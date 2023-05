Para De Marchi, las palabras de Suárez tuvieron “una descripción aburrida de cosas que tenían más forma de discurso de intendente que de gobernador”

Omar De Marchi, ex aliado de Cambia Mendoza pero que venía marcando diferencias cuando integraba la coalición, no escatimó en críticas al último discurso del gobernador Rodolfo Suárez. En un primer análisis dijo que “estuvo plagado de excusas, de por qué no sucedieron las cosas que deberían haber sucedido. Y siempre buscando culpables en otro lado, antes el macrismo, ahora el kirchnerismo”.

“Creo que el camino debe ser el asumir las responsabilidades propias, poner los problemas que tiene Mendoza arriba de la mesa y encontrar soluciones, porque si no es un rosario de justificaciones”, pidió el ex intendente de Luján de Cuyo. Agregó que sus palabras tuvieron que ver “con una descripción aburrida de cosas que tenían más forma de discurso de intendente que de gobernador”.

En ese sentido, el diputado nacional que lidera el frente La Unión Mendocina consideró que “al gobernador le ha faltado, en todo este tiempo, la potencia necesaria para que Mendoza, en serio, vuelva a tener el empuje que ha tenido otros años. Yo no me canso de decir que todas las provincias vecinas están mejor que Mendoza. Ellos se encargan de decir que no es real y sí es real con números”.

Y el apuntó a la pospandemia al decir que “Mendoza estuvo en el lugar número 23, solo peor estuvo Tucumán, pero hubo 22 provincias de 24 que estuvieron mejor que Mendoza en la reactivación económica en la pospandemia. Esto habla de lo que te digo. Se describieron un montón de programas turísticos, que la mayor conectividad, que los programas para capacitación y en enero pasado cayó el 35% del turismo con respecto al año anterior”.

“Vamos a los datos, vamos a las realidades”, pidió Omar De Marchi. En lo que refiere a materia hidrocarburífera cuestionó el plan de desarrollo de Patamora al que se refirió Suárez. “Patamora no tiene ni siquiera un ladrillo puesto y al lado está el Rincón de los sauces en Neuquén que nos ha pasado por encima. Entonces creo que estamos en presencia de un gobierno que se aferra a las excusas en lugar de buscar soluciones”.

En un claro rol opositor, Omar De Marchi sostuvo que compitió con Suárez en el 2019, porque evidentemente teníamos alternativas distintas. En el 2021 no era ejecutiva, pero marcamos diferencias muy fuertes y desde el año pasado empezamos a marcar diferencias más profundas todavía, cuando fue el tema de la Corte quizás en adelante, puede haber sido ese un hito quizás de diferenciación”.

“Y hoy terminando 8 años de gobierno, advertimos que Mendoza tiene 42% de pobreza y los indicadores más básicos están peores que antes, en materia educativa ni hablar. Entonces digo que Mendoza necesita unirse, dejar de descalificarse, de insultarse todo el tiempo. Las elecciones de ayer fueron un ejemplo de eso, la descalificación y el insulto no sirven en política y hubo quien se recorrió los 7 departamentos insultando y descalificando a todo el mundo. El resultado de ayer fue al revés, la gente votó buenas gestiones y no insultos”, indicó el legislador nacional