Patricia Bullrich tiene coronavirus

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, confirmó a través de las redes sociales que dio positivo al test de coronavirus y llevó tranquilidad a sus seguidores.

La ex ministra de Seguridad de la gestión Macri subió un video en el que explica la situación que atraviesa: “Hola, ¿cómo les va? Me dio positivo el análisis del Covid-19” , comenzó su explicación la ex funcionaria.

A pesar de que Bullrich participó de la última marcha contra el gobierno el pasado 17 de agosto, la dirigente aseguró que el contagio se produjo en su zona: “Yo soy la que sale al barrio a hacer las compras, evidentemente en algún momento, en algún lugar me lo pesqué” , detalló.