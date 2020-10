Patricia Fadel: “Veo a un Gobernador débil, sininiciativa, le falta experiencia”

Patricia Fadel tiene mucha experiencia política, sobre todo en materia legislativa. En sus más de tres décadas de carrera y militancia en el peronismo ocupó varios cargos, el último como senadora provincial. Incluso fue jefa de bloque del PJ hasta diciembre de 2019. Hoy es vicepresidenta segunda del partido y, desde setiembre, integra el Consejo Administrativo del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), un cargo al que llegó a través de la senadora Anabel Fernández Sagasti. En ese organismo actúa como nexo entre la Provincia y la Nación para créditos que se destinen a obras

Fadel dice que en comparación con el trabajo legislativo, “el Fondo es más tranquilo porque lo que se hace es los créditos que se les dan a las provincias contra los proyectos que se presentan de obras. Es un tePatricia Fadel “Veo a un Gobernador débil, sin iniciativa, le falta experiencia” ma distinto al del Senado y al Banco Nación”, esto último en referencia al cargo que ocupó durante la última gestión K.

-¿Cuáles son los proyectos de Mendoza con los que se está trabajando?

-No hay ninguno nuevo de esta gestión. El que está más avanzado es el del acueducto ganadero de La Paz. Pero por ejemplo la Cámara de Comercio de San Rafael, que viene reclamando el acueducto de Monte Comán-La Horqueta, ese sinceramente no tiene ni papeles como para empezar a estudiarlo. Lo que yo les digo a los que relaman es que es el Gobierno el que debe requerirlo contra proyecto, y no hay nuevos presentados. Cuando fue el ministro de Infraestructura a reunirse con el Fondo, pidió por la obra en La Paz y la Ruta 82, y en esta obra, el BID tiene una parte para otorgar y la contra parte de la provincia pretenden que sea por el Fondo. Ya preguntamos al BID si era posible y nos dijeron que no.

-¿Hay algún proyecto pendiente que le gustaría empujar desde el Fondo?

-En Tunuyán me gustaría trabajar fuertemente en el traspaso de las cloacas, al ingreso de la ciudad. Llevamos años peleando para que se traspasen a otro lugar. Y otro que me parece ambicioso para el Valle de Uco es que haya un pequeño aeropuerto en nuestra zona, como en San Rafael. Está el predio disponible entre Tunuyán y Tupungato, me parece que le daría un empuje turístico más allá del que tenemos, a unos 6 kilómetros del centro. Y nuestro intendente quiere hacer un estadio, que también lo vamos a trabajar.

-En Twitter se la observa muy picante, ¿a qué se debe?

-Siempre fui activa y ahora la única forma de que la gente sepa lo que uno piensa y lo que hace, es a través de las redes. Cuando se miente mucho, cuando se hace una puesta en escena para cambiar la realidad.... eso fue lo que hizo Suarez con lo del DNU. Es mucha la plata que se le ha enviado: Mendoza ha recibido los últimos 5 meses más que en los últimos 4 años, en ATN se multiplicó por tres esa remesa. Sólo en esta emergencia por pandemia, la Nación envió $ 2.800 millones en ATN.

-Pero esos fondos vinieron justamente porque hay una emergencia, una pandemia.

-Sí, pero la Provincia sólo coparticipó el 18% de los últimos $ 413 millones, es decir $ 77 millones.

-Usted fue jefa del bloque peronista en la gestión de Cornejo. ¿cómo es la relación de Suárez con la oposición?

-Son dos estilos distintos de gobernar, porque Cornejo era autoritario y se imponía por autoridad. Esa autoridad hoy no la tiene Suárez, me parece que le falta experiencia para ser la autoridad política que nos hace falta, un buen jefe. Lo veo sin iniciativa.

-En el Gobierno dicen que no hay un interlocutor claro en el peronismo. Para usted, ¿quién conduce hoy?

-La que conduce ahora es Anabel (Fernández Sagasti), es hacedora. Estoy trabajando codo a codo con ella porque considero que de verdad es prácticamente una gobernadora ad hoc, porque todo lo que necesita la provincia está gestionado por ella. Hay empresarios, pymes, que hablan con ella.

-Y Guillermo Carmona, que es el presidente, ¿qué rol cumple?

-Que sea presidente del partido no significa que conduzca al peronismo, él amalgama una situación del peronismo. Hoy el partido es una herramienta electoral, donde se discuten temas e ideas. Pero la conducción no pasa por ahí.

-¿Qué va a pasar con las elecciones partidarias?

-Son el 20 de diciembre, la idea es llegar con los plazos electorales y lograr una lista de unidad. Estoy convencida de que la vamos a poder tener, no hay nombres dando vueltas, tienen que surgir del consenso.

-Pero las diferencias entre el peronismo tradicional y el kirchnerismo siguen estando...

-El kirchnerismo es peronismo también, estamos trabajando todos en el mismo esquema. Los que tenemos más experiencia como yo y los más jóvenes, estamos todos juntos.

-¿El kirchnerismo es el ala más dura dentro del peronismo?

-Lo fue en algún momento,+ pero desde este nuevo Gobierno (nacional), Anabel es conciliadora. No estoy viendo una cuestión de reacción por que sí. Los chicos han crecido, tienen otra óptica. Hay otra conducción nacional, Anabel es parte de ese dúo y ella ha ido adquiriendo una madurez y experiencia, empieza a conciliar. Tenemos que ser inteligentes para dar lugar a esa dirigencia porque la gente está cansada de ver siempre a los mismos. Y ser capaces de dar ese espacio al nuevo semillero que va a conducir Mendoza.

-Tunuyán tendrá nuevo intendente en 2023, ¿cómo hará el peronismo para retener el departamento?

-Estoy trabajando fuertemente con Martín Aveiro, juntos, en todo. No se va a ir de Tunuyán, quiere seguir trabajando hasta el último día para que Tunuyán siga siendo peronista. Ya tiene un candidato, que es Emir Andraos. Es concejal, una persona joven, que se ha especializado, está trabajando mucho pero el tiempo lo dirá.