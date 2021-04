Polémica por un concejal de Guaymallén que se promociona con un banner

Un operativo organizado por Anses en Los Corralitos quedó en centro de la polémica luego de que se viralizara una imagen con un banner a nombre de Gastón Aparicio en el predio. Se trata de un concejal peronista de Guaymallén, hijo del del diputado Marcelo Aparicio. Inmediatamente en Twitter aparecieron mensajes cuestionando la actitud del dirigente político.

En diálogo con Los Andes, el edil explicó en primer lugar que “no tenía identificaciones partidarias, el único logo que tiene es el del departamento de Guaymallén y fui en un rol institucional a escuchar a los vecinos y vecinas”.

“Soy representante de ellos y me puse a escuchar necesidades y denuncias que yo como concejal podía canalizarle como un servicio más dentro del rol que deberíamos cumplir todas las personas que tenemos un nivel de representación, sobre todo por el voto popular”, agregó.

Destacó que el banner, que fue costeado con su sueldo de edil, “estuvo 10 minutos conmigo parado al lado” con la intención de que “los vecinos supieran quién era y pudieran comentarme sus inquietudes”. Luego, comenzó a dialogar en la fila que se había conformado e incluso habrá reuniones a futuro por temas de transporte, infraestructura, seguridad, etc.

“Me garanticé que no tuviese identificación partidaria política, sí de un concejal. Lo tengo desde que asumí y ya lo he usado en otras ocasiones. Tengo tres años de gestión por delante, no estoy en campaña electoral y la gente necesita que estemos cerca. Somos el primer frente de batalla y suena raro porque es no es algo común que pase”.