Para el SUTE, el aumento sin los $54.000 es “extorsión y castigo” y amenazan con no arrancar las clases en 2021

Luego del anuncio del Gobierno Provincial que se aumentará por decreto a los gremios qjue no acordaron en las paritarias el aumento salarial, desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) acusaron al gobernador, Rodolfo Suárez, de pasar de una negociación a una “extorsión y castigo”, preparan una movilización para mañana por la tarde y amenazaron con no arrancar el ciclo 2021.

A través de un comunicado, sostuvieron que ha habido “mala fe negocial” y sostuvieron que el Ejecutivo “está obligado a sostener lo que ha ofrecido, en paritarias”.

“El gobierno ofreció una recomposición de cero pesos para todo el año 2020, frente a una inflación que superó el 30%”. Expresaron desde el SUTE, mientras que sostuvieron que en la paritaria 2021 “se propusieron cifras insuficientes que además incluían montos en negro”.

“El conjunto de los/as trabajadores/as a través del sindicato reunido en plenarios, dijimos No”, sentenciaron, y exigieron: “Recomposición por lo perdido este año (30%), pago de ayuda útiles, reconocimiento de gastos de conectividad, vestimenta de celadores/as y continuar en febrero la discusión sobre salario 2021”.

De esta manera, mañana a las 18 realizarán una nueva marcha que comenzará en el Nudo Vial, y cerraron: “Si el conflicto no se resuelve, No Al Inicio 2021”.

Aumento por decreto

El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, sostuvo que la oferta consistió en un aumento salarial del 20% en tres tramos: un 7% en marzo y julio, y el 6% restante en octubre; más sumas no remunerativas ni bonificables, que se pagarían en los 12 meses del 2021 y que en total llegan a la suma de $54.000 ($4.000 por mes entre enero y agosto; $5.000 para septiembre y octubre; y $6.000 en lo que respecta a noviembre y diciembre).

Sin embargo, el universo docente -así como también de Juegos y Casinos y también Judiciales-, no tendrán acceso a estos $54.000 del bono, al haber rechazado la oferta en la paritaria. “No irá el bono, por decreto corresponde el tramo salarial (del 20% de aumento en tres tramos), pero no lo que no es remunerativo”, detalló el Ministro.

Respecto al rechazo de la oferta por parte de los gremios, Ibáñez decidió ocuparse del SUTE y opinó que la “disputa política dentro del gremio”, atentó a la negociación salarial.

“Lamento mucho lo del SUTE. El 72% del sector docente hubiera tenido aumentos por arriba del 29% de la proyección de la inflación”.

Para el ministro de Gobierno, el caso del SUTE es el “más emblemático” debido a que “tiene una fuerte interna de cara a las elecciones. Su disputa de cara a las elecciones, con una presencia muy fuerte de oposición política, ha sido el vehículo que condujo a la respuesta negativa”