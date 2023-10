Patricia Bullrich dijo que “ojalá explote” Argentina antes del balotaje y causó polémica

En una entrevista que brindó a LN+ ayer por la noche, Patricia Bullrich manifestó que la crisis actual por la falta de combustibles es el “anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota”. En el mismo programa aseguró, además, que no quiere “vivir 30 años más de un partido único que se coma todo un país destruido”.

La escasez de combustibles a nivel nacional generó malestar tanto en ciudadanos como en la esfera política que se encuentra en una acalorada carrera hacia el balotaje que se llevará a cabo el domingo 19 de noviembre. En este marco, la excandidata presidencial y líder del PRO, Patricia Bullrich, se pronunció acerca de la coyuntura económica-política.

En este sentido, remarcó su temor a una eventual presidencia de Sergio Massa por el contexto de crisis actual, al opinar que “lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota. Está explotando antes, ojalá explote antes”.

Tras sus dichos, Bullrich fue cuestionada inmediatamente por los conductores del programa, por lo que la líder del PRO se corrigió: “No es que ojalá explote, es que ya explotó, están tirados arriba. Lo único que quieren es ganar las elecciones para llevar al país al 80 u 85% de pobres”. Asimismo, la ex candidata presidencial también generó polémica en las redes sociales, donde cientos de usuarios repudiaron sus dichos.

Durante el diálogo con los periodistas de LN+, Bullrich expresó antiguos -y fallidos- planes de unión con La Libertad Avanza. “Hace dos años dijimos ‘hay que tratar de unir las partes’”, recordó en relación a una posible alianza entre el partido liderado por Javier Milei y Juntos por el Cambio. No obstante, se topó con una “una gran oposición interna”.

“Yo entré a una reunión donde querían decir ‘Nunca Milei’, incluso hubo un comunicado”, recordó. “Los radicales, Horacio (Rodríguez Larreta), (María Eugenia) Vidal, todos estaban en contra de ampliar en ese momento”, continuó y agregó que “la división de la oposición te lleva siempre a una derrota, es el ABC de la necesidad”.

“Ganamos las elecciones de 2021 y eso nos dio una idea de que podíamos ser primos y teníamos mucha contra dentro de Juntos por el Cambio, no quisimos romper porque nos pareció que era una herramienta importante”, sumó.

Sin embargo, tras su derrota en las elecciones presidenciales de octubre, la exministra de Seguridad decidió brindar su apoyo a Javier Milei y esto generó un quiebre en su espacio. Según explicó en la entrevista de LN+, la razón de su alianza con LLA se originó tras esos comicios.

“Cuando lamentablemente nosotros no entramos al balotaje, esa noche me quedé pensando y pensé que no quería vivir 30 años más de un partido único que se coma todo un país destruido... Si gana Massa, se quedan 30 años, Formosa va a ser un poroto, se terminan las posibilidades, la impunidad va a quedar impune”, concretó.

