Pirotecnia: Seguridad presiona a los municipios para que aumenten el control y eviten la venta ilegal

Los festejos de Navidad causaron sorpresa e indignación en gran parte de los mendocinos, por la reaparición masiva del uso de pirotecnia, cuando la tendencia año tras año, apuntaba a dejar esa práctica prohibida por ley. La madrugada del 25 de diciembre dejó 11 heridos, la mayoría de ellos niños, y el control sobre esta actividad ilícita volvió a generar debate entre la opinión pública.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, que conduce Mercedes Rus, recordaron que la Ley 8.632, vigente desde 2014, prohíbe concretamente en todo el territorio provincial “la utilización, tenencia, acopio, exhibición para venta, fabricación para uso particular y/o expendio al público de los artificios de pirotecnia y cohetería”.

Si bien el ministerio era el organismo de aplicación original de tal norma, desde aquel año todas las municipalidades comenzaron a asumir, no solo el control de la venta sino la fiscalización de la pirotecnia, a través de distintas ordenanzas. Es decir hubo un traspaso de responsabilidades, de Provincia a municipios, por tratarse también de faltas y no puntualmente delitos. Las multas por uso y venta de pirotecnia oscilan entre los $16.000 y los $600.000, concretamente.

La ministra Rus, en contacto con Los Andes, habló al respecto y dijo que “es importante el control por parte de las municipalidades, porque no hay forma de que lo aborden efectivos de la Policía, que en definitiva no están habilitados para hacer allanamientos privados o controlar quién está tirando, sino que están abocados a tareas preventivas de relevancia en materia de seguridad”.

“Por más que se reciba un llamado al 911 y que la Policía haga un abordaje, si no tiene una orden judicial no puede entrar a un domicilio, porque no es un delito. En todo caso se está cometiendo una falta a una ordenanza. Y son cosas importantes para ilustrar, ya que se ha escuchado de todo en estos días, con muy poca seriedad y poco estudio”, apuntó la funcionaria.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. Foto: Prensa Mendoza

La ministra recordó el caso de Tupungato, que fue el único municipio que permitió el uso de la pirotecnia fría, pero “en todos los casos los municipios fijan una auditoría y control sobre los puntos de venta”.

“No se podría habilitar un comercio que venda pirotecnia, no solo porque no lo permite la ley, sino porque sus ordenanzas también lo dicen. Entonces hay todo un trabajo que es importantísimo que se haga previo y ser eficaces en los controles de estos mercados ilegales”, apuntó la funcionaria.

Y señaló: “Si los municipios habilitan ferias y se ponen a vender pirotecnia, por ejemplo, que la Dirección de Industria y Comercio o Fiscalización dependiendo su nombre, pueda ejercer su poder de Policía, clausurar eso y demás”.

“Si los municipios nos llaman, nosotros nos hacemos cargo de los secuestros porque tenemos personal autorizado para poder manipular esa mercadería. Así sucedió en Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras, que nos fueron pasando los secuestros”, explicó la ministra.

“Yo soy la primera a favor de Pirotecnia 0 y por eso tenemos bien en claro cuales son las resoluciones y normativas. Pero lo cierto es que todo abordaje que se haga posterior, viene fallido. Quiere decir que esa pirotecnia ya se comercializó y se usará, que es lo que queremos evitar, para salud de infancias y adolescencias, personas con capacidades diferentes y cuidado del medio ambiente”, completó Rus.

La venta domiciliaria, principal conflicto

Las municipalidades tomaron nota del 25 de diciembre pasado y se proponen intensificar los controles para evitar un Año Nuevo similar. El principal problema es la venta en domicilios particulares, señalaron.

En el caso de la Municipalidad de Capital, informaron que Desarrollo Comercial sacó a 60 inspectores a la calle este viernes y “barrieron todo el Centro” con resultados nulos. “No encontramos nada, ni venta ambulante. Claramente tuvo impacto lo mediático”, dijo el subsecretario del área, Pablo Levin. Los operativos continuarán durante los días siguientes.

Por el lado de Godoy Cruz, respondieron que antes de Navidad hubo operativos exitosos que arrojaron el decomiso de mercadería valuada en casi $1 millón. Luego de esa fiesta, continúan los controles y “no hubo denuncias últimamente”, informaron. “Los días previos al 31 se van a intensificar bastante los controles”, indicaron desde el municipio.

Por el lado de Guaymallén hubo dos operativos en los que se secuestró mercadería valuada en $2 millones antes de Navidad. En total se realizaron “36 operativos con inspectores propios y con la colaboración de personal de la Policía de Mendoza, sobre puntos de ventas denunciados por vecinos” en lo que va del mes, dijeron a Los Andes.

Pirotecnia decomisada en Guaymallén. Foto: Prensa Guaymallén

En el caso de Las Heras, otro de los departamentos más poblados, la Secretaría de Industria y Desarrollo informó que desde el 29 de noviembre hasta la actualidad, lograron “desactivar más de 20 puestos precarios de venta de pirotecnia, que al identificarnos como inspectores municipales o ver llegar a nuestras movilidades, desarmaban y se refugiaban en domicilios particulares en los cuales no podemos ingresar por falta de autorización judicial”.

“Por tal motivo vemos limitada nuestra autoridad alcanzando sólo a los comercios y no a los domicilios particulares, que son los que sacan un mesón a la puerta de su vivienda y realizan las ventas”, indicaron desde la comuna. Llegaron a detectar venta ilegal en los distritos de El Algarrobal, El Resguardo, El Plumerillo y El Zapallar.

Un problema similar informaron en Maipú. Desde la comuna sostuvieron que lograron decomisar solo un comercio que vendía pirotecnia y señalaron que “la mayoría de los casos que hemos visto, han sido domicilios particulares, en los que debe intervenir la Justicia”.

“Esto lo hemos hablado con municipios cercanos y es muy habitual. Publican una venta por Market Place, pero no podés entrar a las casas”, sostuvo un vocero del municipio. De todos modos, se proponen “intensificar los controles” de cara al Año Nuevo.

Por último, en el caso de Luján de Cuyo, respondieron a este diario que después de Navidad les llegó “una sola denuncia y cuando fue la Policía a constatar, ya no estaba el vendedor”.

A propósito de la venta domiciliaria, desde Seguridad le explicaron a Los Andes que “independientemente del ámbito sancionador administrativo, que tiene su procedimiento en cada municipio, el personal de las áreas de Fiscalización de cada municipalidad, ante la comisión de una contravención de este estilo, pueden solicitar la actuación de la justicia contravencional, y es esta la que determina la judicialización en su caso”.

La polémica por Casado

Después de Navidad, la vicegobernadora Hebe Casado recomendó a los familiares de chicos con autismo “que tengan el cuidado de taparle los oídos” ante el ruido de la pirotecnia, lo que generó una ola de críticas en redes sociales, que la llevaron a filmar un video para explicar su mensaje.

“Lo único que quise hacer como médica es decirles que hay gente irresponsable que va a seguir usando la pirotecnia, que hay mucha gente que incumple las leyes”, dijo la vicegobernadora y señaló que fue “tergiversada” por “políticos de poca monta”.

La vicegobernadora Hebe Casado y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Consultada por esto, la ministra Rus manifestó su apoyo a Casado, en sintonía con su explicación posterior. “La escuché y creo que quiso expresar una opinión desde su lugar como médica, diciendo cuáles son las herramientas para evitar sufrir o tener un efecto más contradictorio ante un evento desafortunado. Me parece que tuvo más que ver con eso, que con decir que está bien”, dijo.

“Cada uno podrá hacer sus valoraciones, pero no creo que lo haya hecho en el sentido en que mucha gente lo dio. Me pareció muy incisivo el análisis sobre sus dichos y lo hizo desde otro lugar”, completó la ministra.