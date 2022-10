Paritarias: Suárez dijo que harán “todo el esfuerzo para alcanzar a la inflación”

El Gobierno Provincial fijó las fechas esta semana de la tercera etapa de reuniones paritarias con los gremios estatales, en lo que ha sido un año desastroso en términos de lucha contra la inflación, en un país que tiene una inflación acumulada superior al 60% al mes de septiembre y estimaciones de un índice de precios al consumidor que estará cerca del 100% en el acumulado de todo el 2022.

Ante esto, mañana arrancarán nuevamente las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los diferentes sindicatos del Estado, quienes ya advierten un desfasaje en los salarios y pedirán sumas que algunos sectores -privados o en otras provincias- ya han conseguido, con aumentos que podrían rondar del 90% hacia arriba, en términos anuales.

En la previa de las paritarias, el gobernador Rodolfo Suárez, que participó este martes junto al ministro de Infraestructura, Mario Isgró; el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco; y la titular del IPV, María Marta Ontanilla, en la entrega de viviendas en el barrio Los Árboles de Rivadavia, habló con los medios de comunicación y puso énfasis en realizar los esfuerzos necesarios para “alcanzar a la inflación”, en los futuros aumentos salariales.

Suárez aseguró que este lunes arrancaron las “conversaciones informales” con los gremios, y expresó: “Más allá que también se fijó el calendario oficial de paritarias, repito lo que dije en el primer momento, vamos a hacer todo el esfuerzo para alcanzar a la inflación, de manera tal que el salario del empleado público no pierda con la inflación”.

Además hizo referencia a los últimos índices de precios, que se dieron a conocer el viernes pasado, y señaló que “sigue siendo alto, la inflación es muy alta en Argentina, así que en el ámbito de la paritaria vamos a tratar de llegar lo que más se pueda a la inflación tremenda que estamos teniendo en el país”.

Los números que ve el Gobierno y los gremios

Actualmente, todos los gremios del Estado han pactado actualizaciones salariales que rondan el 72% de enero a noviembre. En este sentido, más allá de los ítems específicos que tiene cada repartición, como el estado docente para los maestros, o el de Responsabilidad Profesional para los médicos, aún restan recibir aumentos del 8% con los salarios de octubre y un 7% para noviembre.

Según la medición de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Mendoza avanzó un 6,5% en septiembre, lo que da un aumento acumulado del 68,4% en lo que va del 2022. En tanto, para el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el incremento en ese mismo mes fue del 6,2%, lo que dio un acumulado del 66,1%.

Es tan grave la inercia inflacionaria en el país que, para encontrar valores más altos que estos hay que remontarse a 1991, en la salida de la “hiper inflación”.

Por otro lado, otro de los datos que se tiene sobre la mesa son los del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central junto a decenas de analistas de Mercado. Según los estudios, se proyecta que la inflación minorista alcanzará el 100,3% en 2022, por lo que tanto el Gobierno como los gremios saben que los acuerdos actuales están desfasados en este momento.

De hecho, a fines de marzo estuvo la primera propuesta aceptada por los gremios, y luego hubo otra ronda, mucho más discutida y combativa por parte de gremios como el de Educación, en el mes de agosto.

Lo cierto es que los gremios, si bien no han dado muestras oficiales de porcentajes que solicitarán al gobierno, sí es un hecho que buscarán mejorar el 72% ofrecido, para llevarlo a lo que estableció el Banco Central junto al REM.

Además, tanto la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), como también el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y Judiciales, por nombrar a los gremios más fuertes, solicitarán además el cumplimiento de compromisos que se firmaron en paritarias y aún no se han formalizado, tales como una serie de pases a planta, reconocimiento de ítems a determinados estatales y también la aceleración de los pases de los licenciados en enfermería del régimen 15 (no profesionales) al 27 (profesionales), por nombrar algunos pedidos.

Al margen de las declaraciones de Suárez, la semana pasada, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, expresó a Los Andes que la propuesta de mejoras salariales se dará en base también a cómo se comporte la recaudación de las cuentas públicas de Mendoza.

“En la medida de que los recursos acompañen, podremos (Ndr: ofrecer mayoes aumentos). Si no acompañan los recursos, tendremos que priorizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. No podemos hipotecar el futuro de la provincia por ser imprudentes en una paritaria”, comentó en la edición del 11 de octubre.

Quien también opinó sobre las paritarias, y pidió “empatía” al Gobernador, fue la presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti. En el acto por el día de la Lealtad peronista, la senadora nacional dijo, en compañía de gremialistas mendocinos, que esperan que “haya una demostración para los trabajadores para recuperar el poder adquisitivo”.

Y manifestó: “En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof firmó un 90% con cláusula abierta y esperemos que el gobernador (por Suárez) tenga la empatía suficiente como para entender lo que está sucediendo con los trabajadores de Mendoza, que tiene que ver con nuestros docentes, enfermos, policías, médicos y todos los que están al servicio de los mendocinos”.

Los encuentros

A través de un comunicado el viernes pasado, desde el Gobierno afirmaron que “la inflación, que no logra controlar el Gobierno nacional, impacta no solo en el bolsillo de los mendocinos sino también en el funcionamiento del Estado provincial. Por ello, desde el Ejecutivo solicitan a los representantes gremiales sensatez a la hora de llegar a un acuerdo durante los próximos días, que resulte equilibrado para ambas partes y que no comprometa las cuentas públicas provinciales”.

Las reuniones se realizarán durante la mañana y el cronograma es el siguiente:

- Jueves 20: Educación, Administración Central, Profesionales de la Salud.

- Viernes 21: Régimen 15, Parques y Paseos Públicos, Guardaparques, Régimen 35 y Ecoparque.

- Lunes 24: Fiscalía, Contaduría, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Subsecretaría de Trabajo, Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

- Martes 25: Funcionarios Judiciales, Empleados Judiciales, DPV, Instituto de Juegos y Casinos y EPAS.

Doble vía del Este y Potasio Río Colorado

Por otro lado, en la misma conferencia de prensa de este martes, Suárez también hizo referencia a los avances en las gestiones para concretar la doble vía del Este (Rivadavia - Junín - San Martín), en la cual se pidió una autorización al crédito por U$S 22 millones a la Legislatura.

En ese sentido, resaltó que “realmente todas son obras muy importantes para la zona Este, así como lo es la entrega de viviendas que beneficia a familias en concreto, lo es la doble vía que beneficia a toda la comunidad de la zona”.

Asimismo, comentó que ya se está adjudicando a la empresa que ganó la licitación. “También hemos conseguido los fondos para hacer la segunda etapa de la doble vía para salir a la Ruta 7. Estamos esperando que la Legislatura nos habilite tomar ese crédito, así es que vamos a esperar con expectativa el tratamiento del presupuesto”, agregó el Gobernador.

Además, el mandatario hizo referencia al proyecto de Potasio Río Colorado, en el cual expresó que están “en un proceso de etapa final en cuanto al proyecto. Tenemos 8 o 9 empresas a nivel mundial que están interesadas. Lo importante es saber que el potasio es lo que necesita la tierra para poder producir mejor en un mundo que requiere cada vez más alimento. Hay grandes empresas de Brasil interesadas”.