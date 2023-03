Ordenaron liberar al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime tras siete años en prisión

El tribunal Oral Federal (TOF) 7 ordenó hoy liberar al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime en la llamada causa de los Cuadernos, por la que estaba bajo prisión preventiva, informaron fuentes judiciales.

En una decisión alcanzada por mayoría, los jueces del TOF 7 dispusieron “el cese de la prisión preventiva del detenido Ricardo Raúl Jaime, una vez vencido el plazo establecido en la resolución dictada el 15 de septiembre de 2022, es decir, a partir del 18 del corriente mes y año”, detallaron las fuentes. El tribunal ha determinado que la medida se llevará a cabo solo si se verifica que no existe ninguna orden restrictiva de libertad emitida por una autoridad competente.

Jaime ha cumplido otras condenas firmes por corrupción, y aunque tiene una pendiente por la Tragedia de Once, aún esa no está firme. Por lo tanto, no está obligado a cumplirla en prisión.

Ricardo Jaime cuando fue detenido en 2016.

Su situación judicial y su estado de salud fueron las razones por las cuales los integrantes del TOF 7 Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori determinaron que su prisión preventiva debe concluir el 18 de marzo.

Méndez Signori encabezó el voto, según el cual se corroboró “la existencia de un delicado cuadro de salud por parte de Jaime que amerita la morigeración de las medidas de cautela, ya que resulta claro que, más allá de las patologías crónicas que padece el nombrado, con el transcurso del tiempo se ha venido presentando una situación de deterioro de su salud y estado clínico general”.

La decisión de no prorrogar la prisión preventiva fue votada por los tres jueces, pero uno de ellos votó por la prisión domiciliaria. Fernando Canero hizo referencia al “agravamiento del estado de salud de Jaime” pero aclaró que el ex funcionario kirchnerista debía seguir detenido con prisión domiciliaria.

Quién es Ricardo Jaime

Ricardo Jaime es un ex secretario de Transporte del gobierno de Cristina y Néstor Kirchner, y ha sido condenado en múltiples causas por corrupción.

Jaime ha sido condenado en seis ocasiones por casos de corrupción, dos de las cuales ya están firmes. La primera condena se remonta al año 2013, cuando fue sentenciado por intentar robar pruebas durante un allanamiento. La segunda condena fue en 2015, cuando se declaró culpable de haber recibido sobornos de parte de las empresas TBA y TEBA, que estaban bajo la órbita de control de la secretaría de Transporte de la Nación que encabezó Jaime, sin tener ningún conocimiento en la materia. Estas dos empresas explotaban colectivos, trenes y la Terminal de Ómnibus de Retiro. Néstor Kirchner, amigo de Jaime, pidió que encabezara la secretaría de Transporte.

Además, Jaime fue condenado por su responsabilidad en la Tragedia de Once, aunque ese fallo está pendiente de revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Casación le impuso una pena de seis años de prisión por este delito.

En abril de 2022, Jaime recibió dos condenas en un mismo juicio. La primera condena fue por enriquecimiento ilícito a través de coimas. La segunda condena fue por administración fraudulenta contra el Estado y cobro de coimas relacionado con la compra de trenes chatarra a España y Portugal. En este último caso, Jaime fue condenado junto a Julio De Vido, quien fue ministro de Planificación durante el kirchnerismo.

La última condena que recibió Ricardo Jaime fue en septiembre de 2022 por haber acordado una coima con la empresa Alstom para llevar a cabo el proyecto del Tren Bala que uniría Buenos Aires con Rosario y Córdoba, obra que nunca se materializó.