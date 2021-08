Operativo “casa por casa”, primer día: el Gobierno bonaerense vacunó a 700 personas

En el primer día del operativo de vacunación contra el coronavirus “casa por casa”, el Gobierno bonaerense inmunizó ayer a 700 personas en San Miguel, San Isidro, Lanús y La Matanza, informaron hoy fuentes del Ministerio de Salud provincial.

Los vacunatorios móviles comenzaron a funcionar ayer en la provincia de Buenos Aires en esos municipios. En el marco del operativo, promotores de salud recorren los barrios invitando a los vecinos a recibir la vacuna y los inscriben en el sistema para que luego sean convocados para la segunda dosis.

Desde el Gobierno bonaerense se explicó que el propósito es “eliminar obstáculos para que todas las personas que por distintos motivos no lograron todavía vacunarse, puedan recibir su dosis”. En ese sentido, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, posteó en redes sociales un ejemplo de ello: “Alejandro es mecánico de Villa Caraza en Lanús. No se había vacunado porque dejar de trabajar para ir a hacerlo le insumía tiempo que era dinero para él”. ”Hoy, llegó el vacunatorio móvil y lo hizo sin dudarlo. No vamos a parar hasta vacunar a todas las personas que así lo deseen”, agregó.

En ese tono, el exministro de Salud y precandidato a diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Gollan, reflejó en su cuenta de Twitter una situación similar: “Arnaldo corta el pasto en Lanús y no había tenido los recursos para poder ir a vacunarse. Ayer llegaron los vacunatorios móviles de la Provincia a su barrio y recibió la primera dosis”, posteó. ”Garantizar el derecho a la vacuna a cada bonaerense es el camino hacia la vida que queremos”, indicó junto a la foto de esa persona.

En tanto, la directora de Salud comunitaria, Noelia López, expuso que “desde el Ministerio de Salud pensamos que la salud comunitaria es uno de los ejes principales para acercar las políticas de cuidado a la población”. ”Ya vacunamos en estaciones de tren, en instituciones y en mercados. Ahora profundizamos más porque entendemos que si bien los niveles de cobertura son altísimos, necesitamos llegar a quienes no se pudieron acercar a las postas o no lograron anotarse”, completó. La funcionaria expuso que con el propósito de llegar a la mayor cantidad de personas, en los vacunatorios móviles se trabaja junto a referentes barriales. ”Queremos acompañar a la gente para desarmar los miedos que tenga, transmitir confianza y claridad en la vacunación, sabiendo que la vacunación es un acto solidario”, finalizó.