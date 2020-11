La diputada Hebe Casado volvió a generar polémica con una publicación hecha en sus redes sociales. Esta vez la legisladora compartió un meme en Facebook con una comparación entre, según su parecer, los docentes de antes y los de hoy.

Se trata de la ya clásica imagen de dos perros que muestra dos cuestiones opuestas de un mismo tema. “Ya sé que no son todos. Son los mismos de siempre, pero el resto se queda callado y no empuja para ir al aula que es el lugar natural de enseñanza”, escribió junto a la imagen.

La polémica imagen Gentileza

“Maestros antes: adiós me voy al impenetrable vaquero a una escuela rural a enseñar a leer y escribir en un rancho atestado de vinchucas. Todos los chicos merecen educación”, se lee debajo del perro “fuerte”

“Maestros ahora: amá el coronavirus me da ansiedad y los chicos me dan miedo, no puedo dar clases”, dice el texto al pie del perro “débil”.

En cuestión de minutos el posteo obtuvo cientos de reacciones e incluso fue replicada en un grupo de docentes de Mendoza en donde varios educadores expresaron su repudio mientras que otros prefirieron escribirle en su perfil de Facebook.

“Estudié para ejercer de docente, no de mártir y usted está ahí para que nuestros deberes y derechos estén garantizados, no para cobrar y enriquecerse. Tiene los conceptos bien cambiados ´Doctora´”, escribió una integrante del grupo de docentes.

“¿Ella si va al impenetrable? Que falta de respeto esta mujer ¿Quién se cree para opinar eso?”, “Impresentable”, fueron otros comentarios en la página de maestros.

Esta nueva polémica ocurre tan solo a cinco días de que en la legislatura provincial se votará el pedido de moción de privilegio que había pedido el PJ por la comparación, también en redes, que había hecho Casado entre los muertos por Covid-19 y los desaparecidos en Argentina.

Sin embargo, la diputada conservó su banca porque no se consiguió la cantidad de votos necesarios para dar lugar al pedido.