Organizaciones sociales y sindicales retoman el plan de lucha con una concentración en el Obelisco

Organizaciones sociales y sindicales redoblarán la presión sobre el Gobierno y retomarán esta semana su plan de lucha en reclamo por un salario básico universal y un aumento generalizado para trabajadores y jubilados que perciben el haber mínimo.

Este jueves a partir de las 10 se desarrollarán asambleas en todo el país y una concentración en el Obelisco porteño, que será liderada, entre otros, por los dirigentes Juan Grabois (Movimiento de Trabajadores Excluidos) y Eduardo Belliboni (Polo Obrero).

Durante un acto en Chapadmalal por el 70 aniversario de la muerte de Eva Perón, el presidente Alberto Fernández confirmó que el próximo 5 de agosto se pagará el aguinaldo a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que según fuentes del Ministerio de Desarrollo Social será de 11.000 pesos.

Ese era uno de los reclamos que incluía el pliego reivindicativo impulsado por la CTA Autónoma, La Poderosa, el MTE, el Frente Popular Darío Santillán, Organización Los Pibes, Nuestramérica y el Partido Piquetero, entre otras organizaciones.

Sin embargo, las agrupaciones continúan reclamando un salario básico universal equivalente a la canasta básica alimentaria de un adulto, para trabajadores informales.

“Se pueden tomar medidas porque el salario no alcanza, porque está por debajo de la línea de pobreza. Hay que instrumentar el salario universal básico ya”, insistió Grabois este lunes durante una visita a un barrio de la capital cordobesa.

En diálogo con La Voz, Grabois remarcó: “Tenemos propuestas, y si no les gustan pueden ser otras. Pero lo que no pueden es no hacer nada cuando los comedores revientan de gente”.

La jornada de este jueves será la tercera de un plan de lucha que comenzó el 13 de julio con más de 450 asambleas en todo el país y continuó el 20 de julio con concentraciones en las principales rutas del país, cuyo epicentro fue el Puente Pueyrredón en Avellaneda.