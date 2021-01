Paritarias en Mendoza: quiénes son los empleados estatales que no recibirán el bono de $ 54.000

El gobernador, Rodolfo Suárez, comunicó ayer en conferencia de prensa que personal docente y no docente recibirán el aumento por decreto (más un bono) para el año 2021, tras hacer lugar a reclamos de gremios de la órbita educativa que no paritan, y enfrentándose así al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), quienes rechazaron la suba en paritarias y preparan una medida de fuerza para no comenzar las clases.

Pero con esta medida, hay sólo dos reparticiones que no recibirán el bono de $54.000 que se propuso en paritarias en caso que se publique el decreto de aumento, y son los trabajadores de Juegos y Casinos, así como también los Judiciales; quienes adelantaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad en la Justicia en caso de recibir una suba para 2021 que no contemple lo que se ofreció en la última reunión paritaria.

Desde el Poder Ejecutivo expresaron que, de haber un aumento vía decreto, sólo se computaría lo que se ofreció en blanco, que es un 20% de suba salarial en 3 tramos, pero no el bono, que no es remunerativo ni bonificable.

“El reclamo ha sido formulado por entidades gremiales, fundamentalmente el Sindicato Único de Celadores, Unión de Docentes Argentinos, ATE, UPCN, más docentes y no docentes autoconvocados. No es el mismo escenario que se presenta Casinos y Judiciales que han hecho un rechazo de la propuesta”, destacó ayer Víctor Ibáñez, ministro de Hacienda.

Se prepara el terreno judicial

Al sumarse el personal docente y no docente al aumento por decreto, que ya habían aceptado 14 reparticiones del Estado, los que quedan a la expectativa son los gremios de Juegos y Casinos, liderados por Martín Caín; y de Judiciales, que conduce Adriana Domínguez.

Consultados por Los Andes en la edición de ayer, Caín sostuvo que “en caso de que el Gobernador saque un decreto para los trabajadores del instituto que no refleje la última oferta que se nos hizo (el aumento y la suma fija), vamos a llevar adelante una acción judicial”.

En tanto, Domínguez, representante gremial de los judiciales, opinó: “El accionar del Gobierno es discriminatorio y cruza todos los límites posibles de la ética, de la democracia. Juegan de una manera sádica con la necesidad de las compañeras y los compañeros y no aceptan la democracia sindical”.

Recibirán el bono

Ampros (Asociación Mendocina de Profesionales Médicos);

ATE (Asociación de Trabajadores del Estado);

UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación, delegación provincial);

APOC (Asociación del Personal de los Organismos de Control)

Funcionarios judiciales

Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados) - En disconformidad

SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) - En disconformidad

Sucend (Sindicato Único de Celadores No Docentes de Mendoza)

UDA (Unión Docentes Argentinos)

APEL (Asociación del Personal Legislativo)

No recibirán el bono