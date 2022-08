Para Milei, el plan económico de Massa “no tiene nada para revertir la crisis en Argentina”

El diputado nacional Javier Milei manifestó este lunes que el programa económico que lleva adelante Sergio Massa desde su asunción en el Ministerio de Economía es “exiguo e insuficiente”. El legislador deslizó que no hay herramientas disponibles para mejorar la coyuntura y calificó el “desequilibrio de la economía” como “monstruoso”.

“No tiene nada para revertir la situación crítica de Argentina”, sostuvo el líder de La Libertad Avanza en una entrevista que concedió en TN.

En ese sentido, argumentó: “Tenemos indicadores sociales en línea con los que teníamos en 2001. Tenemos el doble del desequilibrio monetario que teníamos previo al ‘Rodrigazo’, un evento que terminó con una sextuplicación de la tasa de inflación y una multiplicación por cinco de la cantidad de pobres”.

“Eso, en números de hoy, con la inflación de hoy, estaríamos hablando de 540 por ciento (de inflación). Si la tasa fuera esa, nadie se quedaría con los pesos y esos precipitaría una caída adicional de la demanda de dinero que nos llevaría a niveles de una hiperinflación parecida a la de Alfonsín”, presagió.

Y agregó: “La perversión de Massa es tratar de comprar tiempo endeudándose, con lo cual no arregla el problema, lo tira para adelante. Y el tamaño de la explosión va a ser más grande”.

“Esta gente no entiende el tamaño del problema que tenemos. Y si encima tenemos que pensar que para que un programa de estabilización sea exitoso se necesita credibilidad, con la reputación que tienen Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y todos los orcos de La Cámpora, ni aunque tenga a Gardel con guitarra eléctrica arregla el problema. Es un combo para que explotemos”, graficó.

Al mismo tiempo, indicó que “el tamaño del desequilibrio de la economía argentina es “monstruoso, lo mire por donde lo mire” y consideró “vergonzoso” que Alberto Fernández haya sostenido que el país registró un crecimiento.

“Si uno cayó y después rebota, no es crecimiento. Es una falta de respeto lo que dijo”, sentenció.

El economista aseguró que “es mentira” que al país le falten dólares. “Los argentinos tenemos 418 mil millones de dólares fuera del sistema, según la estimación exacta”, explicó, y también mencionó que se registró un “récord de liquidación del agro”.

“El problema no es que faltan dólares, es que sobran pesos. Deriva del control de capitales y de restringir el mercado de cambio. Si se deja el tipo de cambio libre y se deja que los precios fluctúen, se acabó el exceso de demanda. Las restricciones externas y todas esas estupideces, no existe”, argumentó.

En esa dirección, agregó: “El mecanismo que usa este gobierno es que cuando la demanda sube le damos un garrotazo en la cabeza. Eso es una locura”.

“La única forma de terminar con la inflación en Argentina es eliminando el peso, porque es la moneda que emite el político argentino y no vale nada. La moneda la va a decidir la gente, que ya eligió y es el dólar”, remarcó.

Volviendo a sus cuestionamientos hacia el actual Gobierno, mencionó que “en sus dos primeros años se robó 11 puntos del PBI”. “Es una estafa que beneficia a los políticos y está en contra del sector privado y, muy especialmente, de los que menos tienen”, expresó.

Milei habló también sobre una supuesta caída en las encuestas con vistas a las elecciones presidenciales del año próximo. El diputado señaló que existen dos elementos para abordar esa temática, “la imagen y la intención de voto”. Y remarcó que en este último ítem “nunca cayó”.

“Está habiendo un proceso de depuración en el liberalismo y no solo nos estamos manteniendo en intención de voto, sino que subimos”, subrayó, al tiempo que aceptó que “un conjunto de discusiones filosóficas, extrapoladas sin sentido a la política” quizás “golpeó” su imagen.

Por último, aseguró: “Por más que la casta política lo niegue, no pueden pisar la calle, y yo ando por la calle todo el día. La gente comprendió que yo no hago el cálculo de otros políticos, les hablo con la verdad y no contesto mirando un focus group”.