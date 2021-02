Petróleo Activa: el Gobierno busca reactivar 75 pozos con la primera convocatoria

El plan del Gobierno provincial para reactivar el sector de hidrocarburos tuvo una celebrada primera convocatoria de Mendoza Activa Hidrocarburos. Cinco empresas con concesiones de pozos petrolíferos, gasíferos e inyectores, cuya actividad está detenida, presentaron proyectos para reactivar 75 de ellos distribuidos en 19 carpetas.

Pluspetrol, YPF, Aconcagua Energía y EMESA (Empresa Mendocina de Energia SA) son las empresas que aceptaron la convocatoria e iniciaron los trámites a través del portal digital que se utilizó también para Mendoza Activa. Los trabajos se localizarán en perforaciones ubicadas tanto en la cuenca cuyana como neuquina, es decir en los departamentos de Tupungato, San Carlos, Luján, San Rafael y Malargüe. Las empresas adjudicadas con el programa, verán un retorno del 40% de la inversión en crédito fiscal para Ingresos Brutos y regalías petrolíferas.

De acuerdo a los números que maneja el Ministerio de Economía y Energía, autor de la iniciativa, en la provincia hay 260 pozos que actualmente están inactivos, de los cuales 150 se encuentran en el departamento que administra Juan Manuel Ojeda. Por eso no sorprendió que más del 50% de los proyectos presentados hayan incluido inversiones en Malargüe.

“Estamos viendo que el programa está teniendo éxito, hubo muy buena recepción por parte de las empresas y trabajaron con mucho compromisos con la Provincia. Quieren dar la señal de que están presentes para el programa. Estamos muy conformes”, comentó Estanislao Schilardi, director de Hidrocarburos a Los Andes.

Con los trabajos a realizarse, y según las estimaciones de las empresas, la producción se incrementará aproximadamente en 191 m3/día, lo que significa un aumento del 2% con respecto a la producción de diciembre 2020.

El “compre mendocino” es otro de los ítems del programa que contenta a la cartera que conduce Enrique Vaquié porque de los 19 proyectos presentados, en 14 las erogaciones ser harán en un 100% a empresas locales. El promedio de las inversiones tendrán un 75% de derrame que se inyectará en toda la cadena productiva mendocina, sostener el empleo y al sector pyme.

Los proyectos serán evaluados por la Dirección de Hidrocarburos y en dos semanas esperan tener la lista definitiva de los proyectos que serán alcanzados por los beneficios del programa.

Un cupo que se está cerca de completarse y con serias chances de ser ampliado

La ley sancionada en la Legislatura provincial aprobó un cupo de $800 millones destinados a crédito fiscal para las empresas que inviertan en la reactivación de pozos. Es decir que la adjudicación de las operaciones no puede superar los $2000 millones, teniendo en cuenta que el retorno a las empresas es del 40% de lo que destinen a los trabajos.

El instrumento aporta un beneficio del 40% de la inversión en crédito fiscal, que será devuelto en un 20% con destino al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el 20% restante, en regalías petrolíferas si es que incrementan la producción, es decir que sólo es aplicable en producción incremental. El cálculo a horas del cierre arroja inversiones que superan los $1387 millones, de los cuales $555 millones retornarán como parte del incentivo, es decir un 70% del cupo aprobado por ley.

El funcionario aclaró que en esta primera convocatoria no se permitieron proyectos de perforación para pozos nuevos porque “la idea era priorizar la reactivación, dado que la perforación es mucho más costosa y corríamos el riego de que se destinara mucho cupo a perforación”.

Las actividades de los proyectos presentadas implican work overs (más costoso en donde se puede incluir cambio de bombas o varillas), pullings (mantenimiento), inversiones en instalaciones de superficie, estimulaciones, reparaciones de pozos inyectores, reconversión a inyectores, abandonos de pozos.

“Si vemos que siguen habiendo proyectos y nos vamos quedando sin cupo de crédito fiscal, desde el Ministerio de Economía vamos a buscar la manera de ampliarlo, ya sea por ley o sacando algo del Mendoza Activa original, queremos darles los instrumentos si el problema de la reactivación es económico”, aclaró Schilardi.

En el relevamiento que hizo el Gobierno sobre los pozos inactivos detectaron que el factor económico era un componente importante. “Esto surgió porque identificamos que en Mendoza habían pozos parados que no estaban produciendo, que puede ser porque hay que hacerles un mantenimiento permanente, porque se rompió o lo que está produciendo no están rentable y lo paran. Vimos que no se reactivaran porque no habían incentivo para que lo hicieran”, indicó el titular de Hidrocarburos.

Marzo, el mes para otra convocatoria de los Activa

Entre el 1 y el 10 de marzo se anunciará, por un lado el segundo llamado para Mendoza Activa Hidrocarburos, conocido como “Petróleo Activa” con el 30% del cupo disponible, luego de que el 70% avalado por la ley se destinara a los proyectos presentados hasta hoy.

Además, Mendoza Activa largará su séptima convocatoria. La sexta etapa se cerró con inversiones por más de $1.339 millones a través de 204 nuevos proyectos presentados en enero por parte de los sectores productivos de Mendoza.

El balance acumulado desde su lanzamiento marca que se invirtieron $9211 millones a través de los 1.805 proyectos presentados.