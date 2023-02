Debido a la sequía que afecta a Mendoza y a buena parte del país, se ha perdido gran parte de la producción ganadera. Frente a esto, piden recursos para asistir a 600 productores ganaderos de Lavalle.

El senador del Frente de Todos, Gerardo Vaquer, solicitó que se lleve a cabo en forma perentoria un relevamiento minucioso, en conjunto con los municipios y la Dirección de Ganadería de la Provincia para auxiliar en forma urgente a estos productores. La propuesta se analizará en Comisiones del Senado.

En este proyecto también se pide eximir del pago de vacunas y/o cualquier otra carga tributaria a los productores en cuestión. También asignar los fondos necesarios para dicha asistencia.

“Está muriendo día a día gran parte del ganado vacuno y la producción de chivos se ha perdido en casi su totalidad. La mortandad de animales producto del calor y la sequía es un fenómeno que afecta a todos los productores ganaderos de la provincia, pero pega muy duramente en los productores pequeños que no encuentran cómo salir de esta situación. No hay pasto, no llueve. El pasto se quema con los calores y los animales se mueren de hambre”, expresó Vaquer.

“Hay gente que está retaceando la compra de mercadería para la familia para poder comprar algo de forraje y tratar así de salvar algo de lo poco que va quedando. Desgraciadamente, cuando la desnutrición alcanza grados serios, ya es inútil tratar de recuperarlos”, agregó.

Los productores crianceros de Lavalle enviaron su pedido a la Dirección de Ganadería en noviembre del año pasado. En ese escrito, advirtieron: “Tenemos cuantiosas pérdidas de animales bovinos, caprinos, ovinos y equinos, y de las crías, que llegan a un 90%. Estamos salvando los pocos animales malvendiéndolos, se perdió casi todo lo producido”. Y advirtieron en esa nota que se corría el riesgo de perderse “todas las plantas productivas de todas las especies nombradas del lugar”.

Vaquer solicitó que teniendo en cuenta que ha sido declarada la Emergencia Agropecuaria, que se arbitren los medios y recursos económicos necesarios para brindar en forma urgente ayuda a este sector, ya sea con alimentos y forrajes para los animales y que, también, se exima del pago de todas las vacunas exigidas, y paliar así una situación insostenible que está llevando a mucha gente a la desesperación.