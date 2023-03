Orozco cambió su padrino político: dijo que fue Fayad, no Julio Cobos

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, negó anoche que su mentor político haya sido el ex gobernador Julio Cobos y en cambio sostuvo que quien lo atrajo a la actividad fue el ex intendente de Capital, Víctor Fayad.

“El primero que me llamó y fue a mi lugar fue Víctor Fayad. No fue Julio, quien vino después”, expresó Orozco en el programa “Séptimo Día”. Lo señaló un día después de que Cobos dejara en claro que su candidato para la sucesión en Las Heras no es Martín Bustos, presidente del Concejo Deliberante del departamento, sino Fabián Tello, ex secretario general de la Intendencia.

Orozco se remontó al inicio de su carrera política, antes de las elecciones de 2015, cuando ganó la comuna por primera vez. “Los padres de ese momento fueron el Viti y los jubilados”, indicó el jefe comunal. También dijo que hicieron gestiones para que fuera candidato a intendente el actual ministro de Economía Enrique Vaquié y “un concejal que hoy es gobernador”, en referencia a Rodolfo Suárez.

El propio intendente ha dicho en otras oportunidades que Cobos lo trajo a la política, pero todo cambió en las últimas semanas. La relación se rompió y ayer Cobos lo dejó en claro en las redes sociales.

“Ejemplo de compromiso público y madurez política, el gesto de @fabiantellolasheras. Se fue de la gestión de @lasherasmza la que apuntaló técnica y políticamente durante más de siete años, todos saben y reconocen que fue así desde el primer día”, remarcó el diputado nacional en las redes sociales.

Y agregó: “Una persona agradecida, muy querida y de un corazón grande como Las Heras, haremos todo lo posible para que se cumplan sus sueños. #Oso2023″.

En la nueva versión, Orozco se desligó de Cobos y sólo destacó su cercanía con el dirigente radical fallecido. “Cuando falleció el Viti habíamos tres personas a las 7 de la mañana en su domicilio. Le tengo un gran aprecio, al Peque (por el hijo de Fayad, quien hoy es ministro de Hacienda) le hablé para ponerle el nombre de Víctor Fayad al Parque de la Niñez de la calle Boulogne Sur Mer, me dio su aval y lo único que me pidió es que lo mantuviera hermoso”.

Incluso señaló que es un “agradecido”, también, de Alfredo Cornejo. “El fue muy pragmático y me dijo que tenía que ser candidato”.

A pesar de todo, destacó que Cobos le mandó un mensaje para apoyar la “reestructuración” del gabinete que ha impulsado en medio de las tensiones electorales.