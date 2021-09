Suárez fustigó al Gobierno Nacional y opinó que Cristina Kirchner le hizo un “pase de facturas” a Alberto Fernández

El gobernador Rodolfo Suárez volvió a pronunciarse hoy respecto a la crisis que hay en el Frente de Todos, sobre todo entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y consideró que la carta de la ex Presidenta es un “pase de facturas” al Presidente.

El mandatario radical dialogó en LV10 y Radio Nihuil, y criticó fuertemente a ambos dirigentes del Frente de Todos: “Alberto Fernández y Cristina Kirchner son lo mismo”.

“Para mí son lo mismo. Se conocen, han hecho un acuerdo para llegar al poder. Pero ese acuerdo no fue para el bien de los argentinos ni tuvo como foco mejorar la situación del país. Él quería ser presidente y ella salvar su situación judicial”, dijo a LV10.

Suárez calificó a la Vicepresidenta como “un camaleón que a veces se viste de una forma y luego de otra”, y también se encargó de no sacar culpabilidades de Alberto Fernández: “Hemos visto cómo el presidente ha criticado en el pasado ferozmente a la actual vice. Pero luego fue ungido por ella y él lo aceptó. Y ella lo acepta a él, a pesar de que lo criticaba. Han compartido gobierno, con lo cual creo que los motivos (de la disputa interna) son otros”.

También catalogó estos hechos como una “tremenda irresponsabilidad” por parte del Gobierno y se manifestó crítico respecto a una gestión que está “paralizada” por un conflicto político. “En la carta Cristina le dice al Presidente: yo te puse para que hagas lo que te digo”, opinó a Nihuil.

“Creo que lo que está ocurriendo en el país es de una tremenda irresponsabilidad, que este conflicto político del Gobierno implica que no se pueda seguir gobernando, que es lo más grave porque aún no dejamos de estar en pandemia. La situación económica es muy difícil para la gente y no puede ser que tengamos a un Gobierno paralizado por un conflicto político”, expresó.

Además consideró que “deben salir urgente de esta crisis, porque es necesario seguir gestionando. La gente nos ha elegido para trabajar, mejorarle la vida y no para perder el tiempo resolviendo conflictos políticos, lo que es una falta de respeto para toda la Argentina”.