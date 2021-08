Para Carla Vizzotti, el Gobierno ya “compensó el error” del escándalo de Olivos

La ministra de Salud Carla Vizzotti volvió a referirse este martes al escándalo de Olivos y consideró que “foto fue un error, el evento social fue un error”, pero que el gobierno nacional ya “compensó el error” con las gestiones que llevó adelante desde diciembre de 2019.

Al ser consultada sobre el episodio, la funcionaria nacional remarcó: “Por supuesto que la foto fue un error, el evento social fue un error y lo que comente en ese momento es que hay que ver la película y no la foto”.

“La película comenzó el 10 de diciembre de 2019, con un trabajo muy importante en un montón de aspectos pero específicamente en la salud. Inclusive antes de la pandemia priorizando la salud y, luego, dando respuestas con medidas, con apoyo económico, social, con vacunas, así que la película compensa el error, que se asumió y se pidió disculpas”.

Vizzotti se refirió así a la polémica que tiene como protagonista central al presidente Alberto Fernández por haber participado en una cena para celebrarle el cumpleaños a la primera dama Fabiola Yáñez, en julio del año pasado, sin respetar las restricciones que estaban vigentes en aquel momento de la estricta cuarentena contra el coronavirus.

Carla Vizzotti defendió al presidente Alberto Fernández por haber pedido disculpas ante el escándalo por las fotos de Olivos sobre el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez.

La funcionaria se pronunció sobre el episodio ante una pregunta que recibió durante la conferencia de prensa que concedió en la Casa Rosada para anunciar, junto a su par de Deportes y Turismo, Matías Lammes, que se hará una prueba piloto en el próximo partido de la selección argentina para evaluar el retorno del público a los espectáculos masivos.

El Presidente se disculpó públicamente por el hecho. “Yo debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho. El único responsable soy yo, me muevo como un hombre común, me siento un hombre común y a veces no tengo presente que soy el Presidente y debo dar el ejemplo. Y fue un error, y lo asumí y pedí disculpas, pero lo que todos ustedes tienen que saber es que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el ministerio de Salud, de Educación o de Trabajo”, dijo el Jefe de Estado la semana pasada.

El escándalo impactó de manera negativa en su imagen y hasta generó malestar en algunos de sus socios del Frente de Todos. Incluso, la vicepresidenta Cristina Kirchner le pidió públicamente que “ponga orden”.