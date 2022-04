Polémica en Tupungato por un concejal que no podrá asumir

En el Valle de Uco se levantó la polémica un día antes de la asunción de autoridades en el Concejo Deliberante de Tupungato. La Comisión Especial de Poderes evaluó los antecedentes de acuerdo a la normativa y consideró que la Oficina de Ética Pública debía decidir el destino de Facundo Arce, concejal electo por el Partido Federal. El damnificado culpa al intendente Gustavo Soto por esta situación.

El nombre de Facundo Arce había sido noticia semanas atrás cuando protagonizó un accidente de tránsito. Tras el accidente, la Justicia decidió imputarlo y luego de que la comisión mencionada reuniera la documentación entre las que hay certificados de antecedentes de tránsito, la imputación a Arce por lesiones culposas leves y una denuncia por violación de domicilio pusieron un freno a la asunción.

Así quedó manifestado en la Resolución 04/2022 a la que tuvo acceso Los Andes. En los considerandos dejan claros los antecedentes sobre las dos denuncias. “Entró sin permiso al camping municipal aduciendo que era concejal y con una actitud inadecuada de acuerdo a su investidura. Entró en forma prepotente, sin pagar entrada, junto a otras personas”, explicó Antonio Valderrama, presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tupungato a Los Andes.

Puntualmente, el artículo 2 del mencionado documento dice textualmente: “Elevar la documentación del ciudadano Arce, Facundo Francisco Ramón a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública a fin de que se expida si está en condiciones de jurar como concejal del Honorable Concejo Deliberante de Tupungato, conforme a la legislación vigente y pruebas remitidas”.

“Fue denunciado por personal del camping. Esta denuncia fue elevada y tengo la obligación de enviarla de inmediato. No es que se le ha prohibido la jura, sino que se le ha pedido instrucciones a la Oficina de Ética Pública”, agregó Valderrama.

En ese sentido, indicó que “si se expide favorablemente, se hará una sesión especial para asumir. Momentáneamente está hecha la resolución por lo que en la sesión preparatoria para mañana no va a poder asumir”.

Las durísimas acusaciones de Arce contra Gustavo Soto

“Acá estoy siendo victima por sacar la verdad a la luz. Estoy investigando unos baños que se están refaccionado, sólo dos baños, con un gasto de 15 millones. Y una cancha de hockey sale $15 millones”, dijo el edil edicto por el partido que lidera Carlos Iannizzotto a este medio.

En su descargo por la situación asegura que “están pasando por arriba de la Junta Electoral que me proclamó, a mí me votó la gente. He sacado esta información por la radio (FM Popular 103.7), que el mismo intendente Gustavo Soto mandó a cerrar y me denunciaron para que no asuma”.

En 2016 hubo un conflicto por este tema en donde el jefe comunal indicó Unidiversidad producto de la caída de la antena, se rompió un tacho de agua y los vecinos, asustados, colocaron la denuncia. “Le hicimos un acta para que presente una estructura como corresponde”. El funcionario aseguró, además, que Arce no quiere cumplir la ley”, sostuvo.

Con respecto a la situación del camping, Arce dijo: “desmiento la violación de domicilio, me presenté para ver la obra y no pagué la entrada porque no fui a comer un asado, estuve 10 minutos mirando lo que iba a denunciar la semana que viene cuando asumiera”.

“Me hicieron dos veces presentar mi papel de buena conducta. Me votó el pueblo, estoy siendo victima de un ataque político. Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y ahora arman una comisión y me dejan afuera. Quieren que me quede callado. A las 13.12 de hoy me mandan un mail diciendo que no voy a poder asumir”, aseveró.

Con respecto al accidente de tránsito, relató que “viajaba por la ruta 40 a la noche, un auto me impacta en el costado de la camioneta. El auto se baja a la banquina y tuvo problemas el conductor, fueron lesiones leves culposas. No es que me imputaron por narcotráfico. No estaba alcoholizado, ni drogado, me hicieron un montón de cosas. Si soy responsable o no lo dirá la Justicia. Esto es un atropello a las instituciones”, remarcó.