque a dialogar sobre los reclamos que presentan.

El comunicado del Gobierno

Desde la Oficina Técnica Previsional (OTP), dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia del Gobierno de Mendoza informaron este miércoles que “se ha completado los actos útiles pertinentes” para que las movilidades de los meses de mayo, junio y julio se efectúen con el pago de diciembre y en enero se paguen los incrementos correspondientes a agosto, septiembre y octubre.

“Esto fue aprobado por el ANSES en el día de la fecha, lo que demuestra que Provincia ha remitido en tiempo y forma toda la documentación para que se abonen estas movilidades”, aseguraron desde el gobierno provincial.

Según explicaron, “se envió toda la documentación completa y luego recibimos la contestación del ANSES, donde solicita que se divida en tres expedientes con ampliación de documentación”.

Y comentaron que “quedan pendientes por parte de ANSES la aprobación de dos adicionales: uno por Seguridad, que fue rechazado por el organismo previsional nacional en octubre y hoy la Provincia reiteró el pedido. Por otro lado, el adicional por Fortalecimiento que se sancionó el decreto 1408, por lo cual esos dos decretos están en ANSES y se encuentran en revisión”.