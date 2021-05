Pablo Tonelli: “Los hechos que se le imputan al juez Bento son graves”

El miembro del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli fue sorteado para llevar adelante la investigación sobre el desempeño del juez federal con competencia electoral de Mendoza Walter Bento. Entrevistado por Los Andes, aseguró que actuará con la “mayor celeridad posible” para determinar si el magistrado debe ser sancionado.

Tonelli aclaró que la Magistratura analizará el caso independientemente de lo que se resuelva en la causa que lleva adelante el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, en la que se acusa a Bento de ser “jefe de asociación ilícita, de seis hechos de cohecho pasivo, de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito”.

Además, el diputado nacional por el Pro indicó cómo es el procedimiento en el cuerpo encargado de designar, controlar y sancionar a los jueces, que ahora centró su mirada sobre el cuestionado magistrado de Mendoza.

-¿Cómo continúa la investigación sobre el juez Walter Bento?

-Ahora justamente tengo que hacer una investigación para reunir la prueba que me parezca necesaria o conveniente, y al cabo de esa investigación presentaré a la Comisión de Disciplina un dictamen. El dictamen puede ser aconsejando la desestimación de la denuncia como podría ser aconsejando una sanción menor, tal como un apercibimiento, un llamado de atención o una multa; o recomendando someter al juez a un juicio ante un jurado de enjuiciamiento.

-¿No es llamativa la decisión del juez Bento de no entregar su teléfono celular?

-Bueno, no recuerdo otro caso en el cual haya estado en discusión el teléfono del magistrado. De todas maneras, no es imprescindible avanzar (en eso), sobre todo porque la investigación que hacemos nosotros en el Consejo es una investigación que es distinta y tiene objetivos distintos de una investigación penal. Es decir, puede no haber ningún delito y en sede penal no se avanzaría y sin embargo, puede haber mal desempeño, lo cual sí implicaría que avancemos en el Consejo de la Magistratura. Son responsabilidades distintas.

-Bento también es el juez con competencia electoral en Mendoza. ¿Ese elemento podría demandar mayor celeridad en la investigación ante la proximidad de los comicios?

-Por los hechos que se le imputan a Bento, el caso es lo suficientemente grave como para que tratemos de llevar la investigación adelante lo más rápido que sea posible. Así que sí, vamos a tratar de hacer una investigación rápida y con la mayor celeridad posible y llegar a alguna conclusión.

-Trascendió que lo podrían suspender mientras se lleva adelante el proceso...

-La ley contempla la posibilidad de la suspensión recién al momento de aprobar un dictamen acusatorio por parte del plenario. Es decir que primero hay que hacer la investigación en la Comisión de Disciplina y después habría que eventualmente aprobar en la Comisión de Disciplina un dictamen acusatorio y recién cuando el plenario, llegado el caso, aprobara un dictamen acusatorio y mandara el expediente al jurado de enjuiciamiento, recién allí se podría propiciar la suspensión del juez Bento.

-¿Usted ya recibió el expediente del caso?

-Recién este viernes nos llegó al Consejo (de la Magistratura) el expediente completo de Bento, de manera digital, enviado por la Cámara (de Apelaciones de Mendoza). Así que ahora lo vamos a empezar a analizar y veremos si con lo que hay en ese expediente es suficiente o tenemos que producir nueva prueba. Nosotros vamos a estudiar detenidamente el expediente y veremos si con el expediente estamos en condiciones de determinar o, por el contrario, si es necesario producir alguna prueba adicional.