Piden que declaren los mariachis que estuvieron en el cumpleaños de Elisa Carrió

El abogado Alejandro Sánchez Kalbermtten amplió la denuncia contra la exdiputada Elisa Carrió por haber festejado su cumpleaños con unas 70 personas cuando este tipo de reuniones estaban prohibidas por la pandemia de coronavirus.

Además, el letrado pidió que sean identificados los mariachis que habrían animado el evento y se los cite a prestar declaración testimonial.

Kalbermtten también reclamó que la investigación se dirija contra otros dirigentes políticos que participaron de la fiesta celebrada el 26 de diciembre del 2020 en la casa de la fundadora de la Coalición Cívica-ARI y cofundadora de Juntos por el Cambio en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Entre los enumerados en la denuncia aparecen el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el diputado nacional Mario Negri (UCR) y el primer precandidato a diputado nacional bonaerense de la alianza Juntos, Diego Santilli.

El abogado denunciante también reclamó que sea llamado a prestar testimonio el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, quien en los últimos días declaró en los medios que no autorizó la fiesta que Carrió realizó en la pandemia de coronavirus en diciembre pasado.

Nanni tuvo que salir al cruce de las declaraciones de la propia Carrió, quien había asegurado que previo a la realización de la celebración había mantenido un diálogo con el intendente y había dejado a entrever que de allí surgía que el evento estaba formalmente habilitado.

“No es procedente el argumento del llamado telefónico porque no hubo más que eso. Un llamado telefónico en el que (Carrió) me manifestó que era un evento de su círculo íntimo, con los más allegados”, dijo Nanni en declaraciones televisivas sobre la conversación que mantuvo con la exlegisladora.

En la misma serie de entrevistas que concedió, Nanni afirmó que cuando se llevó a cabo la fiesta en Exaltación de la Cruz regía la “fase 4, donde las reuniones se autorizaban al aire libre con un máximo de 20 personas” y no de 70, como relatan las crónicas periodísticas sobre el festejo.

La ampliación de la acusación fue presentada por correo electrónico ante el juzgado federal de Sebastián Casanello, quien deberá correr vista al fiscal Ramiro González, el acusador que debe definir si impulsa o no la acción penal o si manda la denuncia a sorteo.

Sánchez Kalbermatten explicó a Télam sostuvo que la ampliación de la denuncia alcanza a “Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Ferraro, Elisa Carca, Juan Manuel López, Lucila Lehmann, Diego Santilli, Agustín Forchieri, Carmen Polledo, Mario Negri, Atilio Benedetti, Mario Barletta, Adrián Pérez, Alfonso Prat-Gay, Daniel Salvador, Pablo Torello y Pedro Lacoste”.

También, dijo, fueron denunciados “Fernando Sánchez, Mario Quintana, Héctor ‘Toty’ Flores, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Lucila Lehmann, Mariana Stilman” y “toda otra persona cuya presencia en la mencionada fiesta surja de la presente investigación”.

El abogado señaló que concretó la ampliación porque “pude conocer la cantidad invitados que estaban ese día en la fiesta y entonces se amplió la denuncia, para que sean imputadas todas esas personas”.

“Al mismo tiempo, si fueron facturados los servicios de mariachis y catering y, en ese caso, Elisa Carrió de acuerdo a resoluciones generales vigentes en la AFIP”, señaló.