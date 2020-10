Once municipalidades cerraron el segundo trimestre con superávit

Dos tercios de los departamentos cerraron el segundo trimestre del año con superávit financiero. Es que 11 de los 18 municipios decidieron achicar los gastos corrientes y no gastar casi fondos en obras en plena pandemia del coronavirus para cuidar la billetera para enfrentar el resto del año en el que se espera que se acentúe la crisis económica.

Según datos del Tribunal de Cuentas, gastaron menos de lo que ingresó a las arcas municipales: Godoy Cruz, San Rafael, Tunuyán, Maipú, Capital, Tupungato, Junín, Rivadavia, General Alvear, Santa Rosa y San Carlos. Los intendentes de estas comunas decidieron afinar el lápiz y recortar algunos gastos.

Lo primero que pararon fueron las obras públicas y después redujeron fondos en gastos corrientes, es muy probable que decidieran no renovar algunos contratos y dejar de alquilar algún local. Además, como no se están usando algunas instalaciones municipales, se deben haber achicado las cuentas de los servicios (electricidad y gas).

Pero la receta de bajar los costos no funcionó para todos los jefes comunales. Seis departamentos recortaron gastos y de todas formas cerraron el segundo trimestre del año con déficit financiero. Según los datos del Tribunal de Cuentas no llegaron a cubrir los gastos: San Martín, Lavalle, Guaymallén, Las Heras, Malargüe y Luján de Cuyo. De La Paz no se pudo corroborar la información porque presentó sus declaraciones y planillas en los últimos días y aún no se sube la información a la página oficial.

Mejor que el año pasado

A simple vista con una análisis superficial de los números, los resultados financieros de los departamentos parecen mejores que los del año pasado. En 2019, la mitad de las comunas cerró el segundo trimestre con déficit financiero y este año solo un tercio cerró en negativo.

Pero los números financieros positivos se traducen en menos obras y menos gastos corrientes, es decir para que el Estado funcione. Los positivos, no necesariamente quieren decir buena administración de los recursos, sino muchas veces se están cuidando los fondos para enfrentar los momentos de baja recaudación y escasas partidas de coparticipación.

Además, hay que aclarar que el año pasado fue electoral. En general, los ejecutivos municipales se valen de sus recursos para inaugurar la mayor cantidad de obras y hacer notar sus buenas gestiones en busca de una reelección. El año pasado, la gran parte optó por hacer plazas, parques, polideportivos y en algunos casos hasta teatros y museos.

Menos obras

Los números positivos solo revelan el recorte en gastos corrientes y en obra pública. Esta diferencia se ve cuando se compara el presupuesto proyectado y el que finalmente se ejecutó.

Godoy Cruz tenía pensada una partida de 231 millones de pesos para obras que no ejecutó y, San Rafael y Luján de Cuyo achicaron en 150 millones de pesos los gastos en este apartado. Capital, General Alvear, Guaymallén y Tunuyán también ahorraron unos 50 millones de pesos en gastos de capital.

En la otra vereda hay municipios que casi no cambiaron las partidas y redujeron muy poco el número. Por ejemplo Lavalle gastó solo 3 millones de pesos menos que lo que tenía programado y Las Heras, 7 millones de pesos menos.

En cuanto a gastos corrientes los ajustes son muy dispares. Capital achicó en 150 millones de pesos esta partida prevista, San Rafael gastó 100 millones de pesos menos y Junín solo 20 millones de pesos menos. Otras dejaron la suma proyectada sin modificaciones y otras la incrementaron, como Las Heras que sumó 250 millones de pesos al número original.

Poca coparticipacion

En abril, los intendentes alertaron por la crisis que estaban atravesando. Es que en los primeros meses de la pandemia la recaudación cayó casi a cero en algunos municipios y jefes comunales tuvieron que salir a hacerle frente a los salarios con los ahorros. Así y todo pudieron pagar los aguinaldos en tiempo y forma, no como la provincia que tuvo que depositarlos en forma escalonada.

Además, en el primer semestre la coparticipación municipal tuvo una caída real de 11 por ciento por la caída de la actividad económica. Estos dos factores son determinantes para que los intendentes sigan controlando los gastos y ajustando hasta el último número para llegar a fin de año sin sobresaltos.