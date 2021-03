Ojeda le otorgó un aumento del 30% a los empleados municipales de Malargüe

El intendente de Malargue, Juan Manuel Ojeda, aumentó por decreto el salario de todas las categorías del Poder Ejecutivo y Deliberativo y de docentes enmarcados en el Decreto 227/16. Según argumenta la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, tras el fracaso en negociaciones con el gremio de los trabajadores del Estado (ATE), se resolvió disponer un aumento del 30% que se abonará en cuatro veces.

Los incrementos se establecieron para marzo, julio, agosto y septiembre, en un 7,5% cada vez. La medida ya había sido adelantada el 14 de enero pasado, cuando ATE llevaba adelante una medida de fuerza denunciando al jefe municipal de “amenazar de forma permanente a sus empleados”: “Juan Manuel Ojeda dijo «mientras yo gobierne, los municipales van a estar mejor que antes». Además, no iba a permitir el maltrato, las amenazas y reconocería los derechos que tienen los trabajadores, y dijo que no iba a meterle la mano al bolsillo de ningún empleado ni echarlo. Hoy el intendente Ojeda está demostrando lo contrario, al amenazar de forma permanente a sus empleados, siendo esto una práctica desleal, ya que todos los trabajadores tienen el derecho universal y en nuestro país es amparado en el Artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, a huelga, que permite peticionar todo tipo de reclamo, como salario, indumentaria, etc., y que por parte de nuestro Sindicato, estas medidas fueron comunicadas formalmente en Subsecretaria de Trabajo”, señalaron los gremialistas en Diario Malargüe.

Juan Manuel Ojeda, intendente de Malargüe

La suma decretada hoy se sumaría a la incluida en el presupuesto municipal 2021, que implica un aumento del 37,5% en seis veces (5% en marzo, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre). “Con estos porcentajes, Malargüe estaría a un punto más de aumento que Nación y 10 puntos más de lo que el Sindicato de ATE acordó con Provincia. En febrero estaríamos blanqueando un 7,5%; que no es el del ítem que ATE pedía porque tiene un impacto menor en el bolsillo del empleado. Los trabajadores con contrato de locación ya fueron informados de este aumento y también recibirán la suma cercana al 30%”, había dicho Ojeda en enero.

De acuerdo a la resolución 430/21, “habiendo fracasado los reiterados intentos de conciliación con la entidad gremial y en el marco de la referida crisis económica”, es que el intendente decidió otorgar tal incremento salarial. Además, sostiene su facultad de hacerlo por la “causa Morici”: “El Poder Ejecutivo puede disponer un incremento de las remuneraciones de los agentes públicos siempre que esas decisiones no afecten la política salarial del sector público que señala el Poder Legislativo, generalmente en la ley anual de presupuesto, y que si excede los incrementos allí dispuestos, la decisión debe ser ratificada por ley de la Legislatura (L.S. 401-5 in re “GIL”)”.