Patricia Bullrich propone eliminar los ministerios de Salud y Educación: “Será un país menos burocrático”

La presidente del PRO, Patricia Bullrich, habló en modo campaña de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2023. No sólo dio detalles de cómo sería su gobierno si es electa sino que además prometió aplicar las reformas que necesita el país “sin gradualismo”. En ese sentido, mencionó que sería un Estado “chico” con apenas ocho ministerios. De esta manera, quitaría los de Educación y Salud porque dependen de las provincias.

“No se puede tener un ministerio que nadie te dé pelota. Es una burocracia el Ministerio de Educación”, manifestó la extitular de la cartera de Seguridad. En su reemplazo, propuso “una agencia de Educación donde se pueda pensar la educación, y los 24 ministros generarán los estándares concretos”.

En el programa “Animales Sueltos” (América TV), Patricia Bullrich hizo énfasis en que la Argentina debe “generar un nivel de austeridad, de ruptura de tantos privilegios”. Por eso aseguró que, de ser electa, el suyo “será un país menos burocrático”.

En línea con su modelo de “gobierno chico” también dijo: “Si fuera presidenta, no quiero vivir en Olivos. Quiero hacer las compras y andar en bicicleta”. Mientras tanto, descartó llegar a mudar la capital del país, aunque reconoció que si se hubiera realizado aquel plan del exmandatario Raúl Alfonsín, “habría cambiado varias cosas”.

“La Argentina necesita de un carácter, de una personalidad, de una fuerza. La presidencia que viene no será normal, será una con mucho coraje que se anime a romper todos los mitos que hay en el país, a romper las trampas que hay, porque no podemos salir y estamos repitiendo los mismos errores”, sentenció Patricia Bullrich.

Tras esto, reflexionó: “El mundo sindical no se va a poner en contra porque se dan cuenta de que no les queda nada, están destruidos”. “O el sindicalismo cambia o los vamos a enfrentar. No voy a dejar que bloqueen empresas y, en el caso de que los tenga que sacar, lo vamos a hacer como sea”, concluyó.

Bullrich habló de la convención radical.

Bullrich habló de la convención radical y dejó un mensaje para Larreta

Sobre la decisión de la Convención de la Unión Cívica Radical (UCR) que ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio, la presidenta del PRO elogió los términos del documento que difundieron los radicales y destacó que “está muy bien elaborado, muy bien hecho, tocando todos los puntos de un partido que quiere gobernar”.

En este sentido, la ex ministra señaló que lo resuelto por la Convención “es un primer paso para volver a ser gobierno”. “Ellos lo dicen claramente: quieren un presidente radical, un jefe de Gobierno radical y gobernadores radicales. Dicen ‘no somos más un partido de acompañamiento, queremos ser un partido de poder, algo que es bueno porque pone una buena competencia”, agregó la dirigente, quien resaltó que la UCR tiene “muchos líderes con capacidad de gobernar”.

Según Clarín, consultada sobre la posibilidad de sumar a Sergio Berni a Juntos por el Cambio, Bullrich no lo descartó y dijo: “Los argentinos tenemos que sacar a la Argentina adelante y todo aquel que lo quiera hacer tiene que estar”.

Sin embargo, la exministra aclaró que “con Berni, hay algunas cosas que quedaron pendientes para discutir en serio” y citó, entre ellos, la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida durante la gestión de Cristina Kirchner y cuando él era ministro de Seguridad de la Nación.