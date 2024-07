Empleados de Juegos y Casinos recibirán una “bonificación compensatoria” por las ganancias de los sitios de apuestas

Creación del Adicional Incentivo IPJyC, a ser percibido por el personal que actualmente percibe Bonificación Compensatoria. Excluidos los funcionarios fuera de nivel y los agentes en misión/comisión o adscriptos a otras reparticiones. El mismo se liquidará con los haberes de julio de 2024 y será equivalente al 20% del básico de revista que le corresponda a cada agente. Este adicional tendrá carácter remunerativo y bonificable. El agente tendrá derecho a su percepción en la misma proporción que perciba el adicional por presentismo, siempre que perciba entre el 100% y el 50% de dicho adicional. El agente no tendrá derecho a la percepción de este adicional si percibe menos del 50%. El agente no tendrá derecho a la percepción de este adicional si registra al menos una falta injustificada en el mes respectivo. La pérdida del derecho a la percepción del ítem, se limitará al mes en que se haya verificado alguna causal de las indicadas precedentemente, no pudiendo extenderse en el tiempo salvo que el agente incurriere en una nueva causal de pérdida del derecho.