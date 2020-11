Para Cobos el impuesto a las grandes fortunas tiene muchas inconsistencias

Julio Cobos participó hoy de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que se trató el proyecto de proyecto de ley en revisión de aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, conocido como impuesto a la riqueza.

El exgobernador de Mendoza adelantó que “nuestro bloque no va a acompañar este proyecto porque tiene muchas inconsistencias. En primer termino, tenemos muchas dudas sobre la progresividad de este impuesto, yo creo que es una doble imposición, al igual que lo que ocurre con Bienes Personales. Por otra parte, no es coparticipable porque tiene asignación específica, por lo tanto, la emergencia fiscal que tienen las provincias no va a ser sustentada por la vía de este impuesto. Nosotros, como senadores, debemos defender los intereses de nuestras provincias que una cifra más que importante.

“Estamos lejos en Argentina de lograr un sistema tributario que genere recursos para el Estado, pero que también que sea incentivo para la inversión. Este impuesto no lo es, se dice que es por única vez, pero ya sabemos lo que ocurre en nuestro país con los con los impuestos cuando son por única vez, así fue el impuesto al cheque”.

El legislador radical expresó que “es una medida que grava la tenencia de bonos, lo que va a encarecer también el tema de los bonos que se emitan, son más intereses los que vamos a pagar, porque lo van a trasladar a precios. Además, es un impuesto que va sobre todos los bienes, entonces puede que haya contribuyentes que van a tener que vender parte de esos bienes para poder pagar el impuesto o tomar crédito para poder pagarlo”.