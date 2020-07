Otro round por la Corte: Protectora dice que es inconstitucional la designación de Garay

Los cruces entre el oficialismo y la oposición en las arenas pantanosas de la Justicia está a la orden del día en Mendoza. Desde que en junio el gobernador Rodolfo Suárez postuló a Teresa Day para ser miembro de la Corte y en menos de un mes juró en el cargo, los dardos de un lado y del otro no han cesado.

Ahora, se sumaron a la batalla legal los legisladores provinciales de Protectora que han armado su propia rama que se llama Línea Fundadora. Mario Vadillo y Marcelo Romano presentaron un pedido de inconstitucionalidad contra la Acordada Nº 29.552 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, por la cual se designó como Presidente del alto tribunal, al Dalmiro Garay Cueli.

Los legisladores en una carta explicaron que “la Acordada Nº 29.552 tienen la firma de la María Teresa Day, precisamente, quien su cargo en la Corte no está firme, debido y como es de público conocimiento, hay acciones en contra de su designación, que todavía no tienen sentencia firme, por lo tanto su presencia en el máximo Tribunal no es inmóvil”

Además, aseguraron que “al momento de suscribir la acordada mencionada, de los seis restantes magistrados, sólo fue rubricada por tres, los Dres. Garay, Llorente y Valerio; no estampando su firma los Dres. Palermo, Adaro y Gómez. Tampoco justificando los firmantes la ausencia de éstos últimos jueces”

Por último, al igual que la Asociación de Magistrados, alertaron sobre la gravedad institucional de Mendoza “fruto de la irresponsabilidad y temerosa actitud del Poder Ejecutivo, enviando un pliego de una candidata a ocupar un cargo, en el alto tribunal de Justicia de Mendoza, sin cumplir los requisitos que exige la Constitución Provincial, que con su mayoría automática en el Senado y en plena soledad, aprobó dicho pliego sin esperar, la decisión de la misma Justicia, respecto los procesos judiciales de certeza que habíamos interpuesto de desde todo el arco político opositor”.

Y siguen describiendo la jura: “Tomando juramento a escondidas a su candidata, en forma súbita y violenta, inclusive fuera del ámbito del Poder Judicial, forzando la firma de un nuevo Decreto por el cual “modificaba” la situación previsional del Juez saliente Dr. Nanclares, quien había renunciado, supeditando dicha renuncia, a su beneficio previsional, según el primer Decreto del Gobernador, el que aceptó dicha voluntad del supremo mencionado”.