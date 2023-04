Omar De Marchi confirmó a un aliado de Cambia Mendoza en sus filas

El Partido Federal viene zigzagueando con su futuro político. Había firmado la integración en Cambia Mendoza. Pero después amagó con irse. Ahora La Unión Mendocina celebra que su incorporación.

‘‘Cada vez somos más los que queremos transformar Mendoza y devolverle el impulso que supo tener. Agradezco a Adolfo Innocente y Jaquelina Nesci por dar el paso y sumarse a nuestra propuesta para todos los mendocinos’' expresó Omar De Marchi con imágenes del acta de adhesión.

El acta del Partido Federal para formar parte de La Unión Mendocina.

Según indicaron desde Cambia Mendoza, al haber cerrado el plazo de adhesiones y estar confirmadas las alianzas, no podrán usar el sello ni la firma de manera formal. ‘’Es como una declaración de voluntades’', aseguraron.

Los amagues de salida del Partido Federal no son nuevos dentro del armado para las elecciones provinciales. Semanas atrás circuló fuerte la versión sobre su ida y empezaron a sonar los teléfonos. Hay que recordar que se hizo una pomposa presentación de fuerzas con la presencia del Auditor General de la Nación en la provincia, dando la bendición a la alianza electoral con el radicalismo.

Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza, es un espacio para la producción y el empleo compuesto por empresarios. El anuncio fue hecho en noviembre, mientras la Scaloneta precalantaba para debutar en el Mundial de Qatar por parte de referentes nacionales como son Rogelio Frigerio y Miguel Ángel Pichetto junto al senador nacional Alfredo Cornejo.

Adolfo Innocente, Miguel Ángel Pichetto, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Julio Totero en el lanzamiento del nuevo aliado de Cambia Mendoza.

El nuevo aliado nació en octubre del año pasado y está compuesto por partidos como el MID (Movimiento de Integridad y Desarrollo) que lidera Frigerio a nivel nacional, el Partido Federal, Tercera Posición, Alternativa Republicana Federal (el espacio de Pichetto) y Comunidad Organizada.

Un cruce de notas a principios de abril parecían decantar su salida. El escrito dirigido a la Junta Electoral provincial y en el contenido se lee claramente: ‘’vengo en este caso a comunicar la voluntad irrevocable de renunciar a partir del día de la fecha a la Alianza Cambia Mendoza de cara a los próximos comicios a realizarse en este Distrito Mendoza’' y también a las elecciones primarias en los departamentos donde suscribieron: Maipú, Lavalle, Santa Rosa, La Paz y San Rafael.

Adolfo Innocente no respondió y le clavó el visto a Los Andes por lo que no se sabe a ciencia cierta qué sucedió. En la reconstrucción de los hechos, donde puede no haber certezas, está la versión sobre el amague del dirigente y la intención de llamar la atención porque faltaban 48 horas y todos quieren cotizar en la marquesina electoral. Finalmente se fue con ‘’lo puesto’' porque el sello está dentro de Cambia Mendoza, de acuerdo a lo que informaron desde la alianza.