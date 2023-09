Parisi: “El deporte forma en valores y educa buenas personas”

En una reciente entrevista para diario Los Andes, Omar Parisi contó: “Para nosotros, el deporte en mi casa fue una vía de educación y de guía. Y creo que mis hijos son buenas personas por eso”. Es que para el candidato es tan fuerte el deporte que hasta dice que “se muere si un día no va a la cancha”, y admite: “Si me preguntás si vas a los actos escolares, no. Prefiero ir a verlos cuando juegan al fútbol”.

Él mismo fue jugador de fútbol en liga mendocina en el centro deportivo Rivadavia. Se confiesa hincha fanático de la Lepra, y se emociona hasta las lágrimas cuando recuerda que su hijo, Lucas, jugó en el equipo que amó toda su vida. “Eso rompió todos los esquemas. Que tu hijo juegue en el club del que sos hincha. Y jugar en serio. Rompió todos los esquemas de la pasión”.

Y no fue el único hijo dedicado al deporte. Tanto sus dos hijas -Mariela y Carla- son jugadoras de hockey sobre césped de Los Tordos, y otro de sus hijos -Mauro- juega al hockey Patín CPBM, en pre selección Mendocina y Nacional actualmente.

Su mujer y compañera, Marisa Garnica (actual legisladora provincial) es profesora de Educación Física y jugadora de básquet.

Puesto a hablar sobre el deporte como política pública Parisi no duda. “Hay que fomentar el deporte barrial y promover la actividad física recreativa en las uniones vecinales y asociaciones civiles. Esto contribuye a la interacción social y la construcción de vínculos, y la salud mental”.

Para el peronista será prioridad además jerarquizar la Dirección de Educación Física dentro de la DGE y promover el deporte en el ámbito escolar.

El apoyo para quienes quieran dedicar su vida a alguna disciplina debe tener un acompañamiento por parte del Estado. Por ese motivo, desde el Frente Elegí prevén disponer de financiamiento para atletas de alto rendimiento y descentralizar los Centros de Alto Rendimiento por zonas.

Junto con esa iniciativa hay una en particular que hace a la inclusión porque en su futuro gobierno, Parisi proyecta abrir Centros de Deporte Adaptado en diferentes departamentos de la provincia.

Por último, la fórmula que compone junto a Lucas Ilardo como candidato a vice quiere crear el Ente Provincial de Acompañamiento Deportivo, con fondos presupuestales, para: