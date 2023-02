Atención: piqueteros se concentran y marcharán por el Acceso Este por baja en planes sociales

El ministerio de Desarrollo Social de la Nación que lidera Victoria Tolosa Paz avanzó con una auditoría en los Potenciar Trabajo, los planes sociales que manejan, en gran parte, los movimientos sociales. El primer tamiz ya confirmó 160.000 suspensiones del programa en todo el país. El Polo Obrero convocó a militantes y beneficiarios de los planes sociales que ya se encuentran en las inmediaciones del Mendoza Plaza Shopping.

En Mendoza, según el número que la cartera de Tolosa le brindó a Los Andes, son 3.288 personas las que sufrirán la suspensión y cobrarán la mitad del Potenciar Trabajo, sobre un padrón de 28.170 personas. Es decir, no pudieron justificar a través de los distintos instrumentos, que cumplían los requisitos para acceder a la mitad de un Sueldo Vital y Móvil.

A valores de enero, equivale a unos $31.000 pesos por la contraprestación en unidades (ya sea sociales o estatales) por un máximo de 60 horas mensuales. Las suspensiones implican percibir cerca de $15.550. Y eso motiva a los movimientos sociales enfrentados al Gobierno nacional a movilizarse desde las 10 de hoy en Acceso Este y el Mendoza Plaza Shopping.

“El ajuste en los gastos del Estado no sólo afectan a desocupados, y precarizados, las jubilaciones mínimas que se rigen por salario mínimo, están por debajo de la indigencia. Los hospitales y escuelas sufren un recorte año tras año, por la vía de la inflación que también se come los ingresos de los trabajadores no registrados o “en negro” que supera el 50 % de los trabajadores activos, no hay acceso a la tierra y la vivienda para millones de parejas jóvenes porque no hay obra pública”, dice un comunicado de la Unidad Piquetera en donde se encuentra el Polo Obrero.

Criticaron la auditoría porque consideran que el Gobierno nacional la lizo “a sabiendas de que muchos compañeros están muy lejos de tener internet y en algunos pueblos no hay ni luz”. Es decir “lo hizo con toda la intención de que muchos se quedaran afuera y así ahorrarse los recursos que ascienden a mas de 60 mil millones de pesos anuales”.

Acampe de integrantes del Polo Obrero en plaza Independencia de Ciudad, en reclamo por la quita de subsidios Foto: José Gutierrez / Los Andes

Al respecto, Martin Rodríguez, referente del Polo Obrero (Unidad Piquetera) en la provincia, indicó que “el Gobierno de Alberto y Tolosa Paz lo único que hicieron bien, y cumplieron, fue en ajustar a los que menos tienen. Hoy son responsables directos que cientos de miles no podrán, ni siquiera, llevar un paquete de arroz a sus casas”.

“Lo hacen porque la UTEP y las Centrales Sindicales les están bancando esta situación. No dicen nada de que se recorte de tal forma el gasto social para pagarle al FMI. Las organizaciones oficialistas nucleadas en la UTEP, Evita, Somos, CCC y otros se han adaptado a este AJUSTAZO, y no abrieron la boca para defender a los compañeros afectados, mucho menos movilizarse como sí hicimos desde la Unidad Piquetera”, criticaron.

Para Unidad Piquetera, “el ajuste no termina en los 160.000 despidos de febrero, el ajuste no se frena ni por la campaña electoral, van a seguir reduciendo el presupuesto porque eso es lo que reclama el fondo”. Martín Rodríguez aseveró que “acá debe pagarse de inmediato los programas que no se pagaron. Dejar actualizar datos a todo el mundo y de una vez crear puestos de trabajo. Esto amerita romper con el FMI”.

Sobre los otros movimientos sociales y gremios, desde Unidad Piquetera creen que “la plata ‘ahorrada’ irá para sus cooperativas y emprendimientos productivos, pero el FMI ha reclamado en su memorándum de diciembre que se ajusten las cuentas porque quieren la plata para ellos”.