Pase sanitario: Suárez lo descarta por ahora y hay voces divididas en los municipios

Con la intención de fomentar la vacunación en la provincia contra el coronavirus y a sabiendas de que hay muchos mendocinos que han decidido por el momento no inscribirse para recibir la dosis, sobrevuela en Mendoza la posibilidad de establecer un “pase sanitario” -que ya rige en diferentes países y ciudades - para actividades sociales a las que sólo podrían acceder las personas vacunadas o inscriptas para recibir la inoculación contra el coronavirus, como pueden ser bares y restaurantes, entre otros.

Si bien algunos intendentes se han manifestado a favor y hay otros que sostienen que no sería necesario, en el Gobierno provincial por ahora han descartado la posibilidad de que se pueda establecer este “pase sanitario” y prefieren seguir apelando a “concientizar” a la población sobre los beneficios de estar vacunados contra el Covid-19. También apuntan a seguir trabajando para mitigar el impacto del coronavirus.

“No se está evaluando por ahora”, expresaron en Casa de Gobierno. No obstante, se espera que en los próximos días sea un tema clave a tratar en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) y también se analiza que en agosto salga una especie de “prueba piloto”, para algunas actividades, aunque no se piensa en un “pase” restrictivo para quienes no se han vacunado, sino en lo que sería un “premio” o beneficio para el que sí lo hizo.

La cantidad de mesas habilitadas en bares y restaurantes se ampliaría en caso de aplicarse el pase sanitario. José Gutierrez | Los Andes

En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se tomó la decisión de ampliar los aforos de bares y restaurantes, a partir del lunes próximo, aumentando el cupo para gente que presente su carnet de vacunación contra el coronavirus, como bien aparece en aplicaciones como Mi Argentina en los smartphones.

Lo cierto es que el gobernador, Rodolfo Suárez, manifestó días atrás su preocupación por el bajo porcentaje de personas entre 30 y 40 años que se habían inscripto para recibir la vacuna: “El Gobierno de la provincia insta a la población a que asista a inocularse en el turno asignado. La vacunación es la vía más segura para que Mendoza logre mayor inmunidad frente a esta enfermedad. Vacunarse permite mantener la economía abierta, protegiendo el empleo y la libertad”,.

Según se ha informado, el objetivo principal de este “pase” o “pasaporte” es fomentar la inscripción para recibir la vacuna de la gente que por ahora ha decidido no hacerlo y se muestra “escéptica”, pero también hay quienes argumentan que con esa medida se va “en contra” de la libertad de elección. En tanto, el temor es que, habiendo un amplio porcentaje de gente sin vacunar, Mendoza pueda tener más problemas para combatir el impacto del coronavirus. Sobre todo por la variante Delta que, según los especialistas, requiere de las dos dosis para mitigar la gravedad de la enfermedad.

Miradas distintas

Los Andes consultó a varios intendentes, quienes dieron posturas diferentes respecto a este tema. Por ejemplo, Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), Raúl Rufeil (San Martín) y Daniel Orozco (Las Heras), se pronunciaron de acuerdo con trabajar en la creación de un “pasaporte”; mientras que Marcelino Iglesias (Guaymallén), Ulpiano Suárez (Capital) y Sebastián Bragagnolo (Luján) mostraron algunas objeciones o prudencia al menos en el tema.

En el caso del godoicruceño, destacó que en la comuna están analizando implementarlo para actividades de carácter masivo, como podría ser un evento en el Teatro Plaza o el Centro Patrimonial y Artístico Cristóforo Colombo. “Tiene que ir de la mano con una ampliación del aforo de los lugares, que hoy ronda el 50%, y que se pueda llegar al 70%”, evaluó.

También destacó que se hará “según lo que se decida en la Provincia” y adelantó que podría haber experiencias piloto en agosto.

“En principio este tema se conversará con el Cofesa”, marcó y añadió que “se podría implementar muy bien en Godoy Cruz”, comenzando en lugares administrados por la comuna, como los propios polideportivos.

Orozco, por su parte, indicó que “todas las propuestas son valederas porque hoy los aforos que se están aplicando podrían aumentar si se presenta el carnet de vacunación con alguna de las dosis contra el Covid-19. Yo lo veo muy bien”, cerró.

En el caso del médico sanmartiniano, Los Andes dialogó con él mientras partía raudamente de una reunión en Casa de Gobierno y ante la pregunta sobre el “pase sanitario” aseguró: “Estoy totalmente de acuerdo”.

Con mayor prudencia se manifestó el intendente peronista de Maipú, Matías Stevanato. Desde la comuna destacaron que se está analizando, pero indicaron que “hace falta más información sobre la vacunación para opinar en firme” y que, en caso de que se aplique, debería por lo menos hacerse en todo el Gran Mendoza.

De igual manera se pronunció el capitalino Suárez, quien dijo que si se establece una acción así, debería enmarcarse como una medida provincial. También apuntó a la necesidad de potenciar la campaña de vacunación y tratar de convencer a la sociedad de las ventajas de hacerlo. “Hay que hacer hincapié en una campaña de comunicación fuerte para que haya una mayor inscripción”, zanjó.

En tanto, Iglesias, destacó que en principio no está de acuerdo y que día a día ve en el espacio Le Parc un gran flujo de personas que van a vacunarse. “Creo que si analizara algún tipo de medida restrictiva como el carnet sanitario para ingresar a algún lado, lo haría cuando en los lugares donde se está vacunando ahora se observe una baja importante en la afluencia de gente”, dijo a radio Nihuil.

Además, opinó en coincidencia con Suárez que hay que “persistir” en la etapa de concientización para la vacuna: “Mi mensaje es que si alguno no se inscribió para vacunarse, por favor que se inscriba; a los que ya se colocaron la primera dosis el sistema automáticamente los va a ir convocando, y mientras tanto sigamos cuidándonos”.

Por último, Bragagnolo consideró que no cree que pueda sumar mucho el pase sanitario en términos de vacunación y que, de manera contraproducente, sumaría “complejidad” a los restaurantes y al rubro gastronómico en general con los controles que deberían hacer. “Tenemos que apuntar a que se vacune más gente”, sentenció.