Otra vez Nación y Provincia pelean por plata y se acusan de no gestionar

Otro chisporroteo entre la Nación y Mendoza. Otra vez es por plata. Esta vez es por 300 millones de pesos que el Banco Nación descontó al Estado mendocino, a pesar de que ya se firmó la renegociación de la deuda. Este monto se suma a los 1.200 millones que descontó Anses la semana pasada.

El descuento del Banco Nación, según el ministro de Hacienda Lisandro Nieri, y el síndico de la entidad financiera, Marcelo Costa, está bien realizado. El debate es que Mendoza ya tiene un acuerdo, pero el trámite burocrático no está terminado. Nieri dice que “es un trámite de 15 días”; Costa dice “los expedientes no tienen patas; hay que llamar todos los días para que se mueva”.

La nueva tasa de Anses

Son dos acreedores del Estado nacional. Uno de ellos es Anses. El miércoles el Ministerio del Interior anunciaba a todas las provincias que le debían al organismo previsional (21 en total), que el dinero descontado la semana pasada volvería a las jurisdicciones y habría una renegociación de 45 días, a la espera de una ley que resolviera el tema. Durante esos 45 días, la tasa de interés que se aplicaría a la deuda de las provincias es casi el doble de la vigente.

La tasa original era de 15%; la que se aplicará en estos 45 días, será equivalente a la Badlar (el promedio del interés que se paga a los plazos fijos en los principales bancos de la Argentina). Actualmente, la Badlar asciende a 29,94% (nominal anual), según la página del Banco Central de la República Argentina.

Los observadores dicen que, con los niveles de inflación, 15% de interés es prácticamente a pérdida de Anses. Pero también es cierto, que en pandemia, con la caída de la recaudación (que repercute en los ingresos propios de las jurisdicciones como en la coparticipación federal) es discutible el incremento de tasa, más aún cuando el propio Gobierno nacional, en esa misma reunión del miércoles pasado, se comprometió a cubrir con fondos del Tesoro los pagos de la Reparación Histórica.

De todos modos, Nieri en parte celebra el retorno de esos 1.200 millones de pesos, a pesar del incremento de la tasa de interés.

“Son 1.200 millones de pesos que afortunadamente regresan. Ahora se está encaminado lo que se desencaminó la semana pasada. La gran sorpresa que todas las provincias tuvimos, fue que se descontaran estos montos. La refinanciación había sido solicitada hace mucho y en algún zoom, desde el Gobierno nacional le dijeron a los gobernadores que la harían y (Gerardo) Morales se los agradeció”, dijo Nieri.

El ministro de Hacienda agregó: “era más fácil refinanciar de arranque y no hacer el descuento y devolverlo. Cuando se acrediten los 1.200 millones de pesos, volvemos a estar igual que la semana pasada”.

El trámite demorado

La deuda con el Banco Nación superaba los 9 mil millones de pesos. En julio se selló el acuerdo. Pero la formalidad de ese convenio lleva algunos trámites adicionales. El 20 de julio Mendoza terminó su parte y fue con la documentación al Ministerio del Interior; el expediente luego pasó al de Economía, entre ambos certifican que el nuevo acuerdo cumple con los requisitos legales y financieros. Y, como el convenio se firma con una entidad bancaria, debe pasar al Banco Central.

El expediente ya pasó por Interior y está en el Ministerio de Economía de la Nación. Por lo tanto, el acuerdo celebrado a principios de julio, todavía no está vigente. “Con todo derecho, el banco hizo el descuento. Sabíamos que el 12 de agosto nos iban a recortar 300 millones de pesos”, explicó Nieri.

En este punto empiezan los cruces entre el actual y el ex ministro de Hacienda. “Ha faltado gestión por parte de la provincia”, dijo Marcelo Costa; “es un trámite de 15 días. No puede llevar un mes. No sé cómo están trabajando en este contexto de pandemia”, sentencia Nieri.

Cómo Anses llegó a ser acreedor de Mendoza

La deuda con Anses nació cuando la Administración Macri se vio obligada a devolver a las provincias una porción de la Coparticipación (15%), por un fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2015.

El destinatario de ese 15% fue Anses. En la década del ’90, cuando se crearon las AFJP, los aportes de los trabajadores dejaron de ingresar a las arcas del organismo, dejándolo sin fondos para pagar las jubilaciones existentes. Cuando ese sistema finalizó en 2009, el Gobierno de Cristina Kirchner se quedó con ese 15%. Tres provincias reclamaron, Córdoba, Santa Fe y San Luis ; ellas fueron las que lograron el fallo de la Corte; esas mismas provincias fueron las únicas que no entraron en el plan de devolución gradual que se ideó en el Gobierno de Macri y que incluía créditos a las provincias a tasas accesibles. Mendoza le debe a la Anses 4.800 millones de pesos, que deberían cancelarse en enero de 2023.