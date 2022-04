Para Cornejo “fue un papelón” no haber criticado la invasión rusa en Eurolat

El discurso de Cristina Fernández en la apertura de la Asamblea de la Eurolat sigue generando repercusiones. A los rechazos de algunos dirigentes opositores, principalmente de Juntos por el Cambio, se suma el del senador nacional Alfredo Cornejo.

“El papelón al que nos somete el kirchnerismo no tiene fin. Se encerraron en la postura de no condenar a Rusia y nos dejaron más lejos del mundo #EuroLat” expresó por Twitter.

En un extracto de sus palabras, aseguró que “no es un buen mensaje no haberse expresado sobre la invasión rusa a Ucrania” en relación al discurso de la Vicepresidenta. También habló de “mecanismos reglamentaristas” que ponen al país “al borde de un papelón de un foro como este que no se manifiesta sobre estos temas”.